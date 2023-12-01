Радиоизотоп — это радиоактивное химическое вещество. Врач введет небольшую дозу радиоизотопа. Радиоизотоп накапливается в определенном участке организма и испускает излучение, которое регистрируется сканером, размещенным над этим участком тела. Сканер создает картину распределения излучения и его интенсивности. Это помогает врачу увидеть, что происходит в исследуемой ткани.

Врач может ввести радиоизотоп:

посредством инъекции;

внутрь;

в виде газа для вдыхания.

Различные радиоизотопы попадают в разные части организма. Врач выбирает, какой радиоизотоп использовать, в зависимости от исследуемого органа. Радиоизотопное сканирование может помочь диагностировать проблемы во многих органах: