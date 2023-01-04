Голеностопный сустав — это место, где 2 длинных кости голени встречаются с косточками верхней части стопы. Перелом любой из этих костей может считаться переломом лодыжки. Однако врачи обычно говорят о «переломе лодыжки» при переломе одной из длинных костей на конце возле стопы. Если кость сломана, это считается переломом. Дополнительная информация приведена в разделе Общие сведения о переломах костей.

Переломы лодыжки случаются довольно часто.

При переломе лодыжка болит и отекает.

В этом случае требуется шина, гипсовая повязка или иногда хирургическое вмешательство в зависимости от тяжести перелома.