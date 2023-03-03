Толстый кишечник, также называемый толстой кишкой или ободочной кишкой — это часть пищеварительного тракта. Он соединяет тонкий кишечник с прямой кишкой. Аппендикс представляет собой маленькую пальцевидную трубку, прикрепленную к первой части толстого кишечника. Аппендикс может воспалиться в результате инфекции и вызвать аппендицит.

Переваренная пища — это жидкость, достигшая толстого кишечника. Основная работа толстого кишечника заключается в поглощении большей части воды и выработке твердого кала.

Многие бактерии живут в толстом кишечнике. Эти бактерии необходимы и полезны. Они вырабатывают некоторые важные вещества, такие как витамин К. Бактерии в толстом кишечника также могут вызывать газы. Тем не менее, другие бактерии, которые могут попасть в толстый кишечник, могут вызвать гастроэнтерит.