Что представляет собой острый панкреатит?

Что представляет собой острый панкреатит?

Панкреатит представляет собой воспаление (вздутие) поджелудочной железы. Поджелудочная железа — это орган в верхней части живота, вырабатывающий соки, которые помогают переваривать пищу. Поджелудочная железа также вырабатывает инсулин, который помогает контролировать сахар в крови.

Острый панкреатит — это панкреатит, который начинается внезапно и обычно проходит. Длительный панкреатит называется хроническим панкреатитом.

Как правило, острый панкреатит вызывают камни в желчном пузыре или употребление большого количества алкоголя в течение длительного времени

Панкреатит варьируется от легкого до очень серьезного

Острый панкреатит вызывает сильную боль в животе

Врачи госпитализируют вас, даже если у вас острый панкреатит легкой степени