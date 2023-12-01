Отравление едкими веществами происходит при глотании химического вещества, которое причиняет ожоги. Ожоги могут быть на губах, во рту, в горле, желудке или пищеводе. Пищевод — это трубка, которая соединяет горло с желудком.

Этот тип ожога может образовывать шрамы или создавать отверстия (перфорации). Он может привести к тяжелым, опасным для жизни инфекциям.

Очистители сточных вод, очистители унитазов и некоторые моющие средства для посудомоечных машин содержат едкие вещества.

Маленькие дети могут случайно проглатывать едкие вещества.

Едкие вещества могут быть жидкими или твердыми.

Если вы или кто-то еще проглотил едкое вещество, обратитесь за неотложной медицинской помощью (по телефону 911 в большинстве районов Соединенных Штатов).