Отравление железом — это употребление настолько большого количества железа, что оно начинает вредить организму. Отравиться железом можно, приняв слишком большое количество таблеток, содержащих железо, например, мультивитаминов. Отравление железом чаще всего происходит у маленьких детей.

Отравление железом — это основная причина смерти от отравлений среди детей младше 5 лет.

Храните препараты железа и мультивитамины подальше от детей.

Симптомы серьезного отравления обычно появляются в течение 6 часов, но обращайтесь за помощью сразу же, даже если симптомы еще не появились.

Пострадавшего от отравления железом следует госпитализировать.

Если вы думаете, что у вас или у кого-то еще может быть отравление железом, сразу же обратитесь за неотложной медицинской помощью (по телефону 911 в большинстве районов США).