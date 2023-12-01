Отравиться свинцом можно:

в результате воздействия отслоившейся или превратившейся в пыль старой краски, содержащей свинец;

работая на фабрике и имея дело со свинцом;

употребляя воду, поступающую через свинцовые трубы;

пользуясь керамическими кувшинами, чашками или тарелками, изготовленными из глазури, содержащей свинец.

Маленькие дети могут глотать куски отслоившейся краски. Пыль от старой краски может разлететься по всему дому. Любой человек может касаться поверхностей, на которых находится пыль от краски; пыль также может попадать в рот или в пищу. Даже если пыли не так много, чтобы ее можно было заметить, она всё равно может со временем повлиять на вас.

Во многих городах по-прежнему используются свинцовые трубы в качестве наружных водопроводных труб. Водопроводные трубы внутри домов не изготавливаются из свинца. Если вода поступает в дом из свинцовых труб и в воде больше кислоты, чем обычно, кислота может растворить свинец в трубе, и он попадет в воду.

Кислые продукты и напитки (например, помидоры и апельсиновый сок) могут растворять свинец в глазури на керамике. Керамика, изготовленная в Соединенных Штатах, не содержит свинца. Керамика, изготовленная за пределами Соединенных Штатов, может содержать свинец.

Пули содержат свинец. Если в вас попадет пуля в результате выстрела, количество свинца будет слишком низкое, чтобы вызвать отравление.