Что такое грыжа пищеводного отверстия диафрагмы?

Что такое грыжа пищеводного отверстия диафрагмы?

Грыжа — это когда орган проталкивается через отверстие в организме в то место, где он не должен быть.

Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы образовывается, когда часть желудка поднимается через диафрагму в грудную клетку. Это происходит в месте, где пищевод проходит через диафрагму. Диафрагма — это мышца, которая отделяет грудную клетку от живота, что помогает дышать. Пищевод — это трубка, которая соединяет горло с желудком, проходя через диафрагму.

Вероятность развития грыжи пищеводного отверстия диафрагмы возрастают в возрасте старше 50 лет, при избыточном весе и курении сигарет

У некоторых людей симптомы отсутствуют или имеются только незначительные симптомы, такие как изжога

У других более серьезные симптомы, такие как боль в груди, вздутие живота, отрыжка и затрудненное глотание

Врачи обычно проводят рентгенологическое исследование с помощью бариевой взвеси для выявления грыжи пищеводного отверстия диафрагмы

Лечение включает лекарства для облегчения симптомов или реже хирургическое вмешательство, если лекарства не помогают

Что такое грыжа пищеводного отверстия диафрагмы

Существует 2 основных типа грыжи пищеводного отверстия диафрагмы: