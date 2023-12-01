Симптомы употребления ядовитых грибов различны, но почти всегда включают:

рвота;

боль в животе.

В зависимости от вида грибов у вас могут быть и другие симптомы.

Грибы, употребление которых вызывает симптомы отравления достаточно быстро (в течение 2 часов), менее опасны, чем те, что вызывают поздние симптомы отравления (6 часов спустя).

Грибы вида Chlorophyllum molybdites Обычно следующие симптомы проходят через 24 часа: диарея (частый, рыхлый, водянистый кал), иногда с кровью;

ломота в теле.

Головные боли

Грибы вида Psilocybe Симптомы появляются через 15–30 минут: чувство необычайного волнения и счастья (эйфория);

избыточное воображение;

галлюцинации (когда человек видит или слышит то, чего нет);

учащенное сердцебиение;

Грибы вида Inocybe и некоторых видов Clitocybe Слезящиеся глаза;

необычайно маленькие зрачки;

рвота;

колики в животе;

повышенное потоотделение;

диарея (частый, жидкий или водянистый кал);

мышечные подергивания;

спутанность сознания;

кома (потеря сознания и невозможность прийти в себя). Симптомы обычно исчезают через 12 часов после получения лечения. При отсутствии лечения летальный исход может наступить в течение нескольких часов.