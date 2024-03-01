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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Хронический панкреатит

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено мар. 2024
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Что представляет собой хронический панкреатит?

Панкреатит представляет собой воспаление поджелудочной железы. Поджелудочная железа — это орган в верхней части живота, вырабатывающий соки, которые помогают переваривать пищу. Поджелудочная железа также вырабатывает инсулин, который помогает контролировать сахар в крови.

Хронический панкреатит является длительным заболеванием. В поджелудочной железе формируется рубцовая ткань, которая продолжает вызывать проблемы. Панкреатит, который начинается внезапно, называется острый панкреатит, Повторение острого панкреатита вновь и вновь может вызвать хронический панкреатит.

  • Хронический панкреатит вызывает боль в животе

  • Боль может быть постоянной или преходящей

  • Поджелудочная железа перестает вырабатывать соки, которые помогают переваривать пищу

  • Иногда хронический панкреатит повреждает клетки, которые вырабатывают инсулин, и развивается диабет

  • Лечение предусматривает изменение диеты, прием специальных лекарственных препаратов, помогающих переваривать пищу, прекращение употребления алкоголя и прием болеутоляющих средств

Поджелудочная железа

Что является причиной хронического панкреатита?

Причины хронического панкреатита включают:

  • Длительное потребление большого количества алкоголя

  • Генетическая предрасположенность (физическая особенность, наследуемая от родителя) к определенным нарушениям, таким как кистозный фиброз, наследственный панкреатит или аутоиммунный панкреатит

Иногда очевидной причины нет.

Каковы симптомы хронического панкреатита?

Основным симптомом является:

  • Боль в верхней части живота (область ниже грудины)

Боль может быть разной:

  • Боль, которая проходит или уменьшается, но периодически возвращается

  • Сильная боль, которая длится несколько часов или несколько дней

Также могут возникать другие симптомы:

  • Объемный, необычайно зловонный светлый кал

  • Снижение массы тела и недоедание

  • Высокий уровень сахара в крови, вызванный диабетом.

Хронический панкреатит может повысить риск развития рака поджелудочной железы.

Как врачи диагностируют хронический панкреатит?

Врачи проводят определенные обследования, такие как:

  • Анализы крови

  • Анализы кала, чтобы определить, усваивается ли пища

  • Рентгенография живота

  • КТ (компьютерную томографию);

  • МРХПГ (особый вид МРТ [магнитно-резонансной томографии], позволяющий врачу увидеть состояние печени, желчного пузыря, желчных протоков, поджелудочной железы или протока поджелудочной железы)

  • Эндоскопическое ультразвуковое исследование (особый вид ультразвукового исследования с использованием длинной трубки, которую проводят через рот вниз в кишечник)

Как врачи лечат хронический панкреатит?

Врачи купируют боль, вызванную хроническим панкреатитом, следующими методами:

  • Назначают обезболивающее средство

При тяжелом панкреатите может потребоваться госпитализация.

Врачи лечат проблемы с пищеварением, вызванные панкреатитом, назначая:

  • 4–5-разовое питание с низким содержанием жира

  • Прием экстрактов энзимов поджелудочной железы для облегчения переваривания пищи

  • Иногда прием определенных витаминов (A, D, E и K)

Врачи порекомендуют отказаться от алкоголя и бросить курить.

Вам может потребоваться лечение проблем, вызванных хроническим панкреатитом, например, при помощи медикаментов или инсулина для лечения диабета.

Врачи могут провести хирургическое вмешательство для лечения хронического панкреатита, если у вас сильная боль, и другие методы лечения не помогают. Они могут удалить часть больной поджелудочной железы, открыть проток поджелудочной железы или отрезать нервы возле поджелудочной железы, чтобы облегчить боль.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.