Если кость сломана, это считается переломом. Дополнительная информация приведена в разделе Общие сведения о переломах костей.
Что такое перелом запястья?
Запястный сустав — это место, где 2 длинных кости руки встречаются с 8 косточками запястья. Перелом любой из этих костей может считаться переломом запястья. Однако врачи обычно говорят о «переломе запястья» при:
переломе одной или обеих из двух костей руки.
Такой перелом запястья представляет собой очень распространенную травму. Переломы косточек запястья встречаются реже.
Наиболее часто перелом запястья встречается у пожилых людей.
Кости могут смещаться и требуют вправления.
Как правило, требуется гипсовая повязка, но иногда врачи выполняют хирургическое вмешательство.
Немедленно обратитесь к врачу при подозрении на перелом запястья.
Что вызывает перелом запястья?
Переломы запястья обычно вызваны:
падением на вытянутую ладонь или на тыльную сторону руки.
Переломы запястья
Какими симптомами проявляется перелом запястья?
Могут возникнуть следующие симптомы:
запястье болит и отекает;
возникает боль при вращении запястья;
запястье может выглядеть деформированным;
иногда онемение кончика указательного пальца или трудности при сведении вместе большого пальца и мизинца.
Как врачи диагностируют перелом запястья?
Врачи проводят:
Как врачи лечат перелом запястья?
Врачи:
назначить болеутоляющий препарат;
вправят кости на место;
наложат гипсовую повязку на нескольких недель;
иногда выполняют хирургическое вмешательство для вправления сломанных костей и их фиксации;
иногда используют металлическую пластину или внешний фиксатор (внешнюю металлическую раму с длинными винтами, которые соединяются с костями) для фиксации костей на время заживления.
После заживления сломанной кости запястье будет тугоподвижным. Чтобы разработать его и восстановить физическую форму, необходимо будет выполнять упражнения.