Что представляет собой хронический панкреатит?
Панкреатит представляет собой воспаление поджелудочной железы. Поджелудочная железа — это орган в верхней части живота, вырабатывающий соки, которые помогают переваривать пищу. Поджелудочная железа также вырабатывает инсулин, который помогает контролировать сахар в крови.
Хронический панкреатит является длительным заболеванием. В поджелудочной железе формируется рубцовая ткань, которая продолжает вызывать проблемы. Панкреатит, который начинается внезапно, называется острый панкреатит, Повторение острого панкреатита вновь и вновь может вызвать хронический панкреатит.
Хронический панкреатит вызывает боль в животе
Боль может быть постоянной или преходящей
Поджелудочная железа перестает вырабатывать соки, которые помогают переваривать пищу
Иногда хронический панкреатит повреждает клетки, которые вырабатывают инсулин, и развивается диабет
Лечение предусматривает изменение диеты, прием специальных лекарственных препаратов, помогающих переваривать пищу, прекращение употребления алкоголя и прием болеутоляющих средств
Поджелудочная железа
Что является причиной хронического панкреатита?
Причины хронического панкреатита включают:
Длительное потребление большого количества алкоголя
Генетическая предрасположенность (физическая особенность, наследуемая от родителя) к определенным нарушениям, таким как кистозный фиброз, наследственный панкреатит или аутоиммунный панкреатит
Иногда очевидной причины нет.
Каковы симптомы хронического панкреатита?
Основным симптомом является:
Боль в верхней части живота (область ниже грудины)
Боль может быть разной:
Боль, которая проходит или уменьшается, но периодически возвращается
Сильная боль, которая длится несколько часов или несколько дней
Также могут возникать другие симптомы:
Объемный, необычайно зловонный светлый кал
Снижение массы тела и недоедание
Высокий уровень сахара в крови, вызванный диабетом.
Хронический панкреатит может повысить риск развития рака поджелудочной железы.
Как врачи диагностируют хронический панкреатит?
Врачи проводят определенные обследования, такие как:
Анализы крови
Анализы кала, чтобы определить, усваивается ли пища
Рентгенография живота
МРХПГ (особый вид МРТ [магнитно-резонансной томографии], позволяющий врачу увидеть состояние печени, желчного пузыря, желчных протоков, поджелудочной железы или протока поджелудочной железы)
Эндоскопическое ультразвуковое исследование (особый вид ультразвукового исследования с использованием длинной трубки, которую проводят через рот вниз в кишечник)
Как врачи лечат хронический панкреатит?
Врачи купируют боль, вызванную хроническим панкреатитом, следующими методами:
Назначают обезболивающее средство
При тяжелом панкреатите может потребоваться госпитализация.
Врачи лечат проблемы с пищеварением, вызванные панкреатитом, назначая:
4–5-разовое питание с низким содержанием жира
Прием экстрактов энзимов поджелудочной железы для облегчения переваривания пищи
Иногда прием определенных витаминов (A, D, E и K)
Врачи порекомендуют отказаться от алкоголя и бросить курить.
Вам может потребоваться лечение проблем, вызванных хроническим панкреатитом, например, при помощи медикаментов или инсулина для лечения диабета.
Врачи могут провести хирургическое вмешательство для лечения хронического панкреатита, если у вас сильная боль, и другие методы лечения не помогают. Они могут удалить часть больной поджелудочной железы, открыть проток поджелудочной железы или отрезать нервы возле поджелудочной железы, чтобы облегчить боль.