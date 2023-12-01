Что такое рентгенологическое исследование?
Рентгенологическое исследование — это визуализирующее исследование, при котором получают снимок внутренних структур организма. При этом используется низкая доза рентгеновского излучения. На рентгеновских снимках изображения структур тела зависят от их плотности (твердости).
Как правило, рентгенологическое исследование используется для диагностики проблем в твердых тканях организма, таких как кости.
Рентгенологическое исследование не так информативно, как остальные визуализирующие исследования, для снимков мягких тканей организма, таких как мышцы, связки и внутренние органы.
Врачи могут комбинировать рентгеновские лучи для создания движущихся изображений, которые показывают перемещение структур организма, например, сердцебиение.
В каких случаях может потребоваться рентгенологическое обследование?
Рентгенологические обследования используются для диагностики таких проблем, как:
перелом костей (наиболее часто);
проблемы с легкими, такие как пневмония или рак легких;
Что происходит во время рентгенологического обследования?
Перед рентгенологическим обследованием
Обычно перед рентгенологическим обследованием не требуется никакой подготовки.
Во время рентгенологического обследования
Пациента просят не двигаться при выполнении каждого снимка с помощью рентгеновского аппарата.
Каждый рентгеновский снимок выполняется в течение всего нескольких секунд.
Обычно требуется несколько рентгеновских снимков каждой части тела, чтобы врач мог увидеть картину с разных ракурсов.
После рентгенологического обследования
Вы можете вернуться к своей обычной деятельности.
Каковы риски рентгенологического обследования?
Основной риск при выполнении рентгенологического обследования — это воздействие радиации. Врачи пытаются ограничить суммарную дозу радиации, которую пациент получает в течение всей жизни. Получение слишком большой дозы радиации может повысить вероятность развития онкологического заболевания.
При большинстве рентгенологических исследований пациент получает очень небольшую дозу радиации.
В случае беременности или подозрения на беременность врач защитит живот пациентки от радиации.