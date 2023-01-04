Что представляет собой перелом зоны роста?

Что представляет собой перелом зоны роста?

Перелом — это сломанная кость.

Зона роста — это область хряща вблизи конца кости. Зоны роста — это места роста костей. Зоны роста имеются только у детей и подростков, потому что после окончания роста костей зоны роста превращаются в обычную кость.

Расположение зон роста

Перелом зоны роста представляет собой продольную или поперечную трещину зоны роста.

Хрящ мягче, чем кость, поэтому он легче ломается.