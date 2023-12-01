Что такое позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ)?
ПЭТ — это обследование, которое используют для получения снимков органов и тканей. Вначале вводится небольшое количество радиоактивного вещества (изотопа). Изотоп присоединяется к химическому веществу, которое используется организмом, например, сахару (глюкозе). Затем прибор в форме бублика больших размеров сканирует, как организм использует изотоп. Сканы обрабатываются с помощью компьютера, который создает много подробных снимков, отражающих функцию внутренних органов. Каждое изображение выглядит как срез, сделанный в какой-либо части организма. Компьютер также может создавать трехмерное изображение внутренних структур организма.
С помощью ПЭТ можно точно установить, как работает головной мозг или сердце.
Врач назначает ПЭТ для выявления злокачественной опухоли или выявления ее распространения.
Пациент получает более высокую дозу радиации, чем при рентгенологическом исследовании.
ПЭТ — это дорогостоящее обследование и в некоторых регионах недоступно.
В каких случаях может потребоваться ПЭТ?
ПЭТ используется для обследования при многих проблемах, в том числе:
нарушения кровотока;
патология головного мозга или функции сердца;
выявление онкологических заболеваний;
проверка эффективности противоопухолевого лечения или распространенности злокачественной опухоли.
Что происходит во время ПЭТ?
Перед обследованием
Ваш врач сообщит, что перед проведением обследованием нельзя употреблять алкоголь, кофеин-содержащие продукты, табак и некоторые лекарственные препараты. Сообщите своему врачу, если вы беременны или кормите грудью.
Во время обследования
Врач вводит изотоп в вену путем инъекции. Для прохождения изотопа через организм требуется от 30 до 60 минут.
Пациент лежит на узкой кушетке с мягкой подкладкой. Врач сдвинет кушетку в центр томографа в форме бублика. Во время сканирования пациент будет лежать неподвижно около 45 минут. Могут быть слышны щелчки или жужжание. Иногда во время сканирования головного мозга врач попросит выполнять определенные действия, например, отвечать на вопросы.
После обследования
Вы можете вернуться к своей обычной деятельности.
Каковы риски ПЭТ?
Воздействие радиации
При проведении ПЭТ пациенты получают более высокую дозу радиации, чем при однократном рентгенологическом исследовании. Врачи пытаются ограничить суммарную дозу радиации, которую пациент получает в течение всей жизни. Слишком большая доза радиации может повысить вероятность развития онкологического заболевания.
Реакции на изотоп
В редких случаях может возникнуть аллергическая реакция на изотоп, используемый при проведении ПЭТ.