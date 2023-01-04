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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Перелом ключицы

(перелом ключицы)

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено янв. 2023
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Ключицы — это длинные кости, которые проходят от верхней части грудной клетки до каждого плеча. Если кость сломана, это считается переломом. Дополнительная информация приведена в разделе Общие сведения о переломах костей.

Переломы ключицы

При некоторых типах перелома ключицы костные отломки остаются на месте (так называемый перелом без смещения).

  • Перелом ключицы является распространенной травмой, особенно у детей.

  • Ключицы обычно ломаются в середине кости.

  • Как правило, требуется пращевидная повязка, но иногда врачи выполняют хирургическое вмешательство.

Что вызывает перелом ключицы?

Ключица может сломаться в результате:

  • падения на вытянутую руку или плечо;

  • сильного, прямого удара в ключицу.

Какими симптомами проявляется перелом ключицы?

К симптомам относятся:

  • боль и отек в области ключицы и плеча;

  • ощущение движения в ключице;

  • шишка на коже в месте перелома ключицы.

Как врачи диагностируют перелом ключицы?

Врачи проводят:

Как врачи лечат перелом ключицы?

Врачи лечат перелом ключицы следующими методами:

  • Наложение пращевидной повязки на 4–6 недель, чтобы не допустить смещения ключицы.

  • При тяжелом переломе — хирургическое вмешательство.

Обычно концы сломанной ключицы находятся настолько близко друг к другу, что врачам не приходится их вправлять.

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Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.