Что представляет собой отравление растениями?
Некоторые типы растений естественным образом содержат химические вещества (токсины), которые могут нанести вред человеку. Другие растения могут стать ядовитыми после опрыскивания пестицидами.
Некоторые распространенные растения ядовиты, если их съесть.
Не ешьте незнакомые растения, растущие на улице.
Всегда мойте фрукты и овощи перед употреблением для удаления пестицидов и химических веществ.
Люди могут умереть от отравления растениями, но большинство людей выздоравливает.
Если вы считаете, что у вас или у кого-то еще может быть отравление растениями, и при тяжелом состоянии сразу же обратитесь за неотложной медицинской помощью (по телефону 911 в большинстве районов США) или в токсикологический центр за консультацией (по телефону 1-800-222-1222 в США). Всемирная организация здравоохранения предоставляет всемирный каталог токсикологических центров.
Какие растения могут вызвать отравление?
Следующие растения очень ядовиты и могут убить человека:
Клещевина обыкновенная
Абрус молитвенный
Ядовитый болиголов
Водяной болиголов
Олеандр
Наперстянка
Многие другие растения вызывают менее тяжелое отравление.
Каковы симптомы отравления растениями?
Клещевина обыкновенная, абрус молитвенный и водяной болиголов могут вызвать:
сильную рвоту;
диарею (частый, рыхлый, водянистый кал), иногда с кровью;
спутанность сознания;
судороги (движения или подергивания тела, не поддающиеся контролю);
кому (состояние обморока, из которого нельзя выйти);
смерть.
Симптомы отравления болиголовом могут возникнуть уже через 15 минут:
Сухость во рту
учащенное сердцебиение;
непроизвольное дрожание (тремор);
повышенное потоотделение;
судорожные припадки.
мышечная слабость;
Олеандр, наперстянка и ландыш (который менее токсичен) вызывают следующие симптомы:
рвота;
диарея (частый, жидкий, водянистый стул);
спутанность сознания;
аномальное сердцебиение.
Как врачи лечат отравление растениями?
Лечение зависит от того, каким растением вы отравились.
Врачи:
порекомендуют пить много жидкости;
если вы не в состоянии удерживать жидкость, введут вам жидкости в/в (внутривенно);
опорожнят желудок при помощи небольшой трубки, вводимой через нос или рот, при необходимости;
назначат вам специальные препараты в зависимости от типа яда;
промоют кожу мылом и водой при раздражении в результате воздействия растительного токсина.