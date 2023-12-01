Аспирин — это безрецептурный препарат для снятия боли.
Что представляет собой отравление аспирином?
Отравление аспирином развивается в результате однократного приема очень высокой дозы аспирина или приема множества низких доз аспирина в течение долгого времени (постепенное отравление).
Чтобы отравиться аспирином, нужно принять гораздо больше обычной дозы.
Прием небольшого количества аспирина (детского аспирина) ежедневно в соответствии с указаниями врача для снижения вероятности сердечного приступа не приведет к постепенному отравлению.
Детям нельзя принимать аспирин, потому что он может вызвать редкую, но опасную для жизни болезнь, называемую синдромом Рейе.
В эфире салициловой кислоты содержится химическое вещество, связанное с аспирином. Оно очень опасно для маленьких детей и может быть летальным, если они проглотят даже чайную ложку.
Если вы считаете, что у вас или у кого-то еще может быть отравление аспирином, сразу же обратитесь за неотложной медицинской помощью (по телефону 911 в большинстве районов США) или в центр токсикологии (по телефону 1-800-222-1222 в США). Всемирная организация здравоохранения предоставляет всемирный каталог токсикологических центров.
Каковы симптомы отравления аспирином?
При однократном приеме слишком большого количества аспирина (острое отравление) первыми симптомами являются:
тошнота;
рвота;
учащенное дыхание;
звон в ушах;
повышенное потоотделение;
При тяжелом отравлении вы также можете почувствовать:
головокружение;
лихорадку;
необычную сонливость или энергичность (гиперактивность);
движения и подергивания тела, не поддающиеся контролю (судороги);
затрудненное дыхание.
Симптомы постепенного отравления появляются в течение нескольких дней или недель. Вы можете почувствовать:
сонливость;
спутанное состояние сознания;
будто вы видите или слышите то, чего нет (галлюцинации);
головокружение или предобморочное состояние;
затрудненное или учащенное дыхание.
Каким образом врачи диагностируют отравление аспирином?
Врачи возьмут образец крови, чтобы измерить количество аспирина в крови.
Как врачи лечат отравление аспирином?
Врачи:
назначат активированный уголь, чтобы предотвратить попадание аспирина в кровь;
будут вводить жидкости в/в (внутривенно), при необходимости;
при серьезном отравлении будут использовать специальный прибор для фильтрации аспирина и выведения его из крови;
будут лечить другие симптомы, по мере их возникновения.