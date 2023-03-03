Что представляет собой поджелудочная железа?

Что представляет собой поджелудочная железа?

Поджелудочная железа — это орган пищеварительной системы. Она расположена позади желудка и соединяется с тонким кишечником через небольшую полую трубку, называемую протоком поджелудочной железы.

Поджелудочная железа имеет две основные функции.

Выработка пищеварительных соков

Выработка гормонов

Пищеварительные соки проходят через проток поджелудочной железы в тонкий кишечник. Соки помогают расщеплять пищу и нейтрализуют желудочную кислоту.

Поджелудочная железа выделяет гормоны непосредственно в кровоток. Гормоны — это химические вещества, которые стимулируют действие других клеток и тканей. Инсулин — это важный гормон, вырабатываемый поджелудочной железой. Инсулин контролирует усвоение организмом сахара (глюкозы). Если инсулина вырабатывается недостаточно, развивается диабет.