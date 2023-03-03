Симптомы зависят от типа высотной болезни.

При острой горной болезни в пределах 6–10 часов от подъема на высоту более 2400 метров у человека может возникнуть:

Головная боль

Предобморочное состояние

потеря аппетита, расстройство желудка или рвота;

ощущение усталости, слабости или вялости;

проблемы со сном;

Иногда люди ошибочно принимают эти симптомы за похмелье, мигрень, крайнюю усталость или вирусную инфекцию.

Высотный отек мозга (ВОМ) может проявляться следующими симптомами:

Головная боль

спутанность сознания;

неустойчивая или неуклюжая походка.

Без быстрого лечения при ВОМ могут возникать судорожные припадки, кома и смерть.

Высотный отек легких (ВОЛ) может развиться через 24–96 часов после быстрого подъема на большую высоту. Симптомы сильнее проявляются ночью, когда человек лежит, и могут становиться очень тяжелыми чрезвычайно быстро. ВОЛ вызывает проблемы со стороны легких, такие как:

сухой кашель и одышка после незначительной активности;

одышка в состоянии покоя;

синюшный цвет кожи, губ и ногтей;

иногда ощущение нехватки воздуха, кашель с выделением розовой мокроты или мокроты с кровью, а также клокочущие звуки во время дыхания.

Без быстрого лечения ВОЛ может привести к смерти.

У людей, постоянно проживающих на большой высоте, ВОЛ может развиться по возвращении домой после кратковременного пребывания на меньшей высоте (это явление называется отеком легких по возвращении).

Даже если у человека нет одного из этих видов высотной болезни, при пребывании на большой высоте у него могут наблюдаться такие симптомы, как:

Отек кистей, стоп и лица встречаются часто и обычно проходит через несколько дней

Головная боль без каких-либо других симптомов острой горной болезни

Небольшие участки кровоизлияний на глазном дне (кровоизлияния в сетчатку) после подъема на высоту более 9000 футов

Кровоизлияния в сетчатку иногда могут приводить к небольшому слепому пятну в поле зрения, но слепое пятно обычно проходит после того, как человек спускается на меньшую высоту.