Что такое рентгенологическое исследование?

Что такое рентгенологическое исследование?

Рентгенологическое исследование — это визуализирующее исследование, при котором получают снимок внутренних структур организма. При этом используется низкая доза рентгеновского излучения. На рентгеновских снимках изображения структур тела зависят от их плотности (твердости).