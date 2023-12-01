Инсектицид (пестицид) — это вещество, используемое для уничтожения насекомых. Вы можете заболеть в результате воздействия яда (токсина) в инсектицидах.
Что представляет собой отравление инсектицидами?
Отравление инсектицидами возникает в результате глотания, вдыхания инсектицида или слишком интенсивного прикосновения к нему.
При попадании слишком большого количества инсектицида на одежду или кожу, немедленно снимите одежду и вымойте кожу.
Может возникнуть кашель и затрудненное дыхание.
Врач может взять образец крови, чтобы узнать, содержится ли в ней инсектицид.
Существует несколько лекарств для лечения отравления инсектицидами.
Если вы думаете, что у вас или у кого-то еще может быть отравление инсектицидами, сразу же обратитесь за неотложной медицинской помощью (по телефону 911 в большинстве районов США) или в токсикологический центр за консультацией (по телефону 1-800-222-1222 в США). Всемирная организация здравоохранения предоставляет всемирный каталог токсикологических центров.
Каковы симптомы отравления инсектицидами?
Симптомы зависят от типа инсектицида, которым вы отравились. Существует два основных типа инсектицидов:
Органофосфаты и карбаматы
Пиретрины
Органофосфаты и карбаматы могут вызвать:
слезовыделение или нечеткое зрение;
повышенное потоотделение;
повышенное слюноотделение;
кашель;
рвота;
частые испражнения или мочеиспускания;
аномальный сердечный ритм;
затрудненное дыхание;
Пиретрины обычно не сильно ядовиты для людей. Симптомы отравления пиретринами включают:
чиханье.
Слезящиеся глаза;
кашель;
иногда, затрудненное дыхание.
Как врачи диагностируют отравление инсектицидами?
Врачи подозревают отравление инсектицидами, исходя из симптомов и описания того, что произошло. Иногда они проверяют кровь на наличие инсектицидов.
Как врачи лечат отравление инсектицидами?
Врачи попросят вас снять одежду, на которую попал инсектицид, и вымыть кожу. Они назначат лекарство для лечения симптомов, исходя из типа инсектицида, которым вы отравились.