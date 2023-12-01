Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon
Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Отравление железом

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено дек. 2023
Просмотреть профессиональную версию
Узнайте все подробности

Железо — это минерал, необходимый организму. Железо содержится в поливитаминах.

Что представляет собой отравление железом?

Отравление железом — это употребление настолько большого количества железа, что оно начинает вредить организму. Отравиться железом можно, приняв слишком большое количество таблеток, содержащих железо, например, мультивитаминов. Отравление железом чаще всего происходит у маленьких детей.

  • Отравление железом — это основная причина смерти от отравлений среди детей младше 5 лет.

  • Храните препараты железа и мультивитамины подальше от детей.

  • Симптомы серьезного отравления обычно появляются в течение 6 часов, но обращайтесь за помощью сразу же, даже если симптомы еще не появились.

  • Пострадавшего от отравления железом следует госпитализировать.

Если вы думаете, что у вас или у кого-то еще может быть отравление железом, сразу же обратитесь за неотложной медицинской помощью (по телефону 911 в большинстве районов США).

Каковы симптомы отравления железом?

Первые симптомы обычно появляются в течение 6 часов:

  • рвота (иногда с кровью);

  • диарея (частый, жидкий или водянистый кал);

  • раздражительность;

  • сонливость;

При тяжелом отравлении ранние симптомы также включают:

  • учащенное дыхание;

  • учащенное сердцебиение;

  • кому (состояние обморока, из которого нельзя выйти);

  • судороги (движения и подергивания тела, не поддающиеся контролю).

Иногда может показаться, что состояние больного улучшилось. Затем, через 12–48 часов после передозировки, развиваются следующие симптомы:

  • лихорадка

  • шок (опасное для жизни резкое снижение артериального давления).

  • Кровотечение

  • пожелтение глаз и кожи (желтуха);

  • спутанность сознания;

  • кома;

Затем отказывает печень и может последовать летальный исход вследствие шока, кровотечения и проблем свертывания крови.

В случае выживания симптомы могут повториться примерно через 2–5 недель после передозировки. Человек может испытывать:

  • боль в виде колик в животе;

  • тошноту;

Эти симптомы случаются при закупорке желудка и кишечника из-за шрамов.

Как врачи диагностируют отравление железом?

Врачи проверяют уровень железа в крови. В некоторых случаях они могут провести рентгенологическое исследование для поиска проглоченных таблеток.

Как врачи лечат отравление железом?

Врачи, скорее всего, госпитализируют вас для лечения в больничных условиях.

Вам назначат:

  • специальный раствор для вымывания таблеток, оставшихся в желудке или в кишечнике;

  • лекарство, которое прикрепляется к железу и выводит его из организма с мочой.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID iOS
ANDROID iOS
ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.