Ацетаминофен — это безрецептурный препарат, используемый для снижения повышенной температуры и уменьшения боли. Он продается под разными торговыми марками, такими как Tylenol. Он также встречается во многих препаратах от кашля и простуды.

Ацетаминофен обычно безопасен, но слишком большое его количество может нанести вред.

Что представляет собой отравление ацетаминофеном? Отравление ацетаминофеном — это результат приема слишком большого количества ацетаминофена. Отравление ацетаминофеном может произойти при приеме большого его количества в течение короткого периода времени, например, при случайном приеме нескольких различных лекарственных препаратов или продуктов, которые содержат ацетаминофен, или при преднамеренной передозировке.

Отравление ацетаминофеном также может происходить медленно при приеме высокой дозы в течение длительного времени из-за сильной хронической боли.

Даже стандартные дозы ацетаминофена могут быть опасными в определенных ситуациях, например, при повреждении печени.

Отравление ацетаминофеном может серьезно повредить печень и привести к печеночной недостаточности.

Отравление ацетаминофеном может не вызывать симптомов до повреждения печени.

Внимательно читайте инструкции к препаратам от кашля и простуды.

Прочтите инструкцию к обезболивающему препарату и не принимайте больше рекомендованной дозы. Если вы ухаживаете за ребенком с простудой или кашлем, следите за тем, чтобы не дать ребенку слишком большое количество ацетаминофена. В состав многих различных видов лекарств в разных формах (жидкие, таблетки, жевательные) входит ацетаминофен. Не давайте ребенку лекарство, содержащее ацетаминофен, если ребенок уже принял другое лекарство с ацетаминофеном. Если вы считаете, что у вас или у кого-то еще может быть отравление ацетаминофеном, сразу же обратитесь за неотложной медицинской помощью (по телефону 911 в большинстве районов США) или в центр токсикологии за консультацией (по телефону 1-800-222-1222 в США). Всемирная организация здравоохранения предоставляет всемирный каталог токсикологических центров.

Каковы симптомы отравления ацетаминофеном? Как правило, симптомы не появляются сразу. Если передозировка слишком сильна, развитие симптомов происходит поэтапно: Вначале у вас может возникнуть рвота или тошнота.

Через 1–3 дня может развиться тошнота, рвота и боль в желудке.

Через 3–4 дня рвота может усилиться, может развиться пожелтение кожи и глаз (желтуха) и кровотечение под кожей, а также из носа или десен.

Примерно через 5 дней наступит либо выздоровление, либо отказ органов, что может привести к летальному исходу. Если отравление происходит из-за приема небольших доз в течение длительного времени, первые симптомы могут быть симптомами печеночной недостаточности: пожелтение глаз и кожи (желтуха);

Кровотечение

Каким образом врачи диагностируют отравление ацетаминофеном? Врачи проведут анализы крови для проверки отравления ацетаминофеном. Они также могут провести исследования для проверки функции печени.

Как врачи лечат отравление ацетаминофеном? Врачи: назначат активированный уголь, чтобы ацетаминофен не попал в кровь, если ацетаминофен был принят в течение последних нескольких часов;

назначат противоядие (лекарство, действующее против ацетаминофена) для защиты печени. При повреждении печени вам, возможно, придется лечиться от печеночной недостаточности или даже подвергнуться трансплантации печени.