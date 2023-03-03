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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тонкий кишечник

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено мар. 2023
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Пищеварительная система расщепляет пищу на отдельные питательные вещества, которые питают организм.

Пищеварительный тракт (который также называется желудочно-кишечным трактом или ЖКТ) — это полая трубка, через которую пища проходит при проглатывании, переваривании и выводе продуктов жизнедеятельности в виде кала.

Что представляет собой тонкий кишечник?

Тонкий кишечник, также называемый тонкой кишкой — это часть пищеварительного тракта. Он соединяет желудок и толстый кишечник. Большинство питательных веществ абсорбируются через тонкий кишечник.

Тонкий кишечник состоит из трех частей:

  • Двенадцатиперстная кишка

  • Тощая кишка

  • Подвздошная кишка

Двенадцатиперстная кишка — это первая часть тонкого кишечника, которая соединена с желудком. Пища и жидкость выходят из желудка и попадают в двенадцатиперстную кишку, где продолжается переваривание. Пищеварительные соки из поджелудочной железы и желчь (зеленая жидкость, которая помогает переваривать жир) из желчного пузыря и печени попадают в двенадцатиперстную кишку через небольшие трубки, называемые протоками. Эти соки помогают расщеплять пищу, а также нейтрализуют желудочную кислоту. Стенки тонкого кишечника вырабатывают химические вещества под названием ферменты, которые также помогают переваривать пищу.

Тонкий кишечник и подвздошная кишка представляют собой 2-ю и 3-ю части тонкого кишечника. Они поглощают питательные вещества.

Стенки тонкого кишечника покрыты мышцами, которые сжимаются для проталкивания пищи.

Месторасположение тонкого кишечника

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.