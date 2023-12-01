Железо — это минерал, необходимый организму. Железо содержится в поливитаминах.
Что представляет собой отравление железом?
Отравление железом — это употребление настолько большого количества железа, что оно начинает вредить организму. Отравиться железом можно, приняв слишком большое количество таблеток, содержащих железо, например, мультивитаминов. Отравление железом чаще всего происходит у маленьких детей.
Отравление железом — это основная причина смерти от отравлений среди детей младше 5 лет.
Храните препараты железа и мультивитамины подальше от детей.
Симптомы серьезного отравления обычно появляются в течение 6 часов, но обращайтесь за помощью сразу же, даже если симптомы еще не появились.
Пострадавшего от отравления железом следует госпитализировать.
Если вы думаете, что у вас или у кого-то еще может быть отравление железом, сразу же обратитесь за неотложной медицинской помощью (по телефону 911 в большинстве районов США).
Каковы симптомы отравления железом?
Первые симптомы обычно появляются в течение 6 часов:
рвота (иногда с кровью);
диарея (частый, жидкий или водянистый кал);
раздражительность;
сонливость;
При тяжелом отравлении ранние симптомы также включают:
учащенное дыхание;
учащенное сердцебиение;
кому (состояние обморока, из которого нельзя выйти);
судороги (движения и подергивания тела, не поддающиеся контролю).
Иногда может показаться, что состояние больного улучшилось. Затем, через 12–48 часов после передозировки, развиваются следующие симптомы:
лихорадка
шок (опасное для жизни резкое снижение артериального давления).
Кровотечение
пожелтение глаз и кожи (желтуха);
спутанность сознания;
кома;
Затем отказывает печень и может последовать летальный исход вследствие шока, кровотечения и проблем свертывания крови.
В случае выживания симптомы могут повториться примерно через 2–5 недель после передозировки. Человек может испытывать:
боль в виде колик в животе;
тошноту;
Эти симптомы случаются при закупорке желудка и кишечника из-за шрамов.
Как врачи диагностируют отравление железом?
Врачи проверяют уровень железа в крови. В некоторых случаях они могут провести рентгенологическое исследование для поиска проглоченных таблеток.
Как врачи лечат отравление железом?
Врачи, скорее всего, госпитализируют вас для лечения в больничных условиях.
Вам назначат:
специальный раствор для вымывания таблеток, оставшихся в желудке или в кишечнике;
лекарство, которое прикрепляется к железу и выводит его из организма с мочой.