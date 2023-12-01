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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Отравление инсектицидами

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено дек. 2023
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Инсектицид (пестицид) — это вещество, используемое для уничтожения насекомых. Вы можете заболеть в результате воздействия яда (токсина) в инсектицидах.

Что представляет собой отравление инсектицидами?

Отравление инсектицидами возникает в результате глотания, вдыхания инсектицида или слишком интенсивного прикосновения к нему.

  • При попадании слишком большого количества инсектицида на одежду или кожу, немедленно снимите одежду и вымойте кожу.

  • Может возникнуть кашель и затрудненное дыхание.

  • Врач может взять образец крови, чтобы узнать, содержится ли в ней инсектицид.

  • Существует несколько лекарств для лечения отравления инсектицидами.

Если вы думаете, что у вас или у кого-то еще может быть отравление инсектицидами, сразу же обратитесь за неотложной медицинской помощью (по телефону 911 в большинстве районов США) или в токсикологический центр за консультацией (по телефону 1-800-222-1222 в США). Всемирная организация здравоохранения предоставляет всемирный каталог токсикологических центров.

Каковы симптомы отравления инсектицидами?

Симптомы зависят от типа инсектицида, которым вы отравились. Существует два основных типа инсектицидов:

  • Органофосфаты и карбаматы

  • Пиретрины

Органофосфаты и карбаматы могут вызвать:

  • слезовыделение или нечеткое зрение;

  • повышенное потоотделение;

  • повышенное слюноотделение;

  • кашель;

  • рвота;

  • частые испражнения или мочеиспускания;

  • аномальный сердечный ритм;

  • затрудненное дыхание;

Пиретрины обычно не сильно ядовиты для людей. Симптомы отравления пиретринами включают:

  • чиханье.

  • Слезящиеся глаза;

  • кашель;

  • иногда, затрудненное дыхание.

Как врачи диагностируют отравление инсектицидами?

Врачи подозревают отравление инсектицидами, исходя из симптомов и описания того, что произошло. Иногда они проверяют кровь на наличие инсектицидов.

Как врачи лечат отравление инсектицидами?

Врачи попросят вас снять одежду, на которую попал инсектицид, и вымыть кожу. Они назначат лекарство для лечения симптомов, исходя из типа инсектицида, которым вы отравились.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.