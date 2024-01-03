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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Хирургическое вмешательство

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено янв. 2024
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Что такое хирургическое вмешательство?

Хирургическое вмешательство — это медицинская процедура, при которой врач делает разрез в организме для лечения заболеваний, травм или других проблем со здоровьем. Некоторые примеры хирургического вмешательства — это удаление опухоли, устранение закупорки кишечника или проведение кровеносного сосуда в новое место для обеспечения притока крови в эту часть тела.

  • Экстренное хирургическое вмешательство проводится немедленно при возникновении представляющей угрозу для жизни проблемы, например, восстановление артерии при ее разрыве

  • Срочное хирургическое вмешательство проводится в том случае, если в течение нескольких часов может возникнуть серьезная проблема, например, удаление воспаленного аппендикса

  • Плановое хирургическое вмешательство проводится при возникновении проблемы, которая может подождать до тех пор, пока пациент не будет готов к ней, например, протезирование коленного сустава или удаление морщин на лице с эстетическими целями (косметическая операция)

Иногда врачи разделяют хирургические вмешательства на обширные или малоинвазивные.

Обширное хирургическое вмешательство обычно включает разрезы в области живота, грудной клетки или головы. Группа врачей проводит такие хирургические вмешательства в операционном зале больницы с использованием общей анестезии. После этого пациент обычно остается на одну или более ночей в больнице.

Малоинвазивные хирургические вмешательства не подразумевают проникновение в большие полости и обычно не затрагивают основные органы. Такие хирургические вмешательства могут проводиться одним врачом, а не группой, в больнице или другом месте (например, в кабинете врача). Обычно пациент может вернуться домой в этот же день.

Если врач рекомендует хирургическое вмешательство, можно сначала получить заключение другого специалиста, когда пациент рассказывает другому врачу о своей проблеме со здоровьем и спрашивает, какие методы лечения он бы использовал. Это позволит сравнить рекомендации по лечению с полученными от лечащего врача.

Хирургическая операция минимального доступа

Хирургическое вмешательство с минимальным доступом — это хирургическое вмешательство, при проведении которого используются меньшие разрезы, чем для традиционного хирургического вмешательства. Врачи проводят такие операции с помощью миниатюрной видеокамеры, источника света и хирургических инструментов, которые вводят через небольшие разрезы. Хирургическое вмешательство с минимальным доступом имеет преимущества по сравнению с традиционными хирургическими вмешательствами, например:

  • меньше боли;

  • меньше повреждение ткани;

  • более короткий срок пребывания в больнице;

  • более быстрый возврат к трудовой деятельности.

Хирургическое вмешательство с минимальным доступом также имеет некоторые недостатки, например:

  • хирургическое вмешательство занимает больше времени;

  • методы более сложны для врачей;

  • боль после операции может быть больше ожидаемой.

Зачем врач выполняет хирургическое вмешательство?

Врач использует хирургическое вмешательство для выявления проблемы, например:

  • извлечение образца ткани для изучения под микроскопом (биопсия);

  • в экстренных случаях диагностика и устранение таких проблем, как кровотечение из раны.

Врач также использует хирургическое вмешательство для устранения проблем, например:

  • удаление ткани, например, абсцесс или опухоль;

  • устранение закупорки;

  • подведение артерии и вены к новому месту, чтобы кровь могла попасть в участки с недостаточным кровоснабжением;

  • трансплантация органов, таких как кожа, почки или печень от одного человека другому;

  • замена кровеносных сосудов или тканей естественными или искусственными материалами;

  • установка металлических стержней для восстановления или замены сломанных костей.

Как контролируется боль во время хирургического вмешательства?

Анестезия — это способ устранения болевой чувствительности или полное отключение сознания. Анальгетики — это лекарственные препараты, уменьшающие боль. Перед операцией врач или медсестра выполняет анестезию, чтобы пациент не ощущал боли во время операции.

Типы анестезии:

  • местная анестезия — обезболивание одного конкретного участка, например, врач может ввести лидокаин в кожу на руке, прежде чем удалить новообразование на коже;

  • регионарная анестезия — обезболивание области тела, поскольку лекарство вводится по ходу одного или более нервов, например, эпидуральная анестезия во время родов;

  • общая анестезия — выключает сознание путем введения лекарственного препарата в циркулирующую кровь — во время операции врач, проводящий анестезию, будет следить за дыханием, частотой сердечных сокращений и давлением крови, а также может установить дыхательную трубку или подключить аппарат искусственной вентиляции легких.

Что происходит до, во время и после хирургического вмешательства?

