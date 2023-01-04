Сломать можно любую из 2-х или 3-х маленьких костей в пальцах, но наиболее часто встречаются травмы кончика пальца. Если кость сломана, это считается переломом. Дополнительная информация приведена в разделе Общие сведения о переломах костей.
Перелом кончика пальца обычно происходит при его размозжении, например, от удара молотком.
Часто появляется кровь под ногтем.
Ногти могут отпасть, а затем снова отрасти, в деформированном виде.
Палец может долго оставаться чувствительным после перелома.
Другим распространенным типом перелома кончика пальца является отрывной перелом. Отрывные переломы возникают, когда сухожилие или связка отрывает небольшой фрагмент кости.
Отрывной перелом пальца
При отрывных переломах сухожилие или связка отрывает небольшой обломок кости.
Какими симптомами проявляется перелом кончика пальца?
К распространенным симптомам относятся:
отек и болезненные ощущения в пальце;
скопление крови под ногтем;
оторванный ноготь.
Как врачи диагностируют перелом кончика пальца?
Врачи проводят:
Как врачи лечат перелом кончика пальца?
Врачи:
накладывают повязку на кончик пальца, чтобы защитить его, — обычно примерно на 2 недели;
при отрывном переломе палец помещают в шину, которая удерживает палец в правильном положении, чтобы отрывной перелом мог зажить;
дренируют кровь, которая собралась под ногтем, сделав небольшое отверстие в ногте иглой;
если перелом тяжелый, выполняют хирургическое вмешательство, чтобы вернуть кости на место;
если ноготь сильно поврежден, удаляют его и лечат ткань под ним.
Если ноготь сильно поврежден, то обычно повреждается и ткань под ним. Именно из этой ткани вырастает ноготь и ее необходимо пролечить, чтобы ноготь не вырос деформированным. Врач вводит анестетик в палец и удаляет ноготь. Затем он может зашить поврежденную ткань под ногтем.