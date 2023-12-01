Едкие вещества — это химические вещества, которые вызывают ожоги, например, химические вещества в некоторых чистящих средствах.
Что представляет собой отравление едкими веществами?
Отравление едкими веществами происходит при глотании химического вещества, которое причиняет ожоги. Ожоги могут быть на губах, во рту, в горле, желудке или пищеводе. Пищевод — это трубка, которая соединяет горло с желудком.
Этот тип ожога может образовывать шрамы или создавать отверстия (перфорации). Он может привести к тяжелым, опасным для жизни инфекциям.
Очистители сточных вод, очистители унитазов и некоторые моющие средства для посудомоечных машин содержат едкие вещества.
Маленькие дети могут случайно проглатывать едкие вещества.
Едкие вещества могут быть жидкими или твердыми.
Если вы или кто-то еще проглотил едкое вещество, обратитесь за неотложной медицинской помощью (по телефону 911 в большинстве районов Соединенных Штатов).
Каковы симптомы отравления едким веществом?
К симптомам относятся:
быстрое возникновение сильной боли в области рта и горла, особенно при глотании;
слюнотечение;
кашель;
затрудненное глотание;
рвота (иногда с кровью);
затрудненное дыхание;
Если едкое вещество имеет сильную концентрацию или прожигает отверстия в пищеводе или желудке, также может возникнуть:
сильная боль в груди;
учащенное сердцебиение;
учащенное дыхание;
затрудненное дыхание;
Боль в груди
сильная боль в желудке;
шок (опасно низкое артериальное давление).
Тяжелое отравление может привести к летальному исходу.
При повреждении пищевода в будущем повышена вероятность развития рака пищевода.
Как врачи диагностируют отравление едким веществом?
Врачи проверяют полость рта на предмет химических ожогов. Они также могут осмотреть горло при помощи эндоскопа (гибкой смотровой трубки).
Как врачи лечат отравление едким веществом?
При легких ожогах врачи:
порекомендуют пить молоко или воду;
будут вводить жидкости в/в (внутривенно);
выпишут лекарство для устранения инфекции;
При тяжелых ожогах врачи:
сделают операцию по удалению поврежденной ткани;
зашьют отверстия в пищеводе или желудке;
выпишут лекарство для устранения инфекции;
проведут операцию по расширению или восстановлению пищевода, при необходимости.
Не пытайтесь вызвать рвоту едким веществом. Рвота едким веществом вызывает столько же повреждений, сколько и его глотание.