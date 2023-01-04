Что представляет собой перелом зоны роста?
Перелом — это сломанная кость.
Зона роста — это область хряща вблизи конца кости. Зоны роста — это места роста костей. Зоны роста имеются только у детей и подростков, потому что после окончания роста костей зоны роста превращаются в обычную кость.
Расположение зон роста
Зоны роста (обозначенные розовыми линиями) — это участки хрящевой ткани возле концов длинных костей, например, костей рук и ног. Они позволяют костям расти в длину до тех пор, пока ребенок не достигнет своего полного роста.
Перелом зоны роста представляет собой продольную или поперечную трещину зоны роста.
Хрящ мягче, чем кость, поэтому он легче ломается.
Только у детей и подростков случаются переломы зоны роста — у взрослых зоны роста заменяются костями.
Перелом зоны роста вызывает боль и припухлость, как и любой другой перелом кости.
При переломе зоны роста кость может прекратить рост либо вырасти деформированной.
Травмированному ребенку понадобится гипсовая повязка или шина.
Изредка врачам приходится проводить хирургическое вмешательство для вправления костей.
Что вызывает перелом зоны роста?
Переломы зоны роста происходят в результате:
воздействия большой силы, например, при падении или ДТП;
давления на кости из-за повторяющихся движений.
Дети, которые занимаются спортивной гимнастикой, бейсболом или бегом на длинные дистанции, более склонны к переломам зон роста.
Каковы симптомы перелома зон роста?
К симптомам относятся:
боль, особенно при прикосновении к травмированной области;
отек;
невозможность двигать травмированной частью тела или переносить вес на нее.
Как врачи диагностируют перелом зоны роста у ребенка?
Для диагностирования перелома зоны роста у ребенка врачи выполняют:
Как врачи лечат переломы зоны роста?
Врачи лечат переломы зоны роста следующими методами:
осторожно вправляют кости на место;
используют гипсовую повязку или шину для фиксации кости на время заживления;
иногда выполняют хирургическое вмешательство и фиксируют кости с помощью металлических штифтов, винтов, стержней или пластин.
Перелом зоны роста вызывает проблемы с ростом кости. Детей с переломом зон роста нужно показать педиатру-ортопеду (врачу, который специализируется на лечении костей, мышц и суставов детей).