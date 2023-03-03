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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Прямая кишка и задний проход

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено мар. 2023
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Пищеварительная система расщепляет пищу на отдельные питательные вещества, которые питают организм.

Пищеварительный тракт (который также называется желудочно-кишечным трактом или ЖКТ) — это полая трубка, через которую пища проходит при проглатывании, переваривании и выводе продуктов жизнедеятельности в виде кала.

Что представляют собой прямая кишка и задний проход?

Прямая кишка и задний проход являются частью пищеварительного тракта.

Прямая кишка соединяет толстый кишечник с задним проходом.

  • Прямая кишка обычно пустая, поскольку стул хранится в толстом кишечнике.

  • Когда кишечник переполняется, кал попадает в прямую кишку, и возникает ощущение, что нужно сходить в туалет.

Здоровые взрослые и дети старшего возраста могут потерпеть до туалета. У младенцев и детей младшего возраста, а также некоторых взрослых с неврологическими или мышечными заболеваниями, отсутствует мышечный контроль и они не могут терпеть.

Задний проход представляет собой отверстие в конце пищеварительного тракта, через которое выводится кал. Кольцо из мышц, называемое анальным сфинктером, удерживает анус закрытым до похода в туалет.

Место прямой кишки и заднего прохода

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.