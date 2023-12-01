Что представляет собой отравление угарным газом?

Что представляет собой отравление угарным газом?

Отравление угарным газом происходит при вдыхании слишком большого количества угарного газа. Угарный газ наносит вред тем, что не дает кислороду в крови попадать в клетки.

Люди, вдохнувшие слишком большое количество угарного газа, могут умереть.

Симптомы включают головную боль, тошноту, спутанность сознания, неуклюжесть (плохую координацию движений) и усталость.

Вы можете ошибочно думать, что у вас грипп или другая болезнь.

Установите детекторы угарного газа в доме — они предупреждают о наличии угарного газа в воздухе.

Если вы считаете, что надышались угарным газом, сразу же выходите на свежий воздух и обращайтесь за неотложной медицинской помощью (по телефону 911 в большинстве районов Соединенных Штатов).