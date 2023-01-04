Ключицы — это длинные кости, которые проходят от верхней части грудной клетки до каждого плеча. Если кость сломана, это считается переломом. Дополнительная информация приведена в разделе Общие сведения о переломах костей.

Переломы ключицы

Перелом ключицы является распространенной травмой, особенно у детей.

Ключицы обычно ломаются в середине кости.

Как правило, требуется пращевидная повязка, но иногда врачи выполняют хирургическое вмешательство.

Что вызывает перелом ключицы? Ключица может сломаться в результате: падения на вытянутую руку или плечо;

сильного, прямого удара в ключицу.

Какими симптомами проявляется перелом ключицы? К симптомам относятся: боль и отек в области ключицы и плеча;

ощущение движения в ключице;

шишка на коже в месте перелома ключицы.

Как врачи диагностируют перелом ключицы? Врачи проводят: Рентгенологическое исследование