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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ультразвуковое исследование

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено дек. 2023
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Что такое ультразвуковое исследование (УЗИ)?

Ультразвуковое исследование — это безопасное визуализирующее исследование, в котором используются звуковые волны для создания движущейся картины внутренних структур пациента. При ультразвуковом исследовании не используется радиация (рентгеновское излучение). Ультразвуковое исследование также называется ультрасонографией или сонографией.

  • Ультразвуковое исследование безболезненно и абсолютно безопасно, даже для беременных женщин.

  • Ультразвуковое исследование может показывать движущиеся структуры организма, например, сердцебиение.

В каких случаях может потребоваться ультразвуковое исследование?

Ультразвуковое исследование может использоваться для выявления объемных образований в области шеи, молочных железах, паху, руках или ногах. Ультразвуковое исследование может помочь определить разницу между кистой (наполненной жидкостью полостью) и солидной опухолью. С помощью ультразвукового исследования также можно выявить проблемы с органами брюшной полости, с тазобедренным суставом и органами грудной клетки, такими как:

  • отклонения размеров и формы областей сердца;

  • небольшие камни или непроходимость желчевыводящих путей;

  • Опухоли

При необходимости забора образца опухоли или другого объемного образования врач может сделать это под контролем ультразвука.

В случае беременности врач будет часто выполнять УЗИ для контроля роста и развития ребенка.

Специальные типы ультразвука для выявления проблем с сердцем и кровеносными сосудами

Допплеровское ультразвуковое исследование показывает движение структур сердца и крови, так что врач может выявить:

  • проблемы с сократительной способностью сердца;

  • проблемы на пути кровотока по ходу кровеносных сосудов.

Цветное допплеровское ультразвуковое исследование показывает, в каком направлении течет кровь:

  • к органам;

  • к опухолям или другим объемным образованиям;

  • в голове и шее, чтобы оценить вероятность развития инсульта.

Что происходит во время ультразвукового исследования?

Перед обследованием

Перед УЗИ в области живота обычно рекомендуют ничего не есть и не пить в течение нескольких часов перед исследованием. Однако перед УЗИ женских репродуктивных органов (или предстательной железы у мужчин) может потребоваться выпить дополнительную воду для наполнения мочевого пузыря.

Во время обследования

  • Пациент лежит на столе.

  • Врач наносит гель на кожу над исследуемым органом.

  • Он передвигает небольшое ручное устройство по коже пациента.

  • Устройство направляет звуковые волны в организм и регистрирует звуковые волны, которые отражаются от внутренних органов.

  • Звуковые волны имеют настолько высокую частоту, что их не слышно.

  • Компьютер превращает звуковые волны в неподвижное изображение или видео о внутренних структурах организма.

Для выполнения некоторых исследований врач может ввести устройство в организм, например, во влагалище, чтобы получить снимки матки при беременности, или в задний проход для получения снимков предстательной железы с целью диагностики рака.

Какие проблемы может вызвать ультразвук?

  • Ультразвуковые волны не приносят никакого вреда.

  • Введение устройства во влагалище или задний проход может причинить неудобство.

  • Кость или газ могут быть препятствием для ультразвука.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.