Что такое перелом запястья?

Что такое перелом запястья?

Запястный сустав — это место, где 2 длинных кости руки встречаются с 8 косточками запястья. Перелом любой из этих костей может считаться переломом запястья. Однако врачи обычно говорят о «переломе запястья» при:

переломе одной или обеих из двух костей руки.

Такой перелом запястья представляет собой очень распространенную травму. Переломы косточек запястья встречаются реже.

Наиболее часто перелом запястья встречается у пожилых людей.

Кости могут смещаться и требуют вправления.

Как правило, требуется гипсовая повязка, но иногда врачи выполняют хирургическое вмешательство.

Немедленно обратитесь к врачу при подозрении на перелом запястья.