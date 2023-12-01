Пациент убирает все из карманов и снимает драгоценности, ремни и все остальные металлические предметы. Часто пациент может не снимать ничего из одежды.

Иногда в вену или сустав вводится жидкость (называемая парамагнитным контрастным веществом). МРТ-контрастное вещество обеспечивает четкость картины на снимках определенных участков организма.

При развитии у пациента беспокойства от нахождения в закрытом пространстве аппарата МРТ врач может назначить лекарство, помогающее расслабиться.