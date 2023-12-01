Отравление аспирином развивается в результате однократного приема очень высокой дозы аспирина или приема множества низких доз аспирина в течение долгого времени (постепенное отравление).

Чтобы отравиться аспирином, нужно принять гораздо больше обычной дозы.

Прием небольшого количества аспирина (детского аспирина) ежедневно в соответствии с указаниями врача для снижения вероятности сердечного приступа не приведет к постепенному отравлению.

Детям нельзя принимать аспирин, потому что он может вызвать редкую, но опасную для жизни болезнь, называемую синдромом Рейе.

В эфире салициловой кислоты содержится химическое вещество, связанное с аспирином. Оно очень опасно для маленьких детей и может быть летальным, если они проглотят даже чайную ложку.

Если вы считаете, что у вас или у кого-то еще может быть отравление аспирином, сразу же обратитесь за неотложной медицинской помощью (по телефону 911 в большинстве районов США) или в центр токсикологии (по телефону 1-800-222-1222 в США). Всемирная организация здравоохранения предоставляет всемирный каталог токсикологических центров.