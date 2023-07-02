Что такое грыжа пищеводного отверстия диафрагмы?
Грыжа — это когда орган проталкивается через отверстие в организме в то место, где он не должен быть.
Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы образовывается, когда часть желудка поднимается через диафрагму в грудную клетку. Это происходит в месте, где пищевод проходит через диафрагму. Диафрагма — это мышца, которая отделяет грудную клетку от живота, что помогает дышать. Пищевод — это трубка, которая соединяет горло с желудком, проходя через диафрагму.
Вероятность развития грыжи пищеводного отверстия диафрагмы возрастают в возрасте старше 50 лет, при избыточном весе и курении сигарет
У некоторых людей симптомы отсутствуют или имеются только незначительные симптомы, такие как изжога
У других более серьезные симптомы, такие как боль в груди, вздутие живота, отрыжка и затрудненное глотание
Врачи обычно проводят рентгенологическое исследование с помощью бариевой взвеси для выявления грыжи пищеводного отверстия диафрагмы
Лечение включает лекарства для облегчения симптомов или реже хирургическое вмешательство, если лекарства не помогают
Что такое грыжа пищеводного отверстия диафрагмы
Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы представляет собой аномальное выпячивание части желудка через диафрагму.
Существует 2 основных типа грыжи пищеводного отверстия диафрагмы:
Скользящая грыжа пищеводного отверстия диафрагмы возникает, когда часть желудка, которая соединяется с пищеводом, проскальзывает над диафрагмой
Параэзофагеальная грыжа пищеводного отверстия диафрагмы возникает, когда часть желудка выступает через диафрагму рядом с пищеводом
Что вызывает грыжу пищеводного отверстия диафрагмы?
Врачи обычно не знают причину появления грыжи пищеводного отверстия диафрагмы.
Каковы симптомы грыжи пищеводного отверстия диафрагмы?
В большинстве случаев скользящие грыжи пищеводного отверстия диафрагмы очень малы по размеру. У вас может не быть никаких симптомов, или же вы можете чувствовать, будто у вас газы внутри, ощущение переполнения или жжения.
Параэзофагеальная грыжа пищеводного отверстия диафрагмы часто не вызывает никаких симптомов. Спустя некоторое время выпуклость может быть захвачена или зажата диафрагмой, что называется ущемлением. Ущемление может быть очень опасным. Симптомы ущемления могут включать:
Боль в груди
вздутие живота;
отрыгивание;
проблемы при глотании;
Как врачи диагностируют грыжу пищеводного отверстия диафрагмы?
Врачи часто могут увидеть большую грыжу пищеводного отверстия при простом рентгенологическом исследовании грудной клетки. Если же нет, врачи могут сделать рентген после того, как вы выпьете взвесь бария, что сделает выпуклость видимой на рентгеновском снимке.
Как врачи лечат грыжу пищеводного отверстия диафрагмы?
При скользящей грыже пищеводного отверстия диафрагмы, которая не вызывает симптомов, лечение не требуется.
При несварении врачи назначают лекарство, называемое ингибитором протонного насоса. Оно снижает количество кислоты, вырабатываемой желудком. Врачи могут также посоветовать:
приподнять изголовье кровати во время сна;
есть небольшие порции;
похудеть при избыточном весе;
бросить курить;
не ложиться или не заниматься спортом после еды;
не носить одежду, которая плотно обтягивает талию;
ограничить употребление напитков, содержащих кислоту, таких как апельсиновый сок, сода, алкоголь или кофе;
ограничить употребление определенных продуктов, таких как лук или пряные, кислые и жирные продукты.
При параэзофагеальной грыже пищеводного отверстия диафрагмы, которая вызывает симптомы, может потребоваться хирургическое вмешательство.