Врачи:

накладывают повязку на кончик пальца, чтобы защитить его, — обычно примерно на 2 недели;

при отрывном переломе палец помещают в шину, которая удерживает палец в правильном положении, чтобы отрывной перелом мог зажить;

дренируют кровь, которая собралась под ногтем, сделав небольшое отверстие в ногте иглой;

если перелом тяжелый, выполняют хирургическое вмешательство, чтобы вернуть кости на место;

если ноготь сильно поврежден, удаляют его и лечат ткань под ним.

Если ноготь сильно поврежден, то обычно повреждается и ткань под ним. Именно из этой ткани вырастает ноготь и ее необходимо пролечить, чтобы ноготь не вырос деформированным. Врач вводит анестетик в палец и удаляет ноготь. Затем он может зашить поврежденную ткань под ногтем.