В ходе КТ пациенты получают более высокую дозу облучения, чем при обычном рентгенологическом исследовании. Например, при КТ органов брюшной полости облучение в 300–400 раз выше, чем при проведении обычного рентгенологического исследования органов грудной клетки в одной проекции. Врачи пытаются ограничить суммарную дозу радиации, которую пациент получает в течение всей жизни. Слишком большая доза радиации может повысить вероятность развития онкологического заболевания.

Для беременных женщин и детей пытаются подобрать другие виды обследований, за исключением случаев, когда КТ является наилучшим способом обнаружить опасную проблему со здоровьем.