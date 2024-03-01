Что представляет собой острый панкреатит?
Панкреатит представляет собой воспаление (вздутие) поджелудочной железы. Поджелудочная железа — это орган в верхней части живота, вырабатывающий соки, которые помогают переваривать пищу. Поджелудочная железа также вырабатывает инсулин, который помогает контролировать сахар в крови.
Острый панкреатит — это панкреатит, который начинается внезапно и обычно проходит. Длительный панкреатит называется хроническим панкреатитом.
Как правило, острый панкреатит вызывают камни в желчном пузыре или употребление большого количества алкоголя в течение длительного времени
Панкреатит варьируется от легкого до очень серьезного
Острый панкреатит вызывает сильную боль в животе
Врачи госпитализируют вас, даже если у вас острый панкреатит легкой степени
Поджелудочная железа
Что является причиной острого панкреатита?
Основные причины острого панкреатита:
Желчные камни (твердый материал, который образовывается в желчном пузыре)
Постоянное употребление большого количества алкоголя
Желчные камни могут выходить из желчного пузыря и застревать в месте соединения трубок желчного пузыря и поджелудочной железы. Эти камни блокируют пищеварительные соки и не дают им выходить из поджелудочной железы.
Употребление слишком большого количества алкоголя в течение многих лет повреждает поджелудочную железу. Чем больше и чем дольше вы употребляете алкоголь, тем больше вероятность того, что у вас разовьется панкреатит.
Другие, менее распространенные причины острого панкреатита, включают:
Некоторые лекарства или препараты, содержащие гормоны (эстроген)
Повышенный уровень жиров в крови
Определенные вирусные инфекции
Травма поджелудочной железы
Наследственный панкреатит
Каковы симптомы острого панкреатита?
Основным симптомом является:
Сильная боль в верхней части живота, которая иногда отдает посредине спины
Также могут возникать такие симптомы, как:
тошноту и рвоту.
повышенное потоотделение;
учащенное сердцебиение.
При очень тяжелом панкреатите могут возникнуть более серьезные проблемы, такие как:
Повреждение других органов, таких как легкие или почки
Шок (опасное для жизни резкое снижение артериального давления)
Инфекция поджелудочной железы
Формирование в поджелудочной железе наполненной жидкостью полости (псевдокисты)
Как врачи диагностируют острый панкреатит?
Врачи проводят исследования, в том числе:
Анализы крови
Если врач заподозрит наличие желчных камней, могут быть проведены также другие исследования, такие как:
МРХПГ (магнитно-резонансная холангиопанкреатография — особый вид МРТ [магнитно-резонансного исследования], позволяющий врачу увидеть фотографии печени, желчного пузыря, желчных протоков, поджелудочной железы или протока поджелудочной железы);
Эндоскопическое ультразвуковое исследование (особый вид ультразвукового исследования с использованием длинной трубки, которую проводят через рот вниз в кишечник)
Как врачи лечат острый панкреатит?
Врачи лечат легкий панкреатит следующими методами:
кратковременная госпитализация;
болеутоляющие препараты;
внутривенное введение жидкостей;
если у человека непереносимость пищи — искусственное питание (пищевая смесь проходит через трубку, введенную в вену, или через нос в желудок или кишечник).
Врачи лечат более серьезный панкреатит следующими методами:
Госпитализация
Искусственное питание
Введение препарата от боли и тошноты внутривенно
внутривенное введение жидкостей;
Иногда трубку вводят через нос в желудок, чтобы вывести жидкость и воздух
Лекарства для снижения уровня желудочной кислоты
Введение кислорода или искусственная вентиляция легких при крайне тяжелом состоянии
Антибиотики от любой инфекции
Хирургическое вмешательство для удаления некоторой части больной поджелудочной железы или, при необходимости, проведения других процедур, например, для открытия канала поджелудочной железы или удаления желчного камня