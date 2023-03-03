Пищеварительная система расщепляет пищу на отдельные питательные вещества, которые питают организм.
Пищеварительный тракт (который также называется желудочно-кишечным трактом или ЖКТ) — это полая трубка, через которую пища проходит при проглатывании, переваривании и выводе продуктов жизнедеятельности в виде кала.
Что представляет собой толстый кишечник?
Толстый кишечник, также называемый толстой кишкой или ободочной кишкой — это часть пищеварительного тракта. Он соединяет тонкий кишечник с прямой кишкой. Аппендикс представляет собой маленькую пальцевидную трубку, прикрепленную к первой части толстого кишечника. Аппендикс может воспалиться в результате инфекции и вызвать аппендицит.
Переваренная пища — это жидкость, достигшая толстого кишечника. Основная работа толстого кишечника заключается в поглощении большей части воды и выработке твердого кала.
Многие бактерии живут в толстом кишечнике. Эти бактерии необходимы и полезны. Они вырабатывают некоторые важные вещества, такие как витамин К. Бактерии в толстом кишечника также могут вызывать газы. Тем не менее, другие бактерии, которые могут попасть в толстый кишечник, могут вызвать гастроэнтерит.
Местоположение толстого кишечника