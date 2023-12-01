Свинец — это металл, который встречается в водопроводных трубах, старой краске (выпущенной до 1978 года в Соединенных Штатах Америки), некоторых видах глазури на керамических изделиях, в пулях и в некоторых видах батареек.
Карандаши не содержат свинца и не являются ядовитыми. Автомобильный бензин больше не содержит свинца.
Что представляет собой отравление свинцом?
Отравление свинцом развивается медленно по мере того, как свинец накапливается в организме.
Отравление свинцом в основном поражает мозг.
Младенцы и маленькие дети подвергаются наибольшей опасности, поскольку их мозг только развивается.
Отравление свинцом может привести к пожизненным проблемам с мышлением и обучением ребенка.
В более старом доме очистите поверхности от отслоившейся краски и держите их в чистоте, чтобы дети не ели свинцовую краску и не дышали ей.
Если вы или ваши дети подвергаетесь воздействию свинца, попросите врача о проведении анализа крови.
Детей, живущих в старых домах, в которых могла использоваться свинцовая краска (построенных до 1978 года), следует проверить на предмет отравления свинцом, даже если у них нет никаких симптомов.
Обратитесь за помощью в местный отдел здравоохранения или в токсикологический центр за консультацией (по телефону 1-800-222-1222 в США). Всемирная организация здравоохранения предоставляет всемирный каталог токсикологических центров.
Как можно отравиться свинцом?
Отравиться свинцом можно:
в результате воздействия отслоившейся или превратившейся в пыль старой краски, содержащей свинец;
работая на фабрике и имея дело со свинцом;
употребляя воду, поступающую через свинцовые трубы;
пользуясь керамическими кувшинами, чашками или тарелками, изготовленными из глазури, содержащей свинец.
Маленькие дети могут глотать куски отслоившейся краски. Пыль от старой краски может разлететься по всему дому. Любой человек может касаться поверхностей, на которых находится пыль от краски; пыль также может попадать в рот или в пищу. Даже если пыли не так много, чтобы ее можно было заметить, она всё равно может со временем повлиять на вас.
Во многих городах по-прежнему используются свинцовые трубы в качестве наружных водопроводных труб. Водопроводные трубы внутри домов не изготавливаются из свинца. Если вода поступает в дом из свинцовых труб и в воде больше кислоты, чем обычно, кислота может растворить свинец в трубе, и он попадет в воду.
Кислые продукты и напитки (например, помидоры и апельсиновый сок) могут растворять свинец в глазури на керамике. Керамика, изготовленная в Соединенных Штатах, не содержит свинца. Керамика, изготовленная за пределами Соединенных Штатов, может содержать свинец.
Пули содержат свинец. Если в вас попадет пуля в результате выстрела, количество свинца будет слишком низкое, чтобы вызвать отравление.
Каковы симптомы отравления свинцом?
Симптомы зависят от того, сколько свинца находится в организме и насколько быстро он накапливается. Во многих случаях при легком отравлении свинцом симптомы отсутствуют. Симптомы обычно развиваются медленно, в течение нескольких недель или дольше.
Дети
Сначала у детей появляются следующие симптомы:
уменьшение концентрации внимания;
они меньше играют, чем обычно;
они капризничают.
При более тяжелом отравлении свинцом у детей появляются признаки повреждения головного мозга. У них могут быть такие симптомы, как:
рвота;
неуклюжесть и проблемы с ходьбой;
сонливость и спутанность сознания.
При тяжелом отравлении у детей возникают судороги (конвульсии), и они впадают в кому.
Со временем дети, которых не лечат от отравления свинцом, могут иметь:
низкий интеллект, сложность обучения и агрессивное поведение;
судорожные припадки.
длительную боль в животе;
Анемия (низкое число эритроцитов).
Взрослые
Взрослые, получившие отравление свинцом, могут иметь:
изменения личности, настроения или поведения;
Головные боли
онемение конечностей, слабость и проблемы с ходьбой;
металлический привкус во рту;
боль в животе, рвоту и запоры;
анемия;
Как врачи диагностируют отравление свинцом?
Врачи подозревают отравление свинцом, исходя из симптомов. Они проверят уровень свинца в крови.
Если вы подозреваете у себя отравление свинцом, попросите врача сделать анализ крови.
Как врачи лечат отравление свинцом?
Врачи:
назначат лекарство, которое связывается со свинцом и выводит его из организма с мочой.
При легком отравлении вы будете принимать лекарство перорально. При более тяжелом отравлении вам будут вводить лекарство в вену (в/в). Лекарства, которые выводят свинец, могут также вывести важные для организма минералы. Возможно, вам понадобится принимать добавки, чтобы возместить эти минералы.
Даже после получения лечения у детей может быть длительное повреждение головного мозга или почек.
Как предотвратить отравление свинцом?
Если вода в вашем доме может проходить через свинцовые трубы:
купите набор для анализа содержания свинца в воде;
используйте фильтр для удаления большей части свинца из питьевой воды.
Если в вашем доме может быть свинцовая краска:
Немедленно удалите отслоившуюся или отшелушившуюся краску.
Регулярно мойте детские игрушки и соски.
Регулярно очищайте и протирайте подоконники влажной тряпкой.
Организуйте ремонт помещения, чтобы вы не вдыхали свинцовую пыль.
Если вы работаете со свинцом на работе:
Носите средства защиты.
Меняйте одежду и обувь, прежде чем идти домой.
Перед сном принимайте душ.