Бедро — это верхняя часть бедренной кости. На конце бедренной кости находится шаровидное утолщение. Это шаровидное утолщение входит в углубление в нижней части тазовой кости. Шаровидное утолщение и углубление образуют тазобедренный сустав.

Бедренная кость: Часть тазобедренного сустава

Перелом бедра — это перелом верхней бедренной кости. Он может затрагивать шаровидное утолщение на конце кости или происходить чуть ниже него. Если кость сломана, это считается переломом. Дополнительная информация приведена в разделе Общие сведения о переломах костей.