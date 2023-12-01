Что представляет собой отравление морепродуктами?
Некоторые морепродукты содержат химические вещества, которые являются ядовитыми. Отравление морепродуктами происходит в результате употребления определенных рыб или моллюсков, в которых содержатся токсины (яды).
Каковы симптомы отравления морепродуктами?
Симптомы зависят от типа токсина, содержащегося в рыбе.
Отравление-сигуатера
Сигуатера — это вид токсина, который накапливается у старых рыб. Приготовление рыбы не избавляет ее от токсина.
Примерно через 2–8 часов после употребления рыбы могут возникнуть следующие симптомы:
тошноту;
колики в животе;
диарея (частый, жидкий, водянистый стул);
Позже вы почувствуете:
зуд;
покалывание;
Головная боль
Ломота в мышцах
то жар, то холод;
боль в лице.
Симптомы могут длиться несколько месяцев.
Отравление рыбой фугу
Рыба фугу содержит опасный токсин. Приготовление или замораживание рыбы не избавляет ее от токсина.
Вы можете почувствовать:
тошноту;
колики в животе;
диарею (жидкий, рыхлый или водянистый кал);
паралич (неспособность пошевелиться) — он может вызвать остановку дыхания и смерть.
Если вы думаете, что у вас или у кого-то еще может быть отравление рыбой фугу, сразу же обратитесь за неотложной медицинской помощью (по телефону 911 в большинстве районов США) или отправляйтесь в больницу.
Отравление скумбрией
Скомброид — это токсин, который накапливается у определенных видов рыб (скумбрия, тунец и пеламида), если рыба не хранится или не охлаждается должным образом.
У рыбы может быть горький или перечный привкус.
Симптомы отравления скумбрией:
покраснение, приливы тепла к коже;
тошнота;
рвота;
крапивница (бледно-красные бугорки на коже, которые появляются внезапно).
Отравление моллюсками
Отравление моллюсками происходит в результате употребления моллюсков, таких как мидии, моллюски, устрицы и гребешки, содержащих яд, называемый сакситоксином.
Приготовление моллюсков не предотвращает отравление.
Симптомы отравления моллюсками:
покалывание в области рта через несколько минут после еды;
тошнота;
рвота;
колики в животе;
мышечная слабость;
невозможность пошевелить руками и ногами;
затрудненное дыхание;
Как врачи лечат отравление морепродуктами?
Конкретный вид лечения зависит от типа яда.
Врачи:
назначат лекарство (антигистамин);
порекомендуют пить много жидкости;
введут вам жидкости в/в (внутривенно), если вы не можете пить;
дадут вам лекарство для прекращения рвоты, при необходимости;
назначат лечение для нормализации температуры тела, сердечного ритма и дыхания.