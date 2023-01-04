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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Перелом бедра

(Перелом бедра)

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено янв. 2023
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Что представляет собой перелом бедра?

Бедро — это верхняя часть бедренной кости. На конце бедренной кости находится шаровидное утолщение. Это шаровидное утолщение входит в углубление в нижней части тазовой кости. Шаровидное утолщение и углубление образуют тазобедренный сустав.

Бедренная кость: Часть тазобедренного сустава

Перелом бедра — это перелом верхней бедренной кости. Он может затрагивать шаровидное утолщение на конце кости или происходить чуть ниже него. Если кость сломана, это считается переломом. Дополнительная информация приведена в разделе Общие сведения о переломах костей.

  • Переломы бедра обычно возникают у пожилых людей, часто в результате падения.

  • Остеопороз (ослабление костей) повышает вероятность перелома бедра.

  • Врачи проводят хирургическое вмешательство для фиксации перелома бедра.

  • Для восстановления после перелома бедра может потребоваться длительное время, и требуется пройти реабилитационную программу (реабилитацию бедра).

Что вызывает перелом бедра?

Переломы бедра обычно вызваны падением. Они обычно возникают у пожилых людей, особенно, если их кости ослаблены такими заболеваниями, как остеопороз или рак.

Какими симптомами проявляется перелом бедра?

К симптомам относятся:

  • сильная боль в области паха;

  • травмированная нога выглядит короче в положении лежа;

  • головокружение или слабость;

  • кровоподтеки и отек.

  • Иногда при легком переломе бедра возникает лишь небольшая боль и пострадавший может ходить.

Как врачи диагностируют перелом бедра?

Врачи проводят:

Как врачи лечат переломы бедра?

Врачи:

  • выполняют хирургическое вмешательство по восстановлению или замене тазобедренного сустава;

  • назначают реабилитацию (упражнения) для восстановления физической формы.

В отличие от многих других сломанных костей при переломе бедра потребуется хирургическое вмешательство.

При легком переломе бедра врачи восстанавливают тазобедренный сустав с помощью металлических элементов, удерживающих на месте сломанные кости, чтобы они могли зажить.

При тяжелом переломе бедра врачи делают эндопротезирование тазобедренного сустава. При эндопротезировании тазобедренного сустава конец бедренной кости удаляют и заменяют его искусственным. Иногда они также заменяют углубленную часть тазобедренного сустава.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.