Перед хирургическим вмешательством врач и его ассистенты объяснят, чего можно ожидать до, во время и после операции.

Подготовка к операции

Врач расскажет, как подготовиться к операции. Он может порекомендовать:

  • прекратить прием пищи и напитков за 8 часов до операции;

  • прекратить употребление алкоголя;

  • бросить курить;

  • прекратить прием определенных лекарственных препаратов, таких как антикоагулянты;

  • сдать кровь на случай, если во время операции понадобится дополнительная кровь;

  • подписать форму для подтверждения согласия на операцию и понимания рисков (информированное согласие);

  • оставить украшения и ценные вещи дома;

  • переодеться в халат, снять слуховые аппараты, контактные линзы, кольца или другие украшения.

Во время хирургического вмешательства

Врач выполнит анестезию. При выборе местной или регионарной анестезии врач также может назначить седативные препараты для успокоения и расслабления во время операции.

Иногда врач вводит в мочевой пузырь трубку (катетер) для сбора мочи. Может быть установлен внутривенный катетер в сосуд на руке для введения жидкостей и лекарств.

Если предстоит обширная хирургическая операция, пациента переведут в операционный зал с медицинскими аппаратами и инструментами. Операционная бригада обычно включает врачей, которые выполняют операцию, врача, который контролирует анестезию, медсестер и других медицинских работников.

В операционной

Операционная представляет собой помещение со стерильными условиями, в котором операционная бригада может проводить хирургические операции. В состав операционной бригады входят:

  • Главный хирург: проводит хирургическую операцию

  • Один или несколько хирургов-ассистентов: помогает главному хирургу

  • Анестезиолог: контролирует подачу анестезирующего средства и внимательно следит за состоянием пациента

  • Операционная медсестра: подает хирургу инструменты

  • Дежурная медсестра: обеспечивает операционную бригаду дополнительным оборудованием

Как правило, в операционной имеется монитор, на котором отображаются основные показатели состояния организма, стол для инструментов и операционный светильник. Ингаляционный анестетик подается в наркозный аппарат. Катетер, подсоединенный к аспирационному аппарату, отводит избыток крови и других жидкостей, которые могут мешать хирургам видеть ткани достаточно четко. В вену пациента еще до операции начинают вводить жидкости и продолжают это делать после того, как он попадает в операционную.

Послеоперационный период

После хирургического вмешательства врач переведет пациента в послеоперационную палату в течение часа или двух. Он должен удостовериться в четкости мышления, удовлетворительном дыхании пациента и назначит достаточно обезболивающих лекарств, поскольку анестезия уже не действует. В зависимости от типа операции и анестезии врач либо отпустит пациента домой, либо оставит в больнице.

Если после операции пациента отпускают домой, сначала врач убедится в том, что:

  • У пациента не нарушена способность пить жидкости, мочиться и ходить

  • У пациента отсутствует сильная боль, кровотечение и отек в области операционной раны

  • Запланирован контрольный визит

  • Пациент понимает, как принимать лекарства

  • Пациент знает, каких действий следует избегать, например, подъем по лестнице или управление автомобилем

  • Пациент знает, при каких симптомах ему следует позвонить врачу

Если пациент остается на ночь в больнице после операции, врач:

  • Будет использовать одно или несколько медицинских устройств, например, трубку для отведения мочи из мочевого пузыря или небольшое устройство на пальце для измерения уровня кислорода в крови

  • Назначит обезболивающие лекарства, и иногда размягчители кала для профилактики запора (проблемы с опорожнением кишечника)

  • Убедится в том, что пациент получает здоровую пищу, чтобы помочь заживлению и снизить вероятность инфекции, а иногда жидкую пищу через трубку в горле при невозможности употребления твердой пищи

  • Проверит наличие возможных проблем, таких как повышение температуры тела или образование сгустков крови

Насколько безопасно хирургическое вмешательство?

Безопасность хирургического вмешательства зависит от его типа и состояния здоровья пациента. Риск смерти при выполнении хирургической операции или после нее также повышается с возрастом. Экстренная операция обычно является более рискованной, чем плановые хирургические вмешательства. Потенциальные преимущества хирургической операции могут перевешивать даже связанные с ней высокие риски.

Осложнения, которые могут возникнуть после операции:

  • Инфекция

  • Тромбы

  • Проблемы с операционной раной

  • Делирий

  • Проблемы с мочеиспусканием или опорожнением кишечника

  • Потеря мышечного объема и силы

При возникновении проблем со здоровьем после хирургического вмешательства следует позвонить врачу.

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