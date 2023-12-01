Что такое радиоизотопное сканирование?
Радиоизотоп — это радиоактивное химическое вещество. Врач введет небольшую дозу радиоизотопа. Радиоизотоп накапливается в определенном участке организма и испускает излучение, которое регистрируется сканером, размещенным над этим участком тела. Сканер создает картину распределения излучения и его интенсивности. Это помогает врачу увидеть, что происходит в исследуемой ткани.
Врач может ввести радиоизотоп:
посредством инъекции;
внутрь;
в виде газа для вдыхания.
Различные радиоизотопы попадают в разные части организма. Врач выбирает, какой радиоизотоп использовать, в зависимости от исследуемого органа. Радиоизотопное сканирование может помочь диагностировать проблемы во многих органах:
Щитовидная железа
Печень
Желчный пузырь
Легкие
Мочевыводящие пути
Кости
Головной мозг
Некоторые кровеносные сосуды
В каких случаях может потребоваться радиоизотопное сканирование?
Обычно это исследование используется для диагностики таких проблем, как:
препятствия току крови к сердцу;
злокачественная опухоль, распространившаяся в кости или печень;
воспаление (отек и боль) или инфекция внутри органов;
кровотечение, например, в кишечнике.
Иногда исследование используется для изучения функции органа. Например, можно оценить функцию сердца, когда оно качает кровь под нагрузкой при выполнении исследования во время ходьбы или бега по беговой дорожке. Данное исследование может быть назначено после инфаркта миокарда, чтобы оценить, как восстанавливается сердце.
Что происходит во время радиоизотопного сканирования?
Перед обследованием
Пациента могут попросить не есть и не пить в течение нескольких часов до исследования.
Обычно врач вводит радиоизотоп в вену, но иногда его дают внутрь или посредством вдыхания.
Пациент должен подождать от нескольких минут до нескольких часов, пока радиоизотоп распределится по организму.
Во время сканирования
Пациент неподвижно лежит на столе, пока сканер делает снимки, обычно в течение приблизительно 15 минут.
Иногда необходимо повторить сканирование через некоторое время, возможно, через несколько часов.
После сканирования
Врач даст указания пить много воды или другой жидкости, чтобы способствовать вымыванию радиоизотопа.
Каковы риски радиоизотопного сканирования?
Воздействие радиации
При проведении радиоизотопного сканирования пациенты получают гораздо более высокую дозу радиации, чем при однократном рентгенологическом исследовании. Врачи пытаются ограничить суммарную дозу радиации, которую пациент получает в течение всей жизни. Получение слишком большой дозы радиации может повысить вероятность развития онкологического заболевания.
Следует сообщить врачам о беременности или подозрении на беременность, прежде чем выполнять радиоизотопное сканирование.
Радиоизотопы остаются в организме в течение нескольких дней. Если вы планируете авиаперелет в течение нескольких дней после этого обследования, то при прохождении контроля безопасности в аэропорту могут сработать детекторы радиоактивности. Возьмите у врача справку для службы безопасности аэропорта.
Другие проблемы
Тест может занять много времени, вплоть до нескольких часов.
Радиоизотопное сканирование не дает таких детальных изображений, как другие визуализирующие исследования — рентгенологическое исследование, КТ (компьютерная томография) или МРТ (магнитно-резонансная томография)