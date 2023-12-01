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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Отравление углеводородами

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено дек. 2023
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Углеводороды — это химические вещества в клеях, бензине, красках, разбавителях красок и керосине.

Что представляет собой отравление углеводородами?

Отравление углеводородами происходит при глотании или вдыхании паров продуктов, содержащих углеводороды.

  • Большинство маленьких детей, которые проглатывают эти продукты и отравляются ими, выздоравливают.

  • Подростки и взрослые, которые дышат парами для погружения в состояние наркотического опьянения (явление, известное как нюханье), могут умереть от остановки сердца или получить повреждение мозга.

  • Глотание углеводородов может привести к раздражению, а затем и заражению легких.

  • Тяжелое отравление приводит к поражению головного мозга, сердца, костного мозга и почек.

Если вы думаете, что у вас или у кого-то еще может быть отравление, сразу же обратитесь за неотложной медицинской помощью (по телефону 911 в большинстве районов США).

Каковы симптомы отравления углеводородами?

  • кашель;

  • Удушье

  • учащенное дыхание;

  • жжение в желудке;

  • посинение кожи (из-за низкого уровня кислорода в крови);

  • сонливость;

  • затрудненное дыхание — этот симптом может развиться через несколько часов;

  • плохая координация (неуклюжесть);

  • судороги (движения или подергивания тела, не поддающиеся контролю);

  • кома (потеря сознания и невозможность прийти в себя).

Каким образом врачи диагностируют отравление углеводородами?

Врачи подозревают отравление углеводородами, исходя из симптомов и описания того, что произошло. Они могут почувствовать запах углеводородов или увидеть следы от краски или масла на теле или одежде.

Врачи:

  • выполнят рентгенограмму грудной клетки, чтобы проверить наличие жидкости в легких;

  • измерят уровень кислорода в крови;

  • проведут МРТ (магнитно-резонансную томографию), если нужно будет выявить повреждение головного мозга.

Как врачи лечат отравление углеводородами?

Врачи:

  • попросят вас снять с себя одежду, которая касалась углеводородов;

  • тщательно вымоют кожу;

  • при затрудненном дыхании дадут вам кислород или, если это необходимо, подключат к аппарату искусственной вентиляции легких;

  • госпитализируют вас до выздоровления;

  • назначат препарат для предотвращения инфекции.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.