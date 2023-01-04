Ободочная кишка — это толстая кишка. Прямая кишка — это место в конце толстой кишки, где кал накапливается до тех пор, пока не будет выведен из организма.
Местоположение толстого кишечника
Что собой представляет рак толстой кишки?
Рак — это неконтролируемый рост клеток в организме. Клетки — это крошечные строительные блоки, из которых состоит тело. Клетки специализируются на отдельных задачах. Разные органы состоят из разных типов клеток. Почти любой тип клеток может стать злокачественным.
Рак толстой кишки — это онкологическое заболевание, которое начинается в слизистой оболочке толстой кишки. Рак прямой кишки очень похож на него. Эти два вида рака иногда называют раком ободочной и прямой кишки.
Наиболее распространенными симптомами являются кровотечение при дефекации, а также ощущение усталости и слабости.
Всем людям старше 45 лет необходимо проходить скрининг на рак ободочной и прямой кишки
Рак ободочной и прямой кишки, диагностированный на ранней стадии, чаще излечим.
Врачи обычно удаляют опухоль путем хирургического вмешательства.
Что является причиной рака толстой кишки?
Рак ободочной и прямой кишки обусловлен неконтролируемым ростом клеток слизистой оболочки толстой кишки или прямой кишки. Вероятность развития рака ободочной и прямой кишки выше:
При наличии полипов (аномальных новообразований) в толстой кишке.
При наличии заболеваний толстой кишки, таких как язвенный колит или болезнь Крона.
При употреблении большого количества жирной пищи, мяса и переработанных продуктов, а также при недостаточном употреблении клетчатки.
При наличии у родственников рака ободочной и прямой кишки или полипов толстой кишки.
Каковы симптомы рака толстой кишки?
Рак толстой кишки развивается медленно и не вызывает симптомов в течение длительного времени. Возможны следующие симптомы:
Ощущение слабости и усталости у некоторых людей является единственным симптомом
боль в животе.
запор (проблемы с опорожнением кишечника).
Кровь в кале
Ощущение того, что прямая кишка не полностью опорожняется после дефекации
Иногда опухоль блокирует толстую кишку, и появляются симптомы непроходимости кишечника, такие как рвота, спастическая боль в животе и вздутие живота.
Как врачи диагностируют рак толстой кишки?
Если у вас есть симптомы, которые врачи считают следствием рака толстой кишки, они обычно проводят:
Колоноскопию, также называемую эндоскопией нижних отделов желудочно-кишечного тракта
Если колоноскопия показывает рак, затем врачи обычно проводят следующее:
КТ брюшной полости (живота).
рентгенологическое исследование органов грудной клетки;
Анализы крови
Как врачи проводят скрининг на рак толстой кишки?
Поскольку рак толстой кишки является распространенным явлением, врачи рекомендуют скрининговые тесты для выявления рака до того, как он вызовет симптомы. Скрининг на рак толстой кишки обычно начинается в возрасте 45 лет, но может и раньше при наличии определенных факторов повышенного риска. Поговорите со своим врачом о том, когда следует начать скрининг.
В скрининговые тесты входят:
Анализ кала на скрытую кровь.
Сигмоидоскопия (врачи используют гибкий зонд для визуального исследования, который вводится через задний проход для осмотра нижней части толстой кишки).
Колоноскопия (чтобы получить более полное представление о кишечнике, чем при сигмоидоскопии, врачи вводят тонкую трубку с подсветкой и небольшой камерой через задний проход, чтобы осмотреть всю толстую кишку).
КТ-колонография (КТ [компьютерная томография] для осмотра толстой кишки после того, как пациент выпьет специальную жидкость, и кишечник будет заполнен воздухом, что улучшает изображение).
Как врачи лечат рак толстой кишки?
Врачи лечат рак толстой кишки следующими методами:
Хирургическое вмешательство для удаления злокачественной части толстой кишки и сшивания двух отрезков
Иногда химиотерапия после хирургического вмешательства
Суть колостомии
При колостомии толстую кишку (ободочную кишку) разрезают. Здоровый конец толстой кишки, который находится перед закупоркой, выводится на поверхность кожи через хирургически созданное отверстие в брюшной стенке. Затем его пришивают к коже отверстия. Кал выводится через отверстие в сменный мешок. Колостома позволяет оставшейся части толстой кишки отдохнуть, пока человек выздоравливает. После выздоровления от хирургического вмешательства и заживления толстой кишки оба конца можно снова соединить таким образом, чтобы восстановить нормальное движения кала.
В случае рака прямой кишки врачи выполняют следующее:
Хирургическое вмешательство по частичному или полному удалению прямой кишки.
Химиотерапию плюс лучевую терапию.
Если врачам приходится удалять прямую кишку, пациенту обычно требуется колостомия. При колостомии врачи прикрепляют конец толстой кишки к отверстию в стенке живота. Кал выходит из этого отверстия в пластиковый калоприемник. Калоприемник прикрепляют липкой лентой к животу, и пациент меняет его при заполнении.
После лечения врачи будут продолжать заботиться о вас и проверять состояние вашего здоровья, проводя регулярные исследования, например:
Колоноскопия
Анализ крови
Печеночные пробы
КТ (компьютерная томография) или МРТ (магнитно-резонансная томография)