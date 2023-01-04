Заживление кости происходит лучше, когда оба обломка сломанной кости соприкасаются и выравниваются. Если они не соприкасаются и не выравниваются, врачи должны поставить их на место. Это называется «репозиция» или «сопоставление фрагментов кости».

Если перелом давит на кровеносный сосуд или нерв, или это открытый перелом, врачи проводят репозицию немедленно. В противном случае врачи часто ждут несколько дней, пока не спадет отек. До того времени они накладывают шину и назначают обезболивающие препараты.

После репозиции врачи должны зафиксировать сломанные кусочки, чтобы они не двигались, до тех пор, пока кость не заживет. Для фиксации врачи могут использовать:

шины;

гипсовые повязки;

Хирургическое вмешательство

Шины и гипсовые повязки изготавливают из твердых материалов, таких как гипс или стеклопластик. Врачи сначала накладывают мягкую подкладку, чтобы гипс или стеклопластик не поцарапали кожу. При наложении гипсовой повязки твердый материал полностью оборачивают вокруг руки или ноги. При наложении шины твердый материал оборачивают вокруг перелома лишь частично.

Во время хирургического вмешательства по поводу перелома кости врачи могут использовать:

длинный металлический стержень, вставленный внутрь полого центра кости;

винты и металлические пластины, прикрепленные непосредственно к сломанным костям;

металлическую рамку на внешней стороне ноги или руки, которая крепится к сломанным костям (внешний фиксатор).

В случае открытого перелома также может потребоваться хирургическое вмешательство для удаления грязи и микробов с концов сломанных костей.

Внешний фиксатор