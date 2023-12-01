Сигуатера — это вид токсина, который накапливается у старых рыб. Приготовление рыбы не избавляет ее от токсина.

Примерно через 2–8 часов после употребления рыбы могут возникнуть следующие симптомы:

тошноту;

колики в животе;

диарея (частый, жидкий, водянистый стул);

Позже вы почувствуете:

зуд;

покалывание;

Головная боль

Ломота в мышцах

то жар, то холод;

боль в лице.

Симптомы могут длиться несколько месяцев.