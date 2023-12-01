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Отравление морепродуктами

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено дек. 2023
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Что представляет собой отравление морепродуктами?

Некоторые морепродукты содержат химические вещества, которые являются ядовитыми. Отравление морепродуктами происходит в результате употребления определенных рыб или моллюсков, в которых содержатся токсины (яды).

Каковы симптомы отравления морепродуктами?

Симптомы зависят от типа токсина, содержащегося в рыбе.

Отравление-сигуатера

Сигуатера — это вид токсина, который накапливается у старых рыб. Приготовление рыбы не избавляет ее от токсина.

Примерно через 2–8 часов после употребления рыбы могут возникнуть следующие симптомы:

  • тошноту;

  • колики в животе;

  • диарея (частый, жидкий, водянистый стул);

Позже вы почувствуете:

  • зуд;

  • покалывание;

  • Головная боль

  • Ломота в мышцах

  • то жар, то холод;

  • боль в лице.

Симптомы могут длиться несколько месяцев.

Отравление рыбой фугу

Рыба фугу содержит опасный токсин. Приготовление или замораживание рыбы не избавляет ее от токсина.

Вы можете почувствовать:

  • тошноту;

  • колики в животе;

  • диарею (жидкий, рыхлый или водянистый кал);

  • паралич (неспособность пошевелиться) — он может вызвать остановку дыхания и смерть.

Если вы думаете, что у вас или у кого-то еще может быть отравление рыбой фугу, сразу же обратитесь за неотложной медицинской помощью (по телефону 911 в большинстве районов США) или отправляйтесь в больницу.

Отравление скумбрией

Скомброид — это токсин, который накапливается у определенных видов рыб (скумбрия, тунец и пеламида), если рыба не хранится или не охлаждается должным образом.

У рыбы может быть горький или перечный привкус.

Симптомы отравления скумбрией:

  • покраснение, приливы тепла к коже;

  • тошнота;

  • рвота;

  • крапивница (бледно-красные бугорки на коже, которые появляются внезапно).

Отравление моллюсками

Отравление моллюсками происходит в результате употребления моллюсков, таких как мидии, моллюски, устрицы и гребешки, содержащих яд, называемый сакситоксином.

Приготовление моллюсков не предотвращает отравление.

Симптомы отравления моллюсками:

  • покалывание в области рта через несколько минут после еды;

  • тошнота;

  • рвота;

  • колики в животе;

  • мышечная слабость;

  • невозможность пошевелить руками и ногами;

  • затрудненное дыхание;

Как врачи лечат отравление морепродуктами?

Конкретный вид лечения зависит от типа яда.

Врачи:

  • назначат лекарство (антигистамин);

  • порекомендуют пить много жидкости;

  • введут вам жидкости в/в (внутривенно), если вы не можете пить;

  • дадут вам лекарство для прекращения рвоты, при необходимости;

  • назначат лечение для нормализации температуры тела, сердечного ритма и дыхания.

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Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.