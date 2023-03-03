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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Общие сведения о пищеварительной системе

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено мар. 2023
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Что представляет собой пищеварительная система?

Пищеварение — это процесс расщепления пищи на отдельные питательные вещества, которые питают организм.

Пищеварительный тракт (который также называется желудочно-кишечным трактом или ЖКТ) — это полая трубка, через которую пища проходит при проглатывании, переваривании и выводе продуктов жизнедеятельности в виде кала. Пищеварительный тракт состоит из следующих частей:

Пищеварительная система — это пищеварительный тракт плюс органы, которые лежат вне пищеварительного тракта, но способствуют пищеварению:

Головной мозг и пищеварительная система связаны между собой. Эта связь называется кишечно-мозговая ось. Психическое здоровье влияет на состояние пищеварительного тракта, а состояние пищеварительного тракта влияет на психическое здоровье. Например, при стрессе или беспокойстве также может возникнуть ощущение тошноты.

Пищеварительная система

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.