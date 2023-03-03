Что представляют собой прямая кишка и задний проход?

Что представляют собой прямая кишка и задний проход?

Прямая кишка и задний проход являются частью пищеварительного тракта.

Прямая кишка соединяет толстый кишечник с задним проходом.

Прямая кишка обычно пустая, поскольку стул хранится в толстом кишечнике.

Когда кишечник переполняется, кал попадает в прямую кишку, и возникает ощущение, что нужно сходить в туалет.

Здоровые взрослые и дети старшего возраста могут потерпеть до туалета. У младенцев и детей младшего возраста, а также некоторых взрослых с неврологическими или мышечными заболеваниями, отсутствует мышечный контроль и они не могут терпеть.

Задний проход представляет собой отверстие в конце пищеварительного тракта, через которое выводится кал. Кольцо из мышц, называемое анальным сфинктером, удерживает анус закрытым до похода в туалет.