Что представляет собой отравление грибами?
Некоторые грибы содержат химические вещества, которые являются ядовитыми. Вы можете заболеть из-за воздействия ядов (токсинов) в этих грибах.
Многие виды грибов ядовиты.
Наиболее распространенными симптомами являются рвота и боль в животе.
Очень сложно сказать, является ли гриб ядовитым или нет.
Если во время прогулки вы найдете грибы, не ешьте их.
Некоторые виды грибов очень ядовиты, и их употребление может привести к смерти.
Если вы считаете, что у вас или у кого-то еще может быть отравление ядовитыми грибами, сразу же обратитесь за неотложной медицинской помощью (по телефону 911 в большинстве районов США) или в токсикологический центр за консультацией (по телефону 1-800-222-1222 в США). Всемирная организация здравоохранения предоставляет всемирный каталог токсикологических центров.
Каковы симптомы отравления грибами?
Симптомы употребления ядовитых грибов различны, но почти всегда включают:
рвота;
боль в животе.
В зависимости от вида грибов у вас могут быть и другие симптомы.
Грибы, употребление которых вызывает симптомы отравления достаточно быстро (в течение 2 часов), менее опасны, чем те, что вызывают поздние симптомы отравления (6 часов спустя).
Грибы вида Chlorophyllum molybdites
Обычно следующие симптомы проходят через 24 часа:
диарея (частый, рыхлый, водянистый кал), иногда с кровью;
ломота в теле.
Головные боли
Грибы вида Psilocybe
Симптомы появляются через 15–30 минут:
чувство необычайного волнения и счастья (эйфория);
избыточное воображение;
галлюцинации (когда человек видит или слышит то, чего нет);
учащенное сердцебиение;
Грибы вида Inocybe и некоторых видов Clitocybe
Слезящиеся глаза;
необычайно маленькие зрачки;
рвота;
колики в животе;
повышенное потоотделение;
диарея (частый, жидкий или водянистый кал);
мышечные подергивания;
спутанность сознания;
кома (потеря сознания и невозможность прийти в себя).
Симптомы обычно исчезают через 12 часов после получения лечения. При отсутствии лечения летальный исход может наступить в течение нескольких часов.
Грибы вида Amanita phalloides
Симптомы развиваются в течение 6–12 часов:
рвота;
диарея (частый, жидкий или водянистый кал);
пожелтение кожи и глаз;
небольшой объем мочеиспускания.
Мухоморы и подобные им грибы очень опасны. Около половины людей с этим типом отравления грибами умирают через 5–8 дней.
Как врачи лечат отравление грибами?
Лечение зависит от вида съеденного гриба.
Врачи:
назначат успокаивающее (лекарство для расслабления тело), при наличии галлюцинаций (когда человек видит или слышит то, чего нет);
введут лекарство в/в (внутривенно);
при помощи специального фильтра выведут яд из крови (процедура, называемая диализом).