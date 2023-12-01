Что такое ультразвуковое исследование (УЗИ)?
Ультразвуковое исследование — это безопасное визуализирующее исследование, в котором используются звуковые волны для создания движущейся картины внутренних структур пациента. При ультразвуковом исследовании не используется радиация (рентгеновское излучение). Ультразвуковое исследование также называется ультрасонографией или сонографией.
Ультразвуковое исследование безболезненно и абсолютно безопасно, даже для беременных женщин.
Ультразвуковое исследование может показывать движущиеся структуры организма, например, сердцебиение.
IAN HOOTON/SCIENCE PHOTO LIBRARY
В каких случаях может потребоваться ультразвуковое исследование?
Ультразвуковое исследование может использоваться для выявления объемных образований в области шеи, молочных железах, паху, руках или ногах. Ультразвуковое исследование может помочь определить разницу между кистой (наполненной жидкостью полостью) и солидной опухолью. С помощью ультразвукового исследования также можно выявить проблемы с органами брюшной полости, с тазобедренным суставом и органами грудной клетки, такими как:
отклонения размеров и формы областей сердца;
небольшие камни или непроходимость желчевыводящих путей;
Опухоли
При необходимости забора образца опухоли или другого объемного образования врач может сделать это под контролем ультразвука.
В случае беременности врач будет часто выполнять УЗИ для контроля роста и развития ребенка.
Специальные типы ультразвука для выявления проблем с сердцем и кровеносными сосудами
Допплеровское ультразвуковое исследование показывает движение структур сердца и крови, так что врач может выявить:
проблемы с сократительной способностью сердца;
проблемы на пути кровотока по ходу кровеносных сосудов.
Цветное допплеровское ультразвуковое исследование показывает, в каком направлении течет кровь:
к органам;
к опухолям или другим объемным образованиям;
в голове и шее, чтобы оценить вероятность развития инсульта.
Что происходит во время ультразвукового исследования?
Перед обследованием
Перед УЗИ в области живота обычно рекомендуют ничего не есть и не пить в течение нескольких часов перед исследованием. Однако перед УЗИ женских репродуктивных органов (или предстательной железы у мужчин) может потребоваться выпить дополнительную воду для наполнения мочевого пузыря.
Во время обследования
Пациент лежит на столе.
Врач наносит гель на кожу над исследуемым органом.
Он передвигает небольшое ручное устройство по коже пациента.
Устройство направляет звуковые волны в организм и регистрирует звуковые волны, которые отражаются от внутренних органов.
Звуковые волны имеют настолько высокую частоту, что их не слышно.
Компьютер превращает звуковые волны в неподвижное изображение или видео о внутренних структурах организма.
Для выполнения некоторых исследований врач может ввести устройство в организм, например, во влагалище, чтобы получить снимки матки при беременности, или в задний проход для получения снимков предстательной железы с целью диагностики рака.
Какие проблемы может вызвать ультразвук?
Ультразвуковые волны не приносят никакого вреда.
Введение устройства во влагалище или задний проход может причинить неудобство.
Кость или газ могут быть препятствием для ультразвука.