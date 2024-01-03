Хирургическое вмешательство — это медицинская процедура, при которой врач делает разрез в организме для лечения заболеваний, травм или других проблем со здоровьем. Некоторые примеры хирургического вмешательства — это удаление опухоли, устранение закупорки кишечника или проведение кровеносного сосуда в новое место для обеспечения притока крови в эту часть тела.

Экстренное хирургическое вмешательство проводится немедленно при возникновении представляющей угрозу для жизни проблемы, например, восстановление артерии при ее разрыве

Срочное хирургическое вмешательство проводится в том случае, если в течение нескольких часов может возникнуть серьезная проблема, например, удаление воспаленного аппендикса

Плановое хирургическое вмешательство проводится при возникновении проблемы, которая может подождать до тех пор, пока пациент не будет готов к ней, например, протезирование коленного сустава или удаление морщин на лице с эстетическими целями (косметическая операция)

Иногда врачи разделяют хирургические вмешательства на обширные или малоинвазивные.

Обширное хирургическое вмешательство обычно включает разрезы в области живота, грудной клетки или головы. Группа врачей проводит такие хирургические вмешательства в операционном зале больницы с использованием общей анестезии. После этого пациент обычно остается на одну или более ночей в больнице.

Малоинвазивные хирургические вмешательства не подразумевают проникновение в большие полости и обычно не затрагивают основные органы. Такие хирургические вмешательства могут проводиться одним врачом, а не группой, в больнице или другом месте (например, в кабинете врача). Обычно пациент может вернуться домой в этот же день.

Если врач рекомендует хирургическое вмешательство, можно сначала получить заключение другого специалиста, когда пациент рассказывает другому врачу о своей проблеме со здоровьем и спрашивает, какие методы лечения он бы использовал. Это позволит сравнить рекомендации по лечению с полученными от лечащего врача.