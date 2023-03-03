Пищеварительная система расщепляет пищу на отдельные питательные вещества, которые питают организм.
Пищеварительный тракт (который также называется желудочно-кишечным трактом или ЖКТ) — это полая трубка, через которую пища проходит при проглатывании, переваривании и выводе продуктов жизнедеятельности в виде кала.
Что представляют собой прямая кишка и задний проход?
Прямая кишка и задний проход являются частью пищеварительного тракта.
Прямая кишка соединяет толстый кишечник с задним проходом.
Прямая кишка обычно пустая, поскольку стул хранится в толстом кишечнике.
Когда кишечник переполняется, кал попадает в прямую кишку, и возникает ощущение, что нужно сходить в туалет.
Здоровые взрослые и дети старшего возраста могут потерпеть до туалета. У младенцев и детей младшего возраста, а также некоторых взрослых с неврологическими или мышечными заболеваниями, отсутствует мышечный контроль и они не могут терпеть.
Задний проход представляет собой отверстие в конце пищеварительного тракта, через которое выводится кал. Кольцо из мышц, называемое анальным сфинктером, удерживает анус закрытым до похода в туалет.
Место прямой кишки и заднего прохода