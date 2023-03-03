Тонкий кишечник, также называемый тонкой кишкой — это часть пищеварительного тракта. Он соединяет желудок и толстый кишечник. Большинство питательных веществ абсорбируются через тонкий кишечник.

Тонкий кишечник состоит из трех частей:

Двенадцатиперстная кишка

Тощая кишка

Подвздошная кишка

Двенадцатиперстная кишка — это первая часть тонкого кишечника, которая соединена с желудком. Пища и жидкость выходят из желудка и попадают в двенадцатиперстную кишку, где продолжается переваривание. Пищеварительные соки из поджелудочной железы и желчь (зеленая жидкость, которая помогает переваривать жир) из желчного пузыря и печени попадают в двенадцатиперстную кишку через небольшие трубки, называемые протоками. Эти соки помогают расщеплять пищу, а также нейтрализуют желудочную кислоту. Стенки тонкого кишечника вырабатывают химические вещества под названием ферменты, которые также помогают переваривать пищу.

Тонкий кишечник и подвздошная кишка представляют собой 2-ю и 3-ю части тонкого кишечника. Они поглощают питательные вещества.

Стенки тонкого кишечника покрыты мышцами, которые сжимаются для проталкивания пищи.