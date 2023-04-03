Что представляет собой синдром раздраженного кишечника (СРК)?
Кишечник состоит из кишок и является частью пищеварительной системы. В кишечнике происходит переваривание пищи и абсорбция (поглощение) питательных веществ. Часть пищи, которая не поглощается, становится калом.
СРК — распространенное расстройство, которое причиняет некоторые неудобства, но не является опасным.
Из-за СРК динамика дефекаций меняется и возникают боли внизу живота.
Дефекации могут участиться (диарея) или происходить реже (запор).
Потребляемые продукты и проявляемые эмоции иногда могут вызывать эти симптомы.
Облегчить симптомы можно приемом лекарства и сменой рациона питания.
Пищеварительная система
Что вызывает СРК?
Врачи не знают, что вызывает СРК. Те, у кого развивается СРК, по-видимому, имеют чувствительную пищеварительную систему. Исследования у людей с СРК не выявляют особых проблем.
Определенные продукты, которые вы потребляете, и ваши привычки питания могут вызвать или ухудшить симптомы, например:
продукты с высоким содержанием жира, включая жареные блюда;
продукты, которые организму нелегко переработать, такие как пшеница, молочные продукты (например, молоко или сыр), фасоль, шоколад, кофе, чай, искусственные подсластители или некоторые фрукты (например, абрикосы) и овощи (такие как спаржа или брокколи);
потребление большого количества продуктов;
слишком быстрое или слишком медленное пережевывание пищи.
Другие факторы могут также вызвать симптомы СРК, в том числе:
эмоции, такие как стресс, беспокойство, депрессия и страх;
Лекарственные препараты
Гормоны
Симптомы не всегда возникают после воздействия обычного причинного фактора. Симптомы часто появляются без воздействия какого-либо очевидного причинного фактора.
Каковы симптомы СРК?
Симптомы появляются и исчезают. Иногда вы будете чувствовать себя хорошо, а иногда у вас будут проявляться симптомы. Симптомы часто включают:
тупую боль или колики в нижней части живота, которые облегчаются после дефекации;
чувство вздутия или раздутости живота;
Запор или диарея
Изменение текстуры кала (кал твердый и комковатый при запоре или мягкий и водянистый при диарее)
Слизь в кале
Ощущение, что не весь кал выведен из организма
Как врачи диагностируют СРК?
Анализа на СРК не существует. Диагностика СРК основана на симптомах. Тем не менее, врачи обычно проводят исследования, чтобы убедиться, что ваши симптомы не вызваны другими, более опасными проблемами.
Как врачи лечат СРК?
Лечение носит индивидуальный характер. Если симптомы у вас вызвали определенные продукты, врачи могут посоветовать вам изменить рацион питания.
При диарее или запоре употребляйте продукты с низким содержанием жира.
При метеоризме не ешьте бобовые и капусту.
Ограничьте потребление сорбита (искусственный подсластитель в некоторых продуктах, лекарствах и жевательной резинке).
Ограничьте потребление фруктозы (сахар во фруктах и некоторых растениях).
При запоре ешьте больше клетчатки (клетчатка содержится в определенных продуктах или в порошке, который нужно смешивать с водой).
Врачи также могут посоветовать:
есть медленно;
есть меньшие порции пищи чаще (например, 5 небольших приемов пищи вместо 3 больших приемов пищи в день);
принимать лекарства для облегчения симптомов.