Позвоночник — это позвоночный столб. Он состоит из большого количества маленьких костей, расположенных как строительные блоки.
Что представляет собой компрессионный перелом позвоночника?
«Компрессионный» означает «сжатый». Если что-то сильно сжать, оно треснет. Таким образом, компрессионный перелом позвоночника — это когда одна из костей позвоночника сжимается и трескается.
Компрессионные переломы позвоночника обычно происходят в средней или нижней части спины.
Обычно они возникают у пожилых людей, особенно у тех, у кого кости позвоночника ослаблены в результате остеопороза или рака.
При ослаблении костей спины не требуется большого воздействия, чтобы вызвать компрессионный перелом.
Пострадавший может и не вспомнить о травме.
Обычно возникает боль в спине, но иногда боль не возникает вообще.
Что вызывает компрессионный перелом позвоночника?
Распространенные причины:
Поднимание тяжестей
Падение, особенно с приземлением на ноги, которое оказывает давление на позвоночник и может также вызвать перелом пятки.
Реже компрессионные переломы вызваны серьезными травмами, такими как автомобильные аварии или выстрелы.
Риск также повышается при наличии следующих патологий:
рак, который распространился на позвоночник.
В группе высокого риска компрессионный перелом может случиться даже после спотыкания, сгибания туловища или вставания с постели. Возможно, пострадавший даже не знает, что вызвало перелом.
Какими симптомами проявляется компрессионный перелом?
Если компрессионный перелом был вызван остеопорозом, боль или симптомы могут отсутствовать. Переломы, вызванные травмой, обычно вызывают боль. Если симптомы и появляются, они могут включать:
округление спины и проблемы с выпрямлением;
боль в спине, особенно при простукивании спины;
мышечные спазмы.
Как врачи диагностируют компрессионный перелом?
Врачи проводят:
Чтобы проверить наличие остеопороза, врачи могут сделать ДРА: быстрый безболезненный тест для проверки плотности костной ткани.
Как врачи лечат компрессионные переломы позвоночника?
Врачи лечат компрессионные переломы позвоночника при помощи:
болеутоляющие препараты;
иногда ортопедический корсет;
в некоторых случаях — постельный режим;
иногда инъекции костного цемента в спину для укрепления позвоночника или улучшения осанки.
При наличии остеопороза врачи будут стремиться предотвратить дальнейшие переломы, поэтому назначат:
препараты для укрепления или уплотнения костей.
Врачи также могут предложить пройти физиотерапию.