Пищеварительная система расщепляет пищу на отдельные питательные вещества, которые питают организм.
Пищеварительный тракт (который также называется желудочно-кишечным трактом или ЖКТ) — это полая трубка, через которую пища проходит при проглатывании, переваривании и выводе продуктов жизнедеятельности в виде кала.
Что представляет собой пищевод?
Пищевод — это часть пищеварительного тракта. Это «пищевая трубка», которая соединяет горло и желудок. Пища и жидкости не просто скользят по пищеводу в результате силы тяжести. Пищевод покрыт мышцами, которые проталкивают пищу и жидкости вниз.
Другие мышцы окружают верхний и нижний конец пищевода, как кольца. Эти мышцы, также называемые сфинктерами, закрывают пищевод, поэтому содержимое желудка не может попасть назад в пищевод или горло.
Как работает пищевод
Когда человек глотает, пища продвигается изо рта в горло, также называемое глоткой (1). Верхний пищеводный сфинктер открывается (2), и пища попадает в пищевод, где волны мышечных сокращений, называемых перистальтикой, продвигают пищу вниз (3). Затем пища проходит через нижний пищеводный сфинктер (4) и движется в желудок (5).