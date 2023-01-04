Что представляет собой перелом бедра?
Бедро — это верхняя часть бедренной кости. На конце бедренной кости находится шаровидное утолщение. Это шаровидное утолщение входит в углубление в нижней части тазовой кости. Шаровидное утолщение и углубление образуют тазобедренный сустав.
Бедренная кость: Часть тазобедренного сустава
Перелом бедра — это перелом верхней бедренной кости. Он может затрагивать шаровидное утолщение на конце кости или происходить чуть ниже него. Если кость сломана, это считается переломом. Дополнительная информация приведена в разделе Общие сведения о переломах костей.
Переломы бедра обычно возникают у пожилых людей, часто в результате падения.
Остеопороз (ослабление костей) повышает вероятность перелома бедра.
Врачи проводят хирургическое вмешательство для фиксации перелома бедра.
Для восстановления после перелома бедра может потребоваться длительное время, и требуется пройти реабилитационную программу (реабилитацию бедра).
Что вызывает перелом бедра?
Переломы бедра обычно вызваны падением. Они обычно возникают у пожилых людей, особенно, если их кости ослаблены такими заболеваниями, как остеопороз или рак.
Какими симптомами проявляется перелом бедра?
К симптомам относятся:
сильная боль в области паха;
травмированная нога выглядит короче в положении лежа;
головокружение или слабость;
кровоподтеки и отек.
Иногда при легком переломе бедра возникает лишь небольшая боль и пострадавший может ходить.
Как врачи диагностируют перелом бедра?
Врачи проводят:
Как врачи лечат переломы бедра?
Врачи:
выполняют хирургическое вмешательство по восстановлению или замене тазобедренного сустава;
назначают реабилитацию (упражнения) для восстановления физической формы.
В отличие от многих других сломанных костей при переломе бедра потребуется хирургическое вмешательство.
При легком переломе бедра врачи восстанавливают тазобедренный сустав с помощью металлических элементов, удерживающих на месте сломанные кости, чтобы они могли зажить.
При тяжелом переломе бедра врачи делают эндопротезирование тазобедренного сустава. При эндопротезировании тазобедренного сустава конец бедренной кости удаляют и заменяют его искусственным. Иногда они также заменяют углубленную часть тазобедренного сустава.