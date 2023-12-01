Что такое МРТ?
МРТ — это обследование, при котором используется аппарат с мощным магнитом для получения снимков внутренних структур организма. Компьютер создает серию подробных изображений. Каждое изображение выглядит как срез, сделанный в какой-либо части организма. Компьютер также может создавать трехмерное изображение внутренних структур организма. В отличие от КТ (компьютерной томографии) и ПЭТ (позитронно-эмиссионной томографии), МРТ не использует рентгеновские лучи (излучение).
При проведении МРТ не используются рентгеновские лучи или радиация, так что этот метод, как правило, безопасен.
Обычно в ходе МРТ можно получить более подробную информацию по сравнению с КТ, но МРТ занимает гораздо больше времени и приносит больший дискомфорт.
Поскольку используются мощные магниты, МРТ нельзя назначать при наличии определенных типов металлических предметов в организме.
В большинстве аппаратов МРТ пациента помещают в узкую трубу, поэтому некоторые люди испытывают тревогу (клаустрофобию) и не могут пройти данное обследование.
В некоторых аппаратах МРТ предусмотрено отверстие большего размера («открытый аппарат МРТ»), которое не вызывает у пациентов выраженной тревоги.
Фотография предоставлена д-ром Джоном А. Якобсоном (Jon A. Jacobson).
В каких случаях может потребоваться МРТ?
МРТ вместо КТ используют, когда требуется более детальный поиск и снимки при:
проблемах с головным или спинным мозгом, мышцами и печенью;
проблемах с женскими репродуктивными органами;
переломах шейки бедра и костей таза;
проблемах с суставами, такими как разрывы или растяжения;
кровотечении или инфекции.
Врач может выбрать МРТ вместо КТ:
если у пациента аллергия (например, чихание, сыпь или затрудненное дыхание) на контрастное вещество, используемое для КТ;
при беременности пациентки (потому что при КТ пациент получает дозу радиации, в отличие от МРТ).
Что происходит во время МРТ?
Перед обследованием
Пациент убирает все из карманов и снимает драгоценности, ремни и все остальные металлические предметы. Часто пациент может не снимать ничего из одежды.
Иногда в вену или сустав вводится жидкость (называемая парамагнитным контрастным веществом). МРТ-контрастное вещество обеспечивает четкость картины на снимках определенных участков организма.
При развитии у пациента беспокойства от нахождения в закрытом пространстве аппарата МРТ врач может назначить лекарство, помогающее расслабиться.
Во время обследования
Пациент лежит неподвижно на столе, который перемещается через большой томограф в форме трубы.
Врач может выдать наушники или беруши для защиты от громкого шума, производимого томографом.
В определенные моменты времени врач может попросить пациента задержать дыхание.
Томография обычно выполняется в течение 20-60 минут.
После обследования
Вы можете вернуться к своей обычной деятельности.
Какие проблемы могут возникнуть с МРТ?
Более длительная процедура по сравнению с КТ
МРТ занимает больше времени, чем КТ. Данный метод не часто используется в чрезвычайных ситуациях, когда требуются быстрые результаты, например, при серьезной травме или инсульте.
Небольшое закрытое пространство
Большинство МРТ-томографов имеют небольшое и закрытое внутреннее пространство. Пациент может чувствовать дискомфорт в замкнутом пространстве (клаустрофобия — боязнь замкнутых пространств) во время сканирования, даже если он не страдает клаустрофобией. Кроме того, очень крупные пациенты могут не поместиться в томограф.
Некоторые МРТ-томографы изготавливают в виде большой трубки, открытой с одной стороны (открытая МРТ). Но получаемые с их помощью снимки не такие четкие, как при использовании обычных сканеров.
Проблемы с магнитным полем
При наличии определенных видов металлических предметов в организме магнитное поле МРТ может вызвать проблемы. Специалист по МРТ спросит пациента обо всех металлических предметах в его организме. Некоторые металлы безопасны, а некоторые могут быть опасными. У специалистов есть подробный список безопасных предметов для данного аппарата МРТ. Но в целом МРТ может вызвать проблемы для:
медицинских устройств, управляемых магнитами, такими как искусственный водитель сердечного ритма, дефибриллятор или кохлеарный имплантат — МРТ может привести к неисправности данных устройств;
медицинских устройств с проводами или другими металлами, проводящими электричество — МРТ может нагреть устройство и вызвать ожог у пациента.
Металл, такой как железо, который можно двигать с помощью магнита — МРТ может вызвать перемещение этого металла внутри организма.
Для некоторых медицинских устройств процедура МРТ безопасна, включая обычные имплантаты, искусственные бедренные суставы и штифты, используемые для выравнивания позвоночника.
Реакции на контрастный препарат, при его использовании
Аллергическая реакция на краситель, используемый во время МРТ, менее вероятна, чем при КТ. Тем не менее, может возникать головная боль, головокружение, расстройство желудка, боль или необычный вкус во рту. В редких случаях может развиться поражение почек. Поражение почек более вероятно при уже существующих проблемах с почками.