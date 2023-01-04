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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Перелом запястья

(перелом запястья)

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено янв. 2023
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Если кость сломана, это считается переломом. Дополнительная информация приведена в разделе Общие сведения о переломах костей.

Что такое перелом запястья?

Запястный сустав — это место, где 2 длинных кости руки встречаются с 8 косточками запястья. Перелом любой из этих костей может считаться переломом запястья. Однако врачи обычно говорят о «переломе запястья» при:

  • переломе одной или обеих из двух костей руки.

Такой перелом запястья представляет собой очень распространенную травму. Переломы косточек запястья встречаются реже.

  • Наиболее часто перелом запястья встречается у пожилых людей.

  • Кости могут смещаться и требуют вправления.

  • Как правило, требуется гипсовая повязка, но иногда врачи выполняют хирургическое вмешательство.

Немедленно обратитесь к врачу при подозрении на перелом запястья.

Что вызывает перелом запястья?

Переломы запястья обычно вызваны:

  • падением на вытянутую ладонь или на тыльную сторону руки.

Переломы запястья

Какими симптомами проявляется перелом запястья?

Могут возникнуть следующие симптомы:

  • запястье болит и отекает;

  • возникает боль при вращении запястья;

  • запястье может выглядеть деформированным;

  • иногда онемение кончика указательного пальца или трудности при сведении вместе большого пальца и мизинца.

Как врачи диагностируют перелом запястья?

Врачи проводят:

Как врачи лечат перелом запястья?

Врачи:

  • назначить болеутоляющий препарат;

  • вправят кости на место;

  • наложат гипсовую повязку на нескольких недель;

  • иногда выполняют хирургическое вмешательство для вправления сломанных костей и их фиксации;

  • иногда используют металлическую пластину или внешний фиксатор (внешнюю металлическую раму с длинными винтами, которые соединяются с костями) для фиксации костей на время заживления.

После заживления сломанной кости запястье будет тугоподвижным. Чтобы разработать его и восстановить физическую форму, необходимо будет выполнять упражнения.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.