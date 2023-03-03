Что такое высотная болезнь?
Высота — расстояние над уровнем моря. По мере увеличения высоты в воздухе содержится все меньше кислорода.
Высотная болезнь возникает, когда человек находится на такой высоте, где меньше кислорода, чем он привык. Для многих людей это происходит на высоте более 2400 метров. Некоторые люди могут подняться на гораздо большую высоту без появления симптомов.
Чем выше человек поднимается, и чем быстрее это происходит, тем более вероятно развитие высотной болезни.
Большинство людей просто испытывают головную боль, усталость, расстройство желудка и проблемы со сном.
У некоторых людей возникает опасный отек головного мозга или скопление жидкости в легких.
Высотная болезнь лечится спуском на меньшую высоту.
Высотную болезнь можно предотвратить, поднимаясь на высоту неспешно.
Помочь предотвратить высотную болезнь также могут некоторые лекарственные препараты.
Какие существуют виды высотной болезни?
Существует 3 вида высотной болезни:
Острая горная болезнь: самый легкий вид высотной болезни, при котором симптомы обычно длятся 1 или 2 дня
Высотный отек мозга (ВОМ): редко возникающее и иногда смертельное неотложное медицинское состояние, которое приводит к отеку головного мозга
Высотный отек легких (ВОЛ): тяжелое и иногда смертельное неотложное медицинское состояние, которое приводит к проблемам с дыханием и скоплению жидкости в легких
Что является причиной высотной болезни?
Высотная болезнь возникает при подъеме на большую высоту, где воздух, который вдыхает человек, содержит меньше кислорода. У человека вероятность появления симптомов выше, если он поднимается на большую высоту слишком быстро или если он спит на большой высоте.
Человек подвержен более высокому риску высотной болезни, если:
Диабет был у вас раньше
Обычно он живет на очень малой высоте
Он слишком перенапрягается
Такие заболевания, как астма, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и заболевания сердца, НЕ являются факторами риска высотной болезни. Однако если у человека серьезное заболевание, низкий уровень кислорода на большой высоте может быть опасным.
Какими симптомами проявляется высотная болезнь?
Симптомы зависят от типа высотной болезни.
При острой горной болезни в пределах 6–10 часов от подъема на высоту более 2400 метров у человека может возникнуть:
Головная боль
Предобморочное состояние
потеря аппетита, расстройство желудка или рвота;
ощущение усталости, слабости или вялости;
проблемы со сном;
Иногда люди ошибочно принимают эти симптомы за похмелье, мигрень, крайнюю усталость или вирусную инфекцию.
Высотный отек мозга (ВОМ) может проявляться следующими симптомами:
Головная боль
спутанность сознания;
неустойчивая или неуклюжая походка.
Без быстрого лечения при ВОМ могут возникать судорожные припадки, кома и смерть.
Высотный отек легких (ВОЛ) может развиться через 24–96 часов после быстрого подъема на большую высоту. Симптомы сильнее проявляются ночью, когда человек лежит, и могут становиться очень тяжелыми чрезвычайно быстро. ВОЛ вызывает проблемы со стороны легких, такие как:
сухой кашель и одышка после незначительной активности;
одышка в состоянии покоя;
синюшный цвет кожи, губ и ногтей;
иногда ощущение нехватки воздуха, кашель с выделением розовой мокроты или мокроты с кровью, а также клокочущие звуки во время дыхания.
Без быстрого лечения ВОЛ может привести к смерти.
У людей, постоянно проживающих на большой высоте, ВОЛ может развиться по возвращении домой после кратковременного пребывания на меньшей высоте (это явление называется отеком легких по возвращении).
Даже если у человека нет одного из этих видов высотной болезни, при пребывании на большой высоте у него могут наблюдаться такие симптомы, как:
Отек кистей, стоп и лица встречаются часто и обычно проходит через несколько дней
Головная боль без каких-либо других симптомов острой горной болезни
Небольшие участки кровоизлияний на глазном дне (кровоизлияния в сетчатку) после подъема на высоту более 9000 футов
Кровоизлияния в сетчатку иногда могут приводить к небольшому слепому пятну в поле зрения, но слепое пятно обычно проходит после того, как человек спускается на меньшую высоту.
Как врачи могут определить, есть ли у человека высотная болезнь?
Врачи определяют, есть ли у человека высотная болезнь, исходя из симптомов. Они также могут провести:
прослушать грудную клетку с помощью стетоскопа, чтобы проверить, есть ли у человека жидкость в легких;
провести рентгенологическое исследование органов грудной клетки;
определить содержание кислорода в крови.
Как врачи лечат высотную болезнь?
Лечение зависит от имеющихся симптомов и типа высотной болезни. Наилучший первый шаг в лечении всех типов высотной болезни:
спуск на меньшую высоту
При незначительных симптомах врачи посоветуют:
Покой
избегать подъемов на большую высоту до исчезновения симптомов;
пить много жидкости;
при головной боли принимать такие препараты, как ацетаминофен или ибупрофен.
При тяжелой острой горной болезни врачи:
порекомендуют спуститься на меньшую высоту;
давать дополнительный кислород;
назначат препараты для лечения высотной болезни, такие как ацетазоламид или дексаметазон.
Если симптомы тяжелые, и если спуск на меньшую высоту невозможен, врачи иногда дают человеку дышать чистым кислородом, лежа в специальном мешке высокого давления (гипербарическая кислородная терапия).
Как можно предотвратить высотную болезнь?
Лучший способ предотвратить высотную болезнь — это подниматься на большую высоту медленно, чтобы организм имел время приспособиться. Высота, над которой человек спит, оказывает на него наибольшее влияние.
Физическая тренированность не защищает человека от высотной болезни.
Большинство людей легко адаптируются к высоте до 2400 метров без особых мер предосторожности. Но приспособление к большей высоте, особенно к высоте более 3000 метров, может занимать много дней или недель. Чтобы подняться на такую высоту, альпинисты должны увеличивать высоту своего сна примерно на 300–500 метров в день и делать дневные перерывы в восхождении каждые 3 или 4 дня.
Другие способы предотвращения высотной болезни:
Перед поездкой спросить у своего врача о приеме препаратов от высотной болезни
Избегать интенсивной активности, пребывая на большой высоте
Не употреблять алкоголь, опиоиды или снотворные
Если у человека раньше была высотная болезнь, он должен следить за признаками ее повторного возникновения и при необходимости спускаться на меньшую высоту.