Мышечное кольцо держит конец пищевода закрытым. ГЭРБ возникает, когда эти мышцы функционируют неправильно. Если мышцы слабые или расслабляются, когда не следует, или если в желудке слишком много давления, содержимое желудка может попадать обратно в пищевод.

ГЭРБ обычно не вызвана наличием слишком большого количества кислоты в желудке. Проблема заключается в том, что кислота поступает в пищевод. У пищевода нет такой выстилки, как у желудка, защищающей его от кислоты.