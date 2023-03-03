Пищеварительная система расщепляет пищу на отдельные питательные вещества, которые питают организм.
Пищеварительный тракт (который также называется желудочно-кишечным трактом или ЖКТ) — это полая трубка, через которую пища проходит при проглатывании, переваривании и выводе продуктов жизнедеятельности в виде кала.
Что представляет собой желудок?
Желудок — это часть пищеварительного тракта. Желудок — это крупный полый орган с сильными мышечными стенками. Пища и жидкости при глотании попадают в желудок из пищевода.
Клетки, выстилающие желудок, вырабатывают:
слизь;
желудочную кислоту;
пищеварительный фермент, называемый пепсин.
Слизистая оболочка защищает желудок от действия желудочной кислоты. Некоторые лекарственные препараты (например, аспирин) и некоторые микробы могут препятствовать функции слизистой оболочки и вызывать язву желудка.
Желудочный сок — это соляная кислота. Кислота помогает расщеплять пищу.
Фермент пепсин расщепляет белки, например, белки мяса.
Мышцы в желудке напрягаются и расслабляются, смешивая пищу с кислотой и ферментами (желудочными соками). Смешивание и желудочные соки превращают пищу в жидкость, которую организм может поглощать. Мышцы также способствуют прохождению пищи из желудка в тонкий кишечник.
Месторасположение желудка