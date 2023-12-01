Что такое ангиография (ангиограмма)?
Ангиография — это медицинское обследование, при котором с помощью рентгеновских лучей получают изображения кровеносных сосудов. Полученный снимок называется ангиограммой.
Обычно требуются изображения только 1 или 2 кровеносных сосудов в проблемном участке, а не всех кровеносных сосудов. Для получения снимков вставляют катетер (тонкую эластичную трубку) с помощью иглы в кровеносный сосуд около проблемного участка. Затем вводят жидкость (называемую контрастным веществом) через катетер. Контрастное вещество видно в рентгеновских лучах (на видео или снимках), и при заполнении сосудов оно прорисовывает контур внутренней поверхности кровеносных сосудов. По снимкам видно, имеются ли препятствия току крови и проблемы с кровеносными сосудами.
Обычно катетер вставляют через небольшой разрез в паху или на руке.
Ангиография используется для поиска проблем в кровеносных сосудах.
Во время процедуры ангиографии можно сразу провести лечение заболевания, выявленного в сосудах.
В каких случаях может потребоваться ангиография?
Ангиография может потребоваться при подозрении на проблемы с кровеносными сосудами, такие как:
непроходимость сосуда (например, сгусток крови, вызвавший инфаркт миокарда или инсульт);
сужение (например, вызванное склерозированием артерий);
выпячивания ослабленной стенки кровеносного сосуда (аневризмы);
разрыв кровеносного сосуда.
Обычно выполняется ангиография артерий. Артерии — это сосуды, которые несут кровь от сердца по всему телу, в том числе к сердечной мышце. Ангиография артерий называется артериографией.
Менее часто выполняется ангиография вен. Вены — это кровеносные сосуды, которые несут кровь обратно в сердце. Ангиография вен называется венографией.
Что происходит во время ангиографии?
Обследование может длиться от менее часа до нескольких часов, в зависимости от того, какие кровеносные сосуды требуется увидеть.
Перед обследованием
Врачи обычно просят пациента не есть и не пить в течение 12 часов.
Во время обследования
Вводится лекарство, чтобы помочь пациенту расслабиться, но не спать.
Делают укол для обезболивания участка, где будет сделан небольшой разрез, обычно в паху или иногда в руке.
В разрез будет вставлен катетер и проведен в кровеносные сосуды, снимки которых требуется получить.
Затем через катетер вводят контрастное вещество.
Рентгеновский аппарат будет делать снимки, пока контрастное вещество будет протекать по кровеносным сосудам.
Во время исследования пациента могут попросить сделать глубокий вдох, задержать дыхание или покашлять.
После обследования
Катетер будет удален, а на разрез наложена давящая повязка для профилактики кровотечения. Возможно, пациенту придется находиться в положении лежа в течение нескольких часов. Иногда может потребоваться остаться в больнице на ночь. Врач может дать указание отдохнуть и выпить дополнительную жидкость.
Каковы риски ангиографии?
Воздействие радиации
При ангиографии пациенты получают более высокую дозу облучения, чем получили бы при однократном рентгенологическом исследовании. Например, доза облучения при коронарографии в 350–750 раз превышает дозу, использующуюся при рентгенологическом исследовании органов грудной клетки в одной проекции. Врачи пытаются ограничить суммарную дозу радиации, которую пациент получает в течение всей жизни. Слишком большая доза радиации может повысить вероятность развития онкологического заболевания.
Другие проблемы
При введении иглы может возникать незначительная боль.
Некоторые пациенты ощущают дискомфорт при введении контрастного вещества.
У некоторых пациентов развивается аллергическая реакция на контрастное вещество (например, чихание, сыпь или затрудненное дыхание).
При наличии проблем с почками контрастное вещество может усугублять их.
В участке, где вставляют катетер, может возникнуть кровотечение, инфекция или боль.