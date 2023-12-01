Некоторые типы растений естественным образом содержат химические вещества (токсины), которые могут нанести вред человеку. Другие растения могут стать ядовитыми после опрыскивания пестицидами.

Некоторые распространенные растения ядовиты, если их съесть.

Не ешьте незнакомые растения, растущие на улице.

Всегда мойте фрукты и овощи перед употреблением для удаления пестицидов и химических веществ.

Люди могут умереть от отравления растениями, но большинство людей выздоравливает.

Если вы считаете, что у вас или у кого-то еще может быть отравление растениями, и при тяжелом состоянии сразу же обратитесь за неотложной медицинской помощью (по телефону 911 в большинстве районов США) или в токсикологический центр за консультацией (по телефону 1-800-222-1222 в США). Всемирная организация здравоохранения предоставляет всемирный каталог токсикологических центров.