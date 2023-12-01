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Отравление ацетаминофеном

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено дек. 2023
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Ацетаминофен — это безрецептурный препарат, используемый для снижения повышенной температуры и уменьшения боли. Он продается под разными торговыми марками, такими как Tylenol. Он также встречается во многих препаратах от кашля и простуды.

Ацетаминофен обычно безопасен, но слишком большое его количество может нанести вред.

Что представляет собой отравление ацетаминофеном?

Отравление ацетаминофеном — это результат приема слишком большого количества ацетаминофена.

  • Отравление ацетаминофеном может произойти при приеме большого его количества в течение короткого периода времени, например, при случайном приеме нескольких различных лекарственных препаратов или продуктов, которые содержат ацетаминофен, или при преднамеренной передозировке.

  • Отравление ацетаминофеном также может происходить медленно при приеме высокой дозы в течение длительного времени из-за сильной хронической боли.

  • Даже стандартные дозы ацетаминофена могут быть опасными в определенных ситуациях, например, при повреждении печени.

  • Отравление ацетаминофеном может серьезно повредить печень и привести к печеночной недостаточности.

  • Отравление ацетаминофеном может не вызывать симптомов до повреждения печени.

  • Внимательно читайте инструкции к препаратам от кашля и простуды.

  • Прочтите инструкцию к обезболивающему препарату и не принимайте больше рекомендованной дозы.

Если вы ухаживаете за ребенком с простудой или кашлем, следите за тем, чтобы не дать ребенку слишком большое количество ацетаминофена. В состав многих различных видов лекарств в разных формах (жидкие, таблетки, жевательные) входит ацетаминофен. Не давайте ребенку лекарство, содержащее ацетаминофен, если ребенок уже принял другое лекарство с ацетаминофеном.

Если вы считаете, что у вас или у кого-то еще может быть отравление ацетаминофеном, сразу же обратитесь за неотложной медицинской помощью (по телефону 911 в большинстве районов США) или в центр токсикологии за консультацией (по телефону 1-800-222-1222 в США). Всемирная организация здравоохранения предоставляет всемирный каталог токсикологических центров.

Каковы симптомы отравления ацетаминофеном?

Как правило, симптомы не появляются сразу.

Если передозировка слишком сильна, развитие симптомов происходит поэтапно:

  • Вначале у вас может возникнуть рвота или тошнота.

  • Через 1–3 дня может развиться тошнота, рвота и боль в желудке.

  • Через 3–4 дня рвота может усилиться, может развиться пожелтение кожи и глаз (желтуха) и кровотечение под кожей, а также из носа или десен.

  • Примерно через 5 дней наступит либо выздоровление, либо отказ органов, что может привести к летальному исходу.

Если отравление происходит из-за приема небольших доз в течение длительного времени, первые симптомы могут быть симптомами печеночной недостаточности:

  • пожелтение глаз и кожи (желтуха);

  • Кровотечение

Каким образом врачи диагностируют отравление ацетаминофеном?

Врачи проведут анализы крови для проверки отравления ацетаминофеном. Они также могут провести исследования для проверки функции печени.

Как врачи лечат отравление ацетаминофеном?

Врачи:

  • назначат активированный уголь, чтобы ацетаминофен не попал в кровь, если ацетаминофен был принят в течение последних нескольких часов;

  • назначат противоядие (лекарство, действующее против ацетаминофена) для защиты печени.

При повреждении печени вам, возможно, придется лечиться от печеночной недостаточности или даже подвергнуться трансплантации печени.

Как предотвратить отравление ацетаминофеном?

  • Принимайте только рекомендованную дозу.

  • Внимательно изучите инструкцию по применению препарата.

  • Не принимайте лекарство, которое содержит ацетаминофен, если вы уже принимаете ацетаминофен.

  • При проблемах с печенью или употреблении алкоголя спросите у врача, какое лекарство вы должны принимать от боли или повышенной температуры.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.