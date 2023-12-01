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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Отравление аспирином

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено дек. 2023
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Аспирин — это безрецептурный препарат для снятия боли.

Что представляет собой отравление аспирином?

Отравление аспирином развивается в результате однократного приема очень высокой дозы аспирина или приема множества низких доз аспирина в течение долгого времени (постепенное отравление).

  • Чтобы отравиться аспирином, нужно принять гораздо больше обычной дозы.

  • Прием небольшого количества аспирина (детского аспирина) ежедневно в соответствии с указаниями врача для снижения вероятности сердечного приступа не приведет к постепенному отравлению.

  • Детям нельзя принимать аспирин, потому что он может вызвать редкую, но опасную для жизни болезнь, называемую синдромом Рейе.

В эфире салициловой кислоты содержится химическое вещество, связанное с аспирином. Оно очень опасно для маленьких детей и может быть летальным, если они проглотят даже чайную ложку.

Если вы считаете, что у вас или у кого-то еще может быть отравление аспирином, сразу же обратитесь за неотложной медицинской помощью (по телефону 911 в большинстве районов США) или в центр токсикологии (по телефону 1-800-222-1222 в США). Всемирная организация здравоохранения предоставляет всемирный каталог токсикологических центров.

Каковы симптомы отравления аспирином?

При однократном приеме слишком большого количества аспирина (острое отравление) первыми симптомами являются:

  • тошнота;

  • рвота;

  • учащенное дыхание;

  • звон в ушах;

  • повышенное потоотделение;

При тяжелом отравлении вы также можете почувствовать:

  • головокружение;

  • лихорадку;

  • необычную сонливость или энергичность (гиперактивность);

  • движения и подергивания тела, не поддающиеся контролю (судороги);

  • затрудненное дыхание.

Симптомы постепенного отравления появляются в течение нескольких дней или недель. Вы можете почувствовать:

  • сонливость;

  • спутанное состояние сознания;

  • будто вы видите или слышите то, чего нет (галлюцинации);

  • головокружение или предобморочное состояние;

  • затрудненное или учащенное дыхание.

Каким образом врачи диагностируют отравление аспирином?

Врачи возьмут образец крови, чтобы измерить количество аспирина в крови.

Как врачи лечат отравление аспирином?

Врачи:

  • назначат активированный уголь, чтобы предотвратить попадание аспирина в кровь;

  • будут вводить жидкости в/в (внутривенно), при необходимости;

  • при серьезном отравлении будут использовать специальный прибор для фильтрации аспирина и выведения его из крови;

  • будут лечить другие симптомы, по мере их возникновения.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.