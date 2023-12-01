Отравление инсектицидами возникает в результате глотания, вдыхания инсектицида или слишком интенсивного прикосновения к нему.

При попадании слишком большого количества инсектицида на одежду или кожу, немедленно снимите одежду и вымойте кожу.

Может возникнуть кашель и затрудненное дыхание.

Врач может взять образец крови, чтобы узнать, содержится ли в ней инсектицид.

Существует несколько лекарств для лечения отравления инсектицидами.

Если вы думаете, что у вас или у кого-то еще может быть отравление инсектицидами, сразу же обратитесь за неотложной медицинской помощью (по телефону 911 в большинстве районов США) или в токсикологический центр за консультацией (по телефону 1-800-222-1222 в США). Всемирная организация здравоохранения предоставляет всемирный каталог токсикологических центров.