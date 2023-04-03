Врачи не знают, что вызывает СРК. Те, у кого развивается СРК, по-видимому, имеют чувствительную пищеварительную систему. Исследования у людей с СРК не выявляют особых проблем.

Определенные продукты, которые вы потребляете, и ваши привычки питания могут вызвать или ухудшить симптомы, например:

продукты с высоким содержанием жира, включая жареные блюда;

продукты, которые организму нелегко переработать, такие как пшеница, молочные продукты (например, молоко или сыр), фасоль, шоколад, кофе, чай, искусственные подсластители или некоторые фрукты (например, абрикосы) и овощи (такие как спаржа или брокколи);

потребление большого количества продуктов;

слишком быстрое или слишком медленное пережевывание пищи.

Другие факторы могут также вызвать симптомы СРК, в том числе:

эмоции, такие как стресс, беспокойство, депрессия и страх;

Лекарственные препараты

Гормоны

Симптомы не всегда возникают после воздействия обычного причинного фактора. Симптомы часто появляются без воздействия какого-либо очевидного причинного фактора.