В каких случаях может потребоваться ультразвуковое исследование?

В каких случаях может потребоваться ультразвуковое исследование?

Ультразвуковое исследование может использоваться для выявления объемных образований в области шеи, молочных железах, паху, руках или ногах. Ультразвуковое исследование может помочь определить разницу между кистой (наполненной жидкостью полостью) и солидной опухолью. С помощью ультразвукового исследования также можно выявить проблемы с органами брюшной полости, с тазобедренным суставом и органами грудной клетки, такими как:

отклонения размеров и формы областей сердца;

небольшие камни или непроходимость желчевыводящих путей;

Опухоли

При необходимости забора образца опухоли или другого объемного образования врач может сделать это под контролем ультразвука.

В случае беременности врач будет часто выполнять УЗИ для контроля роста и развития ребенка.