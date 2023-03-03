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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Желудок

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено мар. 2023
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Пищеварительная система расщепляет пищу на отдельные питательные вещества, которые питают организм.

Пищеварительный тракт (который также называется желудочно-кишечным трактом или ЖКТ) — это полая трубка, через которую пища проходит при проглатывании, переваривании и выводе продуктов жизнедеятельности в виде кала.

Что представляет собой желудок?

Желудок — это часть пищеварительного тракта. Желудок — это крупный полый орган с сильными мышечными стенками. Пища и жидкости при глотании попадают в желудок из пищевода.

Клетки, выстилающие желудок, вырабатывают:

  • слизь;

  • желудочную кислоту;

  • пищеварительный фермент, называемый пепсин.

Слизистая оболочка защищает желудок от действия желудочной кислоты. Некоторые лекарственные препараты (например, аспирин) и некоторые микробы могут препятствовать функции слизистой оболочки и вызывать язву желудка.

Желудочный сок — это соляная кислота. Кислота помогает расщеплять пищу.

Фермент пепсин расщепляет белки, например, белки мяса.

Мышцы в желудке напрягаются и расслабляются, смешивая пищу с кислотой и ферментами (желудочными соками). Смешивание и желудочные соки превращают пищу в жидкость, которую организм может поглощать. Мышцы также способствуют прохождению пищи из желудка в тонкий кишечник.

Месторасположение желудка

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.