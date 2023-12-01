Врач вводит изотоп в вену путем инъекции. Для прохождения изотопа через организм требуется от 30 до 60 минут.

Пациент лежит на узкой кушетке с мягкой подкладкой. Врач сдвинет кушетку в центр томографа в форме бублика. Во время сканирования пациент будет лежать неподвижно около 45 минут. Могут быть слышны щелчки или жужжание. Иногда во время сканирования головного мозга врач попросит выполнять определенные действия, например, отвечать на вопросы.