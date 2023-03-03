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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Толстая кишка

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено мар. 2023
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Пищеварительная система расщепляет пищу на отдельные питательные вещества, которые питают организм.

Пищеварительный тракт (который также называется желудочно-кишечным трактом или ЖКТ) — это полая трубка, через которую пища проходит при проглатывании, переваривании и выводе продуктов жизнедеятельности в виде кала.

Что представляет собой толстый кишечник?

Толстый кишечник, также называемый толстой кишкой или ободочной кишкой — это часть пищеварительного тракта. Он соединяет тонкий кишечник с прямой кишкой. Аппендикс представляет собой маленькую пальцевидную трубку, прикрепленную к первой части толстого кишечника. Аппендикс может воспалиться в результате инфекции и вызвать аппендицит.

Переваренная пища — это жидкость, достигшая толстого кишечника. Основная работа толстого кишечника заключается в поглощении большей части воды и выработке твердого кала.

Многие бактерии живут в толстом кишечнике. Эти бактерии необходимы и полезны. Они вырабатывают некоторые важные вещества, такие как витамин К. Бактерии в толстом кишечника также могут вызывать газы. Тем не менее, другие бактерии, которые могут попасть в толстый кишечник, могут вызвать гастроэнтерит.

Местоположение толстого кишечника

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.