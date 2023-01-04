Если кость сломана, это считается переломом. будь то небольшая трещина или значительный перелом с большим количеством обломков кости.
Переломанные кости сильно болят и вызывают отек.
Переломанная кость может выглядеть согнутой или смещенной.
Переломанные кости иногда повреждают нервы или кровеносные сосуды вблизи перелома.
Врачи ставят диагноз перелома с помощью рентгенографии, но иногда проводят КТ или МРТ.
Врачи вправляют сломанные кости и фиксируют их с помощью шины, гипсовой повязки или иногда металлических штифтов, винтов и пластин.
Обратитесь в ближайшее отделение неотложной помощи, если у вас случилась травма, вы испытываете сильную боль или у вас возник сильный отек, или если вы не можете двигать травмированной частью тела.
Какие бывают переломы?
Врачи используют множество терминов для описания различных видов переломов костей. Эти термины касаются следующего:
Как расположены кусочки сломанной кости?
Выходит ли кость наружу через порез в коже?
Задел ли перелом один из суставов?
Кусочки сломанной кости иногда могут быть расположены в ряд. Но иногда они изогнуты, скручены, отстоят друг от друга или заклинены вместе. Иногда кость ломается на несколько небольших кусочков.
Открытый перелом — это когда острый конец сломанной кости проходит через кожу. Часто кость возвращается на место и остается лишь небольшой порез. Но иногда кость торчит наружу. Открытый перелом может привести к попаданию микробов и грязи в сломанную кость и вызвать инфекцию кости. Инфекции костей не дают перелому зажить.
Перелом, который затрагивает сустав, может зажить с неровным краем, что может вызвать постоянную боль в суставе и его скованность.
Некоторые типы переломов
Что вызывает переломы костей?
Перелом может возникнуть, если:
кость согнута или перекручена слишком сильно, например, при падении или спортивной травме;
кость испытала сильный удар, например, тяжелым предметом или в результате ДТП;
при наличии постоянного, повторяющегося воздействия на кость, например, при беге — это называется стрессовым переломом.
Какими симптомами проявляется перелом кости?
Симптомы переломов:
боль при прикосновении, нагрузке или использовании травмированной части тела;
отек;
затруднение при привычном движении травмированной частью тела (например, если у вас перелом лодыжки, возможно, вы не сможете стоять на сломанной ноге);
иногда онемение или покалывание при повреждении нерва.
Кровотечение из сломанной кости. Оно может привести к появлению кровоподтека через день или два.
Как врачи диагностируют перелом кости?
Врачи проводят:
иногда врачи также делают КТ сканирование или МРТ.
Как врачи лечат переломы костей?
Заживление кости происходит лучше, когда оба обломка сломанной кости соприкасаются и выравниваются. Если они не соприкасаются и не выравниваются, врачи должны поставить их на место. Это называется «репозиция» или «сопоставление фрагментов кости».
Если перелом давит на кровеносный сосуд или нерв, или это открытый перелом, врачи проводят репозицию немедленно. В противном случае врачи часто ждут несколько дней, пока не спадет отек. До того времени они накладывают шину и назначают обезболивающие препараты.
После репозиции врачи должны зафиксировать сломанные кусочки, чтобы они не двигались, до тех пор, пока кость не заживет. Для фиксации врачи могут использовать:
шины;
гипсовые повязки;
Хирургическое вмешательство
Шины и гипсовые повязки изготавливают из твердых материалов, таких как гипс или стеклопластик. Врачи сначала накладывают мягкую подкладку, чтобы гипс или стеклопластик не поцарапали кожу. При наложении гипсовой повязки твердый материал полностью оборачивают вокруг руки или ноги. При наложении шины твердый материал оборачивают вокруг перелома лишь частично.
Во время хирургического вмешательства по поводу перелома кости врачи могут использовать:
длинный металлический стержень, вставленный внутрь полого центра кости;
винты и металлические пластины, прикрепленные непосредственно к сломанным костям;
металлическую рамку на внешней стороне ноги или руки, которая крепится к сломанным костям (внешний фиксатор).
В случае открытого перелома также может потребоваться хирургическое вмешательство для удаления грязи и микробов с концов сломанных костей.
Внешний фиксатор
Как ухаживать за гипсовой повязкой?
Правила ухода за гипсовой повязкой:
Во время купания держите гипс в сухости, защищайте его сплошным водонепроницаемым чехлом или пластиковым пакетом (используйте резиновые кольца для герметизации отверстия).
Если гипсовая повязка намокла, высушите ее феном: если она совсем размокнет, возможно, врачу придется заменить ее.
По возможности держите конечность в гипсовой повязке в приподнятом состоянии, чтобы уменьшить отек.
Чтобы защитить кожу, заклейте скотчем неровные края гипсовой повязки.
Ежедневно очищайте область вокруг гипсовой повязки.
Ни в коем случае не помещайте предметы внутрь гипсовой повязки.
Вызовите врача, если температура тела повысится или если гипсовая повязка:
сильно давит;
вызывает боль, онемение или слабость в травмированной части тела;
вызывает покраснение или болезненность;
имеет неприятный запах.