Что представляет собой перелом лодыжки?
Голеностопный сустав — это место, где 2 длинных кости голени встречаются с косточками верхней части стопы. Перелом любой из этих костей может считаться переломом лодыжки. Однако врачи обычно говорят о «переломе лодыжки» при переломе одной из длинных костей на конце возле стопы. Если кость сломана, это считается переломом. Дополнительная информация приведена в разделе Общие сведения о переломах костей.
Переломы лодыжки случаются довольно часто.
При переломе лодыжка болит и отекает.
В этом случае требуется шина, гипсовая повязка или иногда хирургическое вмешательство в зависимости от тяжести перелома.
Какими симптомами проявляется перелом лодыжки?
К симптомам относятся:
боль и припухлость лодыжки;
невозможность перенести вес на ступню.
Как врачи диагностируют перелом лодыжки?
Врачи проводят:
Как врачи лечат перелом лодыжки?
Врачи:
вправляют кости на место, если они сами по себе не выровнялись;
накладывают шину или гипс примерно на 6 недель, пока кости не заживут;
при необходимости выполняют хирургическое вмешательство, чтобы вернуть кости на место и удерживать их с помощью металлических штифтов, стержней, винтов или пластин.
Может потребоваться физиотерапия после снятия шины или гипсовой повязки.
Если кости остаются на месте, лодыжка обычно заживает хорошо. Если кости смещены, может развиться артрит и повыситься риск еще одного перелома лодыжки.