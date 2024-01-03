Что такое хирургическое вмешательство?
Хирургическое вмешательство — это медицинская процедура, при которой врач делает разрез в организме для лечения заболеваний, травм или других проблем со здоровьем. Некоторые примеры хирургического вмешательства — это удаление опухоли, устранение закупорки кишечника или проведение кровеносного сосуда в новое место для обеспечения притока крови в эту часть тела.
Экстренное хирургическое вмешательство проводится немедленно при возникновении представляющей угрозу для жизни проблемы, например, восстановление артерии при ее разрыве
Срочное хирургическое вмешательство проводится в том случае, если в течение нескольких часов может возникнуть серьезная проблема, например, удаление воспаленного аппендикса
Плановое хирургическое вмешательство проводится при возникновении проблемы, которая может подождать до тех пор, пока пациент не будет готов к ней, например, протезирование коленного сустава или удаление морщин на лице с эстетическими целями (косметическая операция)
Иногда врачи разделяют хирургические вмешательства на обширные или малоинвазивные.
Обширное хирургическое вмешательство обычно включает разрезы в области живота, грудной клетки или головы. Группа врачей проводит такие хирургические вмешательства в операционном зале больницы с использованием общей анестезии. После этого пациент обычно остается на одну или более ночей в больнице.
Малоинвазивные хирургические вмешательства не подразумевают проникновение в большие полости и обычно не затрагивают основные органы. Такие хирургические вмешательства могут проводиться одним врачом, а не группой, в больнице или другом месте (например, в кабинете врача). Обычно пациент может вернуться домой в этот же день.
Если врач рекомендует хирургическое вмешательство, можно сначала получить заключение другого специалиста, когда пациент рассказывает другому врачу о своей проблеме со здоровьем и спрашивает, какие методы лечения он бы использовал. Это позволит сравнить рекомендации по лечению с полученными от лечащего врача.
Хирургическая операция минимального доступа
Хирургическое вмешательство с минимальным доступом — это хирургическое вмешательство, при проведении которого используются меньшие разрезы, чем для традиционного хирургического вмешательства. Врачи проводят такие операции с помощью миниатюрной видеокамеры, источника света и хирургических инструментов, которые вводят через небольшие разрезы. Хирургическое вмешательство с минимальным доступом имеет преимущества по сравнению с традиционными хирургическими вмешательствами, например:
меньше боли;
меньше повреждение ткани;
более короткий срок пребывания в больнице;
более быстрый возврат к трудовой деятельности.
Хирургическое вмешательство с минимальным доступом также имеет некоторые недостатки, например:
хирургическое вмешательство занимает больше времени;
методы более сложны для врачей;
боль после операции может быть больше ожидаемой.
Зачем врач выполняет хирургическое вмешательство?
Врач использует хирургическое вмешательство для выявления проблемы, например:
извлечение образца ткани для изучения под микроскопом (биопсия);
в экстренных случаях диагностика и устранение таких проблем, как кровотечение из раны.
Врач также использует хирургическое вмешательство для устранения проблем, например:
удаление ткани, например, абсцесс или опухоль;
устранение закупорки;
подведение артерии и вены к новому месту, чтобы кровь могла попасть в участки с недостаточным кровоснабжением;
трансплантация органов, таких как кожа, почки или печень от одного человека другому;
замена кровеносных сосудов или тканей естественными или искусственными материалами;
установка металлических стержней для восстановления или замены сломанных костей.
Как контролируется боль во время хирургического вмешательства?
Анестезия — это способ устранения болевой чувствительности или полное отключение сознания. Анальгетики — это лекарственные препараты, уменьшающие боль. Перед операцией врач или медсестра выполняет анестезию, чтобы пациент не ощущал боли во время операции.
Типы анестезии:
местная анестезия — обезболивание одного конкретного участка, например, врач может ввести лидокаин в кожу на руке, прежде чем удалить новообразование на коже;
регионарная анестезия — обезболивание области тела, поскольку лекарство вводится по ходу одного или более нервов, например, эпидуральная анестезия во время родов;
общая анестезия — выключает сознание путем введения лекарственного препарата в циркулирующую кровь — во время операции врач, проводящий анестезию, будет следить за дыханием, частотой сердечных сокращений и давлением крови, а также может установить дыхательную трубку или подключить аппарат искусственной вентиляции легких.
