Угарный газ — это бесцветный, безвкусный газ, не имеющий запаха. Он выделяется при сгорании веществ, в том числе в автомобильных двигателях, системах отопления и каминах.
Что представляет собой отравление угарным газом?
Отравление угарным газом происходит при вдыхании слишком большого количества угарного газа. Угарный газ наносит вред тем, что не дает кислороду в крови попадать в клетки.
Люди, вдохнувшие слишком большое количество угарного газа, могут умереть.
Симптомы включают головную боль, тошноту, спутанность сознания, неуклюжесть (плохую координацию движений) и усталость.
Вы можете ошибочно думать, что у вас грипп или другая болезнь.
Установите детекторы угарного газа в доме — они предупреждают о наличии угарного газа в воздухе.
Если вы считаете, что надышались угарным газом, сразу же выходите на свежий воздух и обращайтесь за неотложной медицинской помощью (по телефону 911 в большинстве районов Соединенных Штатов).
Что вызывает отравление угарным газом?
Угарный газ выделяется в процессе сгорания различных веществ. Все, что связано с горением, может привести к образованию угарного газа: печки в доме, автомобильные двигатели, камины, духовки, газовые обогреватели, керосиновые обогреватели и горелки. Чтобы предотвратить отравление угарным газом, дым следует должным образом удалить (вывести наружу).
Каковы симптомы отравления угарным газом?
Первые симптомы:
головная боль или головокружение;
тошнота;
рвота;
чувство усталости или невозможность сосредоточиться;
плохая координация (неуклюжесть);
Позднее или при более серьезном отравлении угарным газом может возникнуть:
спутанность сознания;
обморок или потеря сознания;
судороги (движения и подергивания тела, не поддающиеся контролю);
боль в груди;
затрудненность дыхания;
ощущение слабости или предобморочное состояние.
Тяжелое отравление может привести к летальному исходу.
Как врачи диагностируют отравление угарным газом?
Врачи возьмут образец крови, чтобы проверить наличие угарного газа.
Как врачи лечат отравление угарным газом?
Врачи дадут вам кислород. Кислород поможет удалить угарный газ из крови.
При легком отравлении может быть достаточно свежего воздуха.
При тяжелом отравлении может понадобиться подача кислорода через маску для лица.
Что делать для предотвращения отравления угарным газом?
Установите в доме детектор угарного газа.
Удостоверьтесь, что все камины, печи и горелки установлены должным образом и обеспечен отвод дыма.
Не заводите двигатель автомобиля в закрытом гараже.