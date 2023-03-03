Что представляет собой пищеварительная система?

Что представляет собой пищеварительная система?

Пищеварение — это процесс расщепления пищи на отдельные питательные вещества, которые питают организм.

Пищеварительный тракт (который также называется желудочно-кишечным трактом или ЖКТ) — это полая трубка, через которую пища проходит при проглатывании, переваривании и выводе продуктов жизнедеятельности в виде кала. Пищеварительный тракт состоит из следующих частей:

Пищеварительная система — это пищеварительный тракт плюс органы, которые лежат вне пищеварительного тракта, но способствуют пищеварению:

Головной мозг и пищеварительная система связаны между собой. Эта связь называется кишечно-мозговая ось. Психическое здоровье влияет на состояние пищеварительного тракта, а состояние пищеварительного тракта влияет на психическое здоровье. Например, при стрессе или беспокойстве также может возникнуть ощущение тошноты.