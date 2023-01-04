«Компрессионный» означает «сжатый». Если что-то сильно сжать, оно треснет. Таким образом, компрессионный перелом позвоночника — это когда одна из костей позвоночника сжимается и трескается.

Компрессионные переломы позвоночника обычно происходят в средней или нижней части спины.

Обычно они возникают у пожилых людей, особенно у тех, у кого кости позвоночника ослаблены в результате остеопороза или рака.

При ослаблении костей спины не требуется большого воздействия, чтобы вызвать компрессионный перелом.

Пострадавший может и не вспомнить о травме.