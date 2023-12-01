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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ангиография

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено дек. 2023
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Что такое ангиография (ангиограмма)?

Ангиография — это медицинское обследование, при котором с помощью рентгеновских лучей получают изображения кровеносных сосудов. Полученный снимок называется ангиограммой.

Обычно требуются изображения только 1 или 2 кровеносных сосудов в проблемном участке, а не всех кровеносных сосудов. Для получения снимков вставляют катетер (тонкую эластичную трубку) с помощью иглы в кровеносный сосуд около проблемного участка. Затем вводят жидкость (называемую контрастным веществом) через катетер. Контрастное вещество видно в рентгеновских лучах (на видео или снимках), и при заполнении сосудов оно прорисовывает контур внутренней поверхности кровеносных сосудов. По снимкам видно, имеются ли препятствия току крови и проблемы с кровеносными сосудами.

  • Обычно катетер вставляют через небольшой разрез в паху или на руке.

  • Ангиография используется для поиска проблем в кровеносных сосудах.

  • Во время процедуры ангиографии можно сразу провести лечение заболевания, выявленного в сосудах.

В каких случаях может потребоваться ангиография?

Ангиография может потребоваться при подозрении на проблемы с кровеносными сосудами, такие как:

  • непроходимость сосуда (например, сгусток крови, вызвавший инфаркт миокарда или инсульт);

  • сужение (например, вызванное склерозированием артерий);

  • выпячивания ослабленной стенки кровеносного сосуда (аневризмы);

  • разрыв кровеносного сосуда.

Обычно выполняется ангиография артерий. Артерии — это сосуды, которые несут кровь от сердца по всему телу, в том числе к сердечной мышце. Ангиография артерий называется артериографией.

Менее часто выполняется ангиография вен. Вены — это кровеносные сосуды, которые несут кровь обратно в сердце. Ангиография вен называется венографией.

Что происходит во время ангиографии?

Обследование может длиться от менее часа до нескольких часов, в зависимости от того, какие кровеносные сосуды требуется увидеть.

Перед обследованием

Врачи обычно просят пациента не есть и не пить в течение 12 часов.

Во время обследования

  • Вводится лекарство, чтобы помочь пациенту расслабиться, но не спать.

  • Делают укол для обезболивания участка, где будет сделан небольшой разрез, обычно в паху или иногда в руке.

  • В разрез будет вставлен катетер и проведен в кровеносные сосуды, снимки которых требуется получить.

  • Затем через катетер вводят контрастное вещество.

  • Рентгеновский аппарат будет делать снимки, пока контрастное вещество будет протекать по кровеносным сосудам.

  • Во время исследования пациента могут попросить сделать глубокий вдох, задержать дыхание или покашлять.

После обследования

Катетер будет удален, а на разрез наложена давящая повязка для профилактики кровотечения. Возможно, пациенту придется находиться в положении лежа в течение нескольких часов. Иногда может потребоваться остаться в больнице на ночь. Врач может дать указание отдохнуть и выпить дополнительную жидкость.

Каковы риски ангиографии?

Воздействие радиации

При ангиографии пациенты получают более высокую дозу облучения, чем получили бы при однократном рентгенологическом исследовании. Например, доза облучения при коронарографии в 350–750 раз превышает дозу, использующуюся при рентгенологическом исследовании органов грудной клетки в одной проекции. Врачи пытаются ограничить суммарную дозу радиации, которую пациент получает в течение всей жизни. Слишком большая доза радиации может повысить вероятность развития онкологического заболевания.

Другие проблемы

  • При введении иглы может возникать незначительная боль.

  • Некоторые пациенты ощущают дискомфорт при введении контрастного вещества.

  • У некоторых пациентов развивается аллергическая реакция на контрастное вещество (например, чихание, сыпь или затрудненное дыхание).

  • При наличии проблем с почками контрастное вещество может усугублять их.

  • В участке, где вставляют катетер, может возникнуть кровотечение, инфекция или боль.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.