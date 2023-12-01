Что такое компьютерная томография (КТ)?
Для проведения КТ используется большой аппарат в форме большого бублика, который может делать рентгеновские снимки под многими углами. Затем рентгеновские снимки обрабатываются с помощью компьютера, создается много подробных снимков внутренних структур организма. Каждое изображение выглядит как срез, сделанный в какой-либо части организма. Компьютер также может создавать трехмерное изображение внутренних структур организма.
КТ способно создать детальное изображение органов и других тканей головного мозга, головы, шеи, грудной клетки и живота.
При проведении КТ пациент получает более высокую дозу радиации, чем при обычном рентгенологическом обследовании.
В каких случаях может потребоваться КТ?
КТ используется для обследования при многих проблемах, в том числе:
проблемы головного и спинного мозга, такие как кровотечение, опухоли или врожденные пороки;
проблемы в брюшной полости, такие как непроходимость кишечника и опухоли или инфекция в почках, печени или легких;
проблемы женских репродуктивных органов, такие как опухоли матки или яичников;
аномалии кровеносных сосудов сердца или аорты (большая артерия, связанная с сердцем);
перелом костей, особенно шейки бедра, спины (позвоночника) и таза;
разрыв мышц и связок.
Что происходит во время КТ?
Перед сканированием
Обычно никакой подготовки к КТ не требуется. Иногда вводят жидкость (называемую контрастным веществом) через вену, дают ее внутрь или иногда через задний проход. Контрастное вещество обеспечивает четкость изображения определенной части организма.
Во время сканирования
Пациент лежит неподвижно, в то время как стол перемещается через большой томограф в форме бублика.
Возможно, потребуется задержать дыхание на короткое время для достижения большей четкости снимков.
Пациент может услышать жужжащие звуки при перемещении томографа для получения рентгеновских снимков под многими углами.
Процедура КТ обычно длится от нескольких секунд до нескольких минут.
После сканирования
Вы можете вернуться к своей обычной деятельности.
Каковы риски КТ?
Воздействие радиации
В ходе КТ пациенты получают более высокую дозу облучения, чем при обычном рентгенологическом исследовании. Например, при КТ органов брюшной полости облучение в 300–400 раз выше, чем при проведении обычного рентгенологического исследования органов грудной клетки в одной проекции. Врачи пытаются ограничить суммарную дозу радиации, которую пациент получает в течение всей жизни. Слишком большая доза радиации может повысить вероятность развития онкологического заболевания.
Для беременных женщин и детей пытаются подобрать другие виды обследований, за исключением случаев, когда КТ является наилучшим способом обнаружить опасную проблему со здоровьем.
Другие проблемы
Некоторые пациенты ощущают дискомфорт при введении контрастного вещества.
У некоторых пациентов развивается аллергическая реакция на контрастное вещество (например, чихание, сыпь или затрудненное дыхание).
При наличии проблем с почками контрастное вещество может усугублять их.