Что происходит до, во время и после хирургического вмешательства?
Перед хирургическим вмешательством врач и его ассистенты объяснят, чего можно ожидать до, во время и после операции.
Подготовка к операции
Врач расскажет, как подготовиться к операции. Он может порекомендовать:
прекратить прием пищи и напитков за 8 часов до операции;
прекратить употребление алкоголя;
бросить курить;
прекратить прием определенных лекарственных препаратов, таких как антикоагулянты;
сдать кровь на случай, если во время операции понадобится дополнительная кровь;
подписать форму для подтверждения согласия на операцию и понимания рисков (информированное согласие);
оставить украшения и ценные вещи дома;
переодеться в халат, снять слуховые аппараты, контактные линзы, кольца или другие украшения.
Во время хирургического вмешательства
Врач выполнит анестезию. При выборе местной или регионарной анестезии врач также может назначить седативные препараты для успокоения и расслабления во время операции.
Иногда врач вводит в мочевой пузырь трубку (катетер) для сбора мочи. Может быть установлен внутривенный катетер в сосуд на руке для введения жидкостей и лекарств.
Если предстоит обширная хирургическая операция, пациента переведут в операционный зал с медицинскими аппаратами и инструментами. Операционная бригада обычно включает врачей, которые выполняют операцию, врача, который контролирует анестезию, медсестер и других медицинских работников.
В операционной
Операционная представляет собой помещение со стерильными условиями, в котором операционная бригада может проводить хирургические операции. В состав операционной бригады входят:
Как правило, в операционной имеется монитор, на котором отображаются основные показатели состояния организма, стол для инструментов и операционный светильник. Ингаляционный анестетик подается в наркозный аппарат. Катетер, подсоединенный к аспирационному аппарату, отводит избыток крови и других жидкостей, которые могут мешать хирургам видеть ткани достаточно четко. В вену пациента еще до операции начинают вводить жидкости и продолжают это делать после того, как он попадает в операционную.
Послеоперационный период
После хирургического вмешательства врач переведет пациента в послеоперационную палату в течение часа или двух. Он должен удостовериться в четкости мышления, удовлетворительном дыхании пациента и назначит достаточно обезболивающих лекарств, поскольку анестезия уже не действует. В зависимости от типа операции и анестезии врач либо отпустит пациента домой, либо оставит в больнице.
Если после операции пациента отпускают домой, сначала врач убедится в том, что:
У пациента не нарушена способность пить жидкости, мочиться и ходить
У пациента отсутствует сильная боль, кровотечение и отек в области операционной раны
Запланирован контрольный визит
Пациент понимает, как принимать лекарства
Пациент знает, каких действий следует избегать, например, подъем по лестнице или управление автомобилем
Пациент знает, при каких симптомах ему следует позвонить врачу
Если пациент остается на ночь в больнице после операции, врач:
Будет использовать одно или несколько медицинских устройств, например, трубку для отведения мочи из мочевого пузыря или небольшое устройство на пальце для измерения уровня кислорода в крови
Назначит обезболивающие лекарства, и иногда размягчители кала для профилактики запора (проблемы с опорожнением кишечника)
Убедится в том, что пациент получает здоровую пищу, чтобы помочь заживлению и снизить вероятность инфекции, а иногда жидкую пищу через трубку в горле при невозможности употребления твердой пищи
Проверит наличие возможных проблем, таких как повышение температуры тела или образование сгустков крови
Насколько безопасно хирургическое вмешательство?
Безопасность хирургического вмешательства зависит от его типа и состояния здоровья пациента. Риск смерти при выполнении хирургической операции или после нее также повышается с возрастом. Экстренная операция обычно является более рискованной, чем плановые хирургические вмешательства. Потенциальные преимущества хирургической операции могут перевешивать даже связанные с ней высокие риски.
Осложнения, которые могут возникнуть после операции:
Инфекция
Проблемы с операционной раной
Проблемы с мочеиспусканием или опорожнением кишечника
Потеря мышечного объема и силы
При возникновении проблем со здоровьем после хирургического вмешательства следует позвонить врачу.