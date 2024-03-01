Что представляет собой хронический панкреатит?

Что представляет собой хронический панкреатит?

Панкреатит представляет собой воспаление поджелудочной железы. Поджелудочная железа — это орган в верхней части живота, вырабатывающий соки, которые помогают переваривать пищу. Поджелудочная железа также вырабатывает инсулин, который помогает контролировать сахар в крови.

Хронический панкреатит является длительным заболеванием. В поджелудочной железе формируется рубцовая ткань, которая продолжает вызывать проблемы. Панкреатит, который начинается внезапно, называется острый панкреатит, Повторение острого панкреатита вновь и вновь может вызвать хронический панкреатит.

Хронический панкреатит вызывает боль в животе

Боль может быть постоянной или преходящей

Поджелудочная железа перестает вырабатывать соки, которые помогают переваривать пищу

Иногда хронический панкреатит повреждает клетки, которые вырабатывают инсулин, и развивается диабет

Лечение предусматривает изменение диеты, прием специальных лекарственных препаратов, помогающих переваривать пищу, прекращение употребления алкоголя и прием болеутоляющих средств