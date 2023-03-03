Пищеварительная система расщепляет пищу на отдельные питательные вещества, которые питают организм. Она включает пищеварительный тракт плюс органы, которые лежат вне пищеварительного тракта, но способствуют пищеварению.
Пищеварительный тракт (который также называется желудочно-кишечным трактом или ЖКТ) — это полая трубка, через которую пища проходит при проглатывании, переваривании и выводе продуктов жизнедеятельности в виде кала.
Что представляет собой поджелудочная железа?
Поджелудочная железа — это орган пищеварительной системы. Она расположена позади желудка и соединяется с тонким кишечником через небольшую полую трубку, называемую протоком поджелудочной железы.
Поджелудочная железа имеет две основные функции.
Выработка пищеварительных соков
Выработка гормонов
Пищеварительные соки проходят через проток поджелудочной железы в тонкий кишечник. Соки помогают расщеплять пищу и нейтрализуют желудочную кислоту.
Поджелудочная железа выделяет гормоны непосредственно в кровоток. Гормоны — это химические вещества, которые стимулируют действие других клеток и тканей. Инсулин — это важный гормон, вырабатываемый поджелудочной железой. Инсулин контролирует усвоение организмом сахара (глюкозы). Если инсулина вырабатывается недостаточно, развивается диабет.
Расположение поджелудочной железы