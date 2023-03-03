Пищевод — это часть пищеварительного тракта. Это «пищевая трубка», которая соединяет горло и желудок. Пища и жидкости не просто скользят по пищеводу в результате силы тяжести. Пищевод покрыт мышцами, которые проталкивают пищу и жидкости вниз.

Другие мышцы окружают верхний и нижний конец пищевода, как кольца. Эти мышцы, также называемые сфинктерами, закрывают пищевод, поэтому содержимое желудка не может попасть назад в пищевод или горло.