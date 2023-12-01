Отравление углеводородами происходит при глотании или вдыхании паров продуктов, содержащих углеводороды.

Большинство маленьких детей, которые проглатывают эти продукты и отравляются ими, выздоравливают.

Подростки и взрослые, которые дышат парами для погружения в состояние наркотического опьянения (явление, известное как нюханье), могут умереть от остановки сердца или получить повреждение мозга.

Глотание углеводородов может привести к раздражению, а затем и заражению легких.

Тяжелое отравление приводит к поражению головного мозга, сердца, костного мозга и почек.

Если вы думаете, что у вас или у кого-то еще может быть отравление, сразу же обратитесь за неотложной медицинской помощью (по телефону 911 в большинстве районов США).