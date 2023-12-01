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Отравление грибами

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено дек. 2023
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Что представляет собой отравление грибами?

Некоторые грибы содержат химические вещества, которые являются ядовитыми. Вы можете заболеть из-за воздействия ядов (токсинов) в этих грибах.

  • Многие виды грибов ядовиты.

  • Наиболее распространенными симптомами являются рвота и боль в животе.

  • Очень сложно сказать, является ли гриб ядовитым или нет.

  • Если во время прогулки вы найдете грибы, не ешьте их.

  • Некоторые виды грибов очень ядовиты, и их употребление может привести к смерти.

Если вы считаете, что у вас или у кого-то еще может быть отравление ядовитыми грибами, сразу же обратитесь за неотложной медицинской помощью (по телефону 911 в большинстве районов США) или в токсикологический центр за консультацией (по телефону 1-800-222-1222 в США). Всемирная организация здравоохранения предоставляет всемирный каталог токсикологических центров.

Каковы симптомы отравления грибами?

Симптомы употребления ядовитых грибов различны, но почти всегда включают:

  • рвота;

  • боль в животе.

В зависимости от вида грибов у вас могут быть и другие симптомы.

Грибы, употребление которых вызывает симптомы отравления достаточно быстро (в течение 2 часов), менее опасны, чем те, что вызывают поздние симптомы отравления (6 часов спустя).

Грибы вида Chlorophyllum molybdites

Обычно следующие симптомы проходят через 24 часа:

  • диарея (частый, рыхлый, водянистый кал), иногда с кровью;

  • ломота в теле.

  • Головные боли

Грибы вида Psilocybe

Симптомы появляются через 15–30 минут:

  • чувство необычайного волнения и счастья (эйфория);

  • избыточное воображение;

  • галлюцинации (когда человек видит или слышит то, чего нет);

  • учащенное сердцебиение;

Грибы вида Inocybe и некоторых видов Clitocybe

  • Слезящиеся глаза;

  • необычайно маленькие зрачки;

  • рвота;

  • колики в животе;

  • повышенное потоотделение;

  • диарея (частый, жидкий или водянистый кал);

  • мышечные подергивания;

  • спутанность сознания;

  • кома (потеря сознания и невозможность прийти в себя).

Симптомы обычно исчезают через 12 часов после получения лечения. При отсутствии лечения летальный исход может наступить в течение нескольких часов.

Грибы вида Amanita phalloides

Симптомы развиваются в течение 6–12 часов:

  • рвота;

  • диарея (частый, жидкий или водянистый кал);

  • пожелтение кожи и глаз;

  • небольшой объем мочеиспускания.

Мухоморы и подобные им грибы очень опасны. Около половины людей с этим типом отравления грибами умирают через 5–8 дней.

Как врачи лечат отравление грибами?

Лечение зависит от вида съеденного гриба.

Врачи:

  • назначат успокаивающее (лекарство для расслабления тело), ​при наличии галлюцинаций (когда человек видит или слышит то, чего нет);

  • введут лекарство в/в (внутривенно);

  • при помощи специального фильтра выведут яд из крови (процедура, называемая диализом).

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.