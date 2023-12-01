Ангиография может потребоваться при подозрении на проблемы с кровеносными сосудами, такие как:

непроходимость сосуда (например, сгусток крови, вызвавший инфаркт миокарда или инсульт);

сужение (например, вызванное склерозированием артерий);

выпячивания ослабленной стенки кровеносного сосуда (аневризмы);

разрыв кровеносного сосуда.

Обычно выполняется ангиография артерий. Артерии — это сосуды, которые несут кровь от сердца по всему телу, в том числе к сердечной мышце. Ангиография артерий называется артериографией.

Менее часто выполняется ангиография вен. Вены — это кровеносные сосуды, которые несут кровь обратно в сердце. Ангиография вен называется венографией.