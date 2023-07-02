Что представляет собой гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ)?
ГЭРБ (кислотный рефлюкс) — это заболевание, вызванное возвратом содержимого желудка и желудочной кислоты в пищевод. Пищевод — это трубка, которая соединяет горло с желудком. Кислотный рефлюкс вызывает проблемы, потому что желудочная кислота может повредить пищевод.
ГЭРБ — это распространенная патология
Наиболее частым симптомом является изжога, жгучая боль в груди
ГЭРБ может необратимо повредить внутреннюю слизистую оболочку пищевода
ГЭРБ также может повлиять на голос, дыхательное горло и легкие
Лечение позволяет облегчить симптомы у большинства людей.
Что является причиной ГЭРБ?
Мышечное кольцо держит конец пищевода закрытым. ГЭРБ возникает, когда эти мышцы функционируют неправильно. Если мышцы слабые или расслабляются, когда не следует, или если в желудке слишком много давления, содержимое желудка может попадать обратно в пищевод.
ГЭРБ обычно не вызвана наличием слишком большого количества кислоты в желудке. Проблема заключается в том, что кислота поступает в пищевод. У пищевода нет такой выстилки, как у желудка, защищающей его от кислоты.
Каковы факторы риска развития ГЭРБ?
Вероятность развития ГЭРБ повышается, если вы:
сильно набрали вес
употребляете алкоголь, газированные напитки или кофеин;
курят
При приеме определенных препаратов
у беременных;
Независимо от наличия факторов риска вероятность появления симптомов ГЭРБ увеличивается при лежании.
Какими симптомами проявляется ГЭРБ?
Жгучая боль или дискомфортное ощущение в середине груди (называемое изжогой), обычно после еды
Горький привкус во рту
Боль в горле, хриплый голос, кашель или ощущение комка в горле
Симптомы могут ухудшиться, если лечь сразу после еды.
Каковы осложнения ГЭРБ?
Со временем кислотный рефлюкс может повредить пищевод и вызвать такие осложнения, как:
длительное воспаление (эзофагит);
язвы (открытые раны);
сужение пищевода (стриктура пищевода);
аномальные клетки в пищеводе, которые могут развиться в злокачественную опухоль (эта патология называется пищевод Барретта).
ГЭРБ также может повлиять на голос, дыхательное горло и легкие.
Как врачи диагностируют ГЭРБ?
Обычно врачи ставят диагноз, основываясь на симптомах, и никакие анализы не нужны
Возможно, им будет необходимо осмотреть пищевод с помощью гибкой трубки (провести эндоскопию)
Изредка врачам потребуется измерить количество кислоты в пищеводе при помощи тонкой гибкой трубки с датчиком в конце (проверка рН пищевода)
Иногда врачи могут проверить работу мышц на конце пищевода (провести манометрию пищевода)
Как врачи лечат ГЭРБ?
Врачи могут рекомендовать следующие меры:
Не есть продукты, усугубляющие ГЭРБ, например, шоколад, томатный соус, жирные или жареные во фритюре продукты и салатные заправки с уксусом
Не употреблять алкоголь, кофе и кислые напитки, такие как кола и апельсиновый сок
Не принимать пищу за 2–3 часа до сна
отказаться от курения.
Приподнять изголовье кровати примерно на 15 см
похудеть при избыточном весе;
Если эти меры не помогут, могут потребоваться лекарства, уменьшающие количество кислоты в желудке.
Лекарства, уменьшающие количество кислоты в желудке, — это ингибиторы протонной помпы и блокаторы H2-рецепторов
Лекарства принимают в течение 4–12 недель или дольше, чтобы пищевод успел зажить
Врачи могут порекомендовать хирургическое вмешательство, если лекарства не помогут. Это хирургическое вмешательство называется фундопликацией. Хирург обертывает часть желудка вокруг нижней части пищевода, препятствуя возврату содержимого желудка.