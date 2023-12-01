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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Компьютерная томография

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено дек. 2023
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Что такое компьютерная томография (КТ)?

Для проведения КТ используется большой аппарат в форме большого бублика, который может делать рентгеновские снимки под многими углами. Затем рентгеновские снимки обрабатываются с помощью компьютера, создается много подробных снимков внутренних структур организма. Каждое изображение выглядит как срез, сделанный в какой-либо части организма. Компьютер также может создавать трехмерное изображение внутренних структур организма.

  • КТ способно создать детальное изображение органов и других тканей головного мозга, головы, шеи, грудной клетки и живота.

  • При проведении КТ пациент получает более высокую дозу радиации, чем при обычном рентгенологическом обследовании.

В каких случаях может потребоваться КТ?

КТ используется для обследования при многих проблемах, в том числе:

  • проблемы головного и спинного мозга, такие как кровотечение, опухоли или врожденные пороки;

  • проблемы в брюшной полости, такие как непроходимость кишечника и опухоли или инфекция в почках, печени или легких;

  • проблемы женских репродуктивных органов, такие как опухоли матки или яичников;

  • аномалии кровеносных сосудов сердца или аорты (большая артерия, связанная с сердцем);

  • перелом костей, особенно шейки бедра, спины (позвоночника) и таза;

  • разрыв мышц и связок.

Что происходит во время КТ?

Перед сканированием

Обычно никакой подготовки к КТ не требуется. Иногда вводят жидкость (называемую контрастным веществом) через вену, дают ее внутрь или иногда через задний проход. Контрастное вещество обеспечивает четкость изображения определенной части организма.

Во время сканирования

  • Пациент лежит неподвижно, в то время как стол перемещается через большой томограф в форме бублика.

  • Возможно, потребуется задержать дыхание на короткое время для достижения большей четкости снимков.

  • Пациент может услышать жужжащие звуки при перемещении томографа для получения рентгеновских снимков под многими углами.

  • Процедура КТ обычно длится от нескольких секунд до нескольких минут.

После сканирования

Вы можете вернуться к своей обычной деятельности.

Каковы риски КТ?

Воздействие радиации

В ходе КТ пациенты получают более высокую дозу облучения, чем при обычном рентгенологическом исследовании. Например, при КТ органов брюшной полости облучение в 300–400 раз выше, чем при проведении обычного рентгенологического исследования органов грудной клетки в одной проекции. Врачи пытаются ограничить суммарную дозу радиации, которую пациент получает в течение всей жизни. Слишком большая доза радиации может повысить вероятность развития онкологического заболевания.

Для беременных женщин и детей пытаются подобрать другие виды обследований, за исключением случаев, когда КТ является наилучшим способом обнаружить опасную проблему со здоровьем.

Другие проблемы

  • Некоторые пациенты ощущают дискомфорт при введении контрастного вещества.

  • У некоторых пациентов развивается аллергическая реакция на контрастное вещество (например, чихание, сыпь или затрудненное дыхание).

  • При наличии проблем с почками контрастное вещество может усугублять их.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.