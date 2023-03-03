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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Пищевод

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено мар. 2023
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Пищеварительная система расщепляет пищу на отдельные питательные вещества, которые питают организм.

Пищеварительный тракт (который также называется желудочно-кишечным трактом или ЖКТ) — это полая трубка, через которую пища проходит при проглатывании, переваривании и выводе продуктов жизнедеятельности в виде кала.

Что представляет собой пищевод?

Пищевод — это часть пищеварительного тракта. Это «пищевая трубка», которая соединяет горло и желудок. Пища и жидкости не просто скользят по пищеводу в результате силы тяжести. Пищевод покрыт мышцами, которые проталкивают пищу и жидкости вниз.

Другие мышцы окружают верхний и нижний конец пищевода, как кольца. Эти мышцы, также называемые сфинктерами, закрывают пищевод, поэтому содержимое желудка не может попасть назад в пищевод или горло.

Как работает пищевод

Когда человек глотает, пища продвигается изо рта в горло, также называемое глоткой (1). Верхний пищеводный сфинктер открывается (2), и пища попадает в пищевод, где волны мышечных сокращений, называемых перистальтикой, продвигают пищу вниз (3). Затем пища проходит через нижний пищеводный сфинктер (4) и движется в желудок (5).

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Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.