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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Рентгенологические исследования

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено дек. 2023
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Что такое рентгенологическое исследование?

Рентгенологическое исследование — это визуализирующее исследование, при котором получают снимок внутренних структур организма. При этом используется низкая доза рентгеновского излучения. На рентгеновских снимках изображения структур тела зависят от их плотности (твердости).

  • Как правило, рентгенологическое исследование используется для диагностики проблем в твердых тканях организма, таких как кости.

  • Рентгенологическое исследование не так информативно, как остальные визуализирующие исследования, для снимков мягких тканей организма, таких как мышцы, связки и внутренние органы.

  • Врачи могут комбинировать рентгеновские лучи для создания движущихся изображений, которые показывают перемещение структур организма, например, сердцебиение.

В каких случаях может потребоваться рентгенологическое обследование?

Рентгенологические обследования используются для диагностики таких проблем, как:

Что происходит во время рентгенологического обследования?

Перед рентгенологическим обследованием

Обычно перед рентгенологическим обследованием не требуется никакой подготовки.

Во время рентгенологического обследования

  • Пациента просят не двигаться при выполнении каждого снимка с помощью рентгеновского аппарата.

  • Каждый рентгеновский снимок выполняется в течение всего нескольких секунд.

  • Обычно требуется несколько рентгеновских снимков каждой части тела, чтобы врач мог увидеть картину с разных ракурсов.

После рентгенологического обследования

Вы можете вернуться к своей обычной деятельности.

Каковы риски рентгенологического обследования?

Основной риск при выполнении рентгенологического обследования — это воздействие радиации. Врачи пытаются ограничить суммарную дозу радиации, которую пациент получает в течение всей жизни. Получение слишком большой дозы радиации может повысить вероятность развития онкологического заболевания.

  • При большинстве рентгенологических исследований пациент получает очень небольшую дозу радиации.

  • В случае беременности или подозрения на беременность врач защитит живот пациентки от радиации.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.