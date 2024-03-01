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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Острый панкреатит

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено мар. 2024
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Что представляет собой острый панкреатит?

Панкреатит представляет собой воспаление (вздутие) поджелудочной железы. Поджелудочная железа — это орган в верхней части живота, вырабатывающий соки, которые помогают переваривать пищу. Поджелудочная железа также вырабатывает инсулин, который помогает контролировать сахар в крови.

Острый панкреатит — это панкреатит, который начинается внезапно и обычно проходит. Длительный панкреатит называется хроническим панкреатитом.

  • Как правило, острый панкреатит вызывают камни в желчном пузыре или употребление большого количества алкоголя в течение длительного времени

  • Панкреатит варьируется от легкого до очень серьезного

  • Острый панкреатит вызывает сильную боль в животе

  • Врачи госпитализируют вас, даже если у вас острый панкреатит легкой степени

Поджелудочная железа

Что является причиной острого панкреатита?

Основные причины острого панкреатита:

  • Желчные камни (твердый материал, который образовывается в желчном пузыре)

  • Постоянное употребление большого количества алкоголя

Желчные камни могут выходить из желчного пузыря и застревать в месте соединения трубок желчного пузыря и поджелудочной железы. Эти камни блокируют пищеварительные соки и не дают им выходить из поджелудочной железы.

Употребление слишком большого количества алкоголя в течение многих лет повреждает поджелудочную железу. Чем больше и чем дольше вы употребляете алкоголь, тем больше вероятность того, что у вас разовьется панкреатит.

Другие, менее распространенные причины острого панкреатита, включают:

  • Некоторые лекарства или препараты, содержащие гормоны (эстроген)

  • Повышенный уровень жиров в крови

  • Определенные вирусные инфекции

  • Травма поджелудочной железы

  • Рак поджелудочной железы

  • Наследственный панкреатит

Каковы симптомы острого панкреатита?

Основным симптомом является:

  • Сильная боль в верхней части живота, которая иногда отдает посредине спины

Также могут возникать такие симптомы, как:

  • тошноту и рвоту.

  • повышенное потоотделение;

  • учащенное сердцебиение.

При очень тяжелом панкреатите могут возникнуть более серьезные проблемы, такие как:

  • Повреждение других органов, таких как легкие или почки

  • Шок (опасное для жизни резкое снижение артериального давления)

  • Инфекция поджелудочной железы

  • Формирование в поджелудочной железе наполненной жидкостью полости (псевдокисты)

Как врачи диагностируют острый панкреатит?

Врачи проводят исследования, в том числе:

Если врач заподозрит наличие желчных камней, могут быть проведены также другие исследования, такие как:

  • ультразвуковое исследование.

  • МРХПГ (магнитно-резонансная холангиопанкреатография — особый вид МРТ [магнитно-резонансного исследования], позволяющий врачу увидеть фотографии печени, желчного пузыря, желчных протоков, поджелудочной железы или протока поджелудочной железы);

  • Эндоскопическое ультразвуковое исследование (особый вид ультразвукового исследования с использованием длинной трубки, которую проводят через рот вниз в кишечник)

Как врачи лечат острый панкреатит?

Врачи лечат легкий панкреатит следующими методами:

  • кратковременная госпитализация;

  • болеутоляющие препараты;

  • внутривенное введение жидкостей;

  • если у человека непереносимость пищи — искусственное питание (пищевая смесь проходит через трубку, введенную в вену, или через нос в желудок или кишечник).

Врачи лечат более серьезный панкреатит следующими методами:

  • Госпитализация

  • Искусственное питание

  • Введение препарата от боли и тошноты внутривенно

  • внутривенное введение жидкостей;

  • Иногда трубку вводят через нос в желудок, чтобы вывести жидкость и воздух

  • Лекарства для снижения уровня желудочной кислоты

  • Введение кислорода или искусственная вентиляция легких при крайне тяжелом состоянии

  • Антибиотики от любой инфекции

  • Хирургическое вмешательство для удаления некоторой части больной поджелудочной железы или, при необходимости, проведения других процедур, например, для открытия канала поджелудочной железы или удаления желчного камня

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.