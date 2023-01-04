Ключицы — это длинные кости, которые проходят от верхней части грудной клетки до каждого плеча. Если кость сломана, это считается переломом. Дополнительная информация приведена в разделе Общие сведения о переломах костей.
Переломы ключицы
При некоторых типах перелома ключицы костные отломки остаются на месте (так называемый перелом без смещения).
Перелом ключицы является распространенной травмой, особенно у детей.
Ключицы обычно ломаются в середине кости.
Как правило, требуется пращевидная повязка, но иногда врачи выполняют хирургическое вмешательство.
Что вызывает перелом ключицы?
Ключица может сломаться в результате:
падения на вытянутую руку или плечо;
сильного, прямого удара в ключицу.
Какими симптомами проявляется перелом ключицы?
К симптомам относятся:
боль и отек в области ключицы и плеча;
ощущение движения в ключице;
шишка на коже в месте перелома ключицы.
Как врачи диагностируют перелом ключицы?
Врачи проводят:
Как врачи лечат перелом ключицы?
Врачи лечат перелом ключицы следующими методами:
Наложение пращевидной повязки на 4–6 недель, чтобы не допустить смещения ключицы.
При тяжелом переломе — хирургическое вмешательство.
Обычно концы сломанной ключицы находятся настолько близко друг к другу, что врачам не приходится их вправлять.