Пищеварительная система расщепляет пищу на отдельные питательные вещества, которые питают организм.
Пищеварительный тракт (который также называется желудочно-кишечным трактом или ЖКТ) — это полая трубка, через которую пища проходит при проглатывании, переваривании и выводе продуктов жизнедеятельности в виде кала.
Что представляет собой тонкий кишечник?
Тонкий кишечник, также называемый тонкой кишкой — это часть пищеварительного тракта. Он соединяет желудок и толстый кишечник. Большинство питательных веществ абсорбируются через тонкий кишечник.
Тонкий кишечник состоит из трех частей:
Двенадцатиперстная кишка
Тощая кишка
Подвздошная кишка
Двенадцатиперстная кишка — это первая часть тонкого кишечника, которая соединена с желудком. Пища и жидкость выходят из желудка и попадают в двенадцатиперстную кишку, где продолжается переваривание. Пищеварительные соки из поджелудочной железы и желчь (зеленая жидкость, которая помогает переваривать жир) из желчного пузыря и печени попадают в двенадцатиперстную кишку через небольшие трубки, называемые протоками. Эти соки помогают расщеплять пищу, а также нейтрализуют желудочную кислоту. Стенки тонкого кишечника вырабатывают химические вещества под названием ферменты, которые также помогают переваривать пищу.
Тонкий кишечник и подвздошная кишка представляют собой 2-ю и 3-ю части тонкого кишечника. Они поглощают питательные вещества.
Стенки тонкого кишечника покрыты мышцами, которые сжимаются для проталкивания пищи.
Месторасположение тонкого кишечника