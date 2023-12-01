Углеводороды — это химические вещества в клеях, бензине, красках, разбавителях красок и керосине.
Что представляет собой отравление углеводородами?
Отравление углеводородами происходит при глотании или вдыхании паров продуктов, содержащих углеводороды.
Большинство маленьких детей, которые проглатывают эти продукты и отравляются ими, выздоравливают.
Подростки и взрослые, которые дышат парами для погружения в состояние наркотического опьянения (явление, известное как нюханье), могут умереть от остановки сердца или получить повреждение мозга.
Глотание углеводородов может привести к раздражению, а затем и заражению легких.
Тяжелое отравление приводит к поражению головного мозга, сердца, костного мозга и почек.
Если вы думаете, что у вас или у кого-то еще может быть отравление, сразу же обратитесь за неотложной медицинской помощью (по телефону 911 в большинстве районов США).
Каковы симптомы отравления углеводородами?
кашель;
Удушье
учащенное дыхание;
жжение в желудке;
посинение кожи (из-за низкого уровня кислорода в крови);
сонливость;
затрудненное дыхание — этот симптом может развиться через несколько часов;
плохая координация (неуклюжесть);
судороги (движения или подергивания тела, не поддающиеся контролю);
кома (потеря сознания и невозможность прийти в себя).
Каким образом врачи диагностируют отравление углеводородами?
Врачи подозревают отравление углеводородами, исходя из симптомов и описания того, что произошло. Они могут почувствовать запах углеводородов или увидеть следы от краски или масла на теле или одежде.
Врачи:
выполнят рентгенограмму грудной клетки, чтобы проверить наличие жидкости в легких;
измерят уровень кислорода в крови;
проведут МРТ (магнитно-резонансную томографию), если нужно будет выявить повреждение головного мозга.
Как врачи лечат отравление углеводородами?
Врачи:
попросят вас снять с себя одежду, которая касалась углеводородов;
тщательно вымоют кожу;
при затрудненном дыхании дадут вам кислород или, если это необходимо, подключат к аппарату искусственной вентиляции легких;
госпитализируют вас до выздоровления;
назначат препарат для предотвращения инфекции.