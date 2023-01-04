Поджелудочная железа — это орган в верхней части живота, вырабатывающий пищеварительные соки. Поджелудочная железа также выделяет инсулин и другие гормоны, которые помогают контролировать уровень сахара в крови.
Расположение поджелудочной железы
Что собой представляет рак поджелудочной железы?
Рак — это неконтролируемый рост клеток в организме. Клетки — это крошечные строительные блоки, из которых состоит тело. Клетки специализируются на отдельных задачах. Разные органы состоят из разных типов клеток. Почти любой тип клеток может стать злокачественным.
Рак поджелудочной железы — это рак, который начинается в поджелудочной железе.
Симптомы включают боль в животе, потерю веса и рвоту.
Рак поджелудочной железы часто распространяется до того, как будет поставлен диагноз.
При помощи хирургического вмешательства рак поджелудочной железы может быть вылечен до его распространения.
После распространения рак поджелудочной железы редко излечивается
Что является причиной рака поджелудочной железы?
Риск развития рака поджелудочной железы повышен при наличии следующих факторов:
курят
наличие у родственников рака поджелудочной железы;
принадлежность к негроидной расе;
у лиц мужского пола.
Каковы симптомы рака поджелудочной железы?
Рак поджелудочной железы обычно не вызывает симптомов до его распространения. Затем симптомы могут включать следующие:
Сильная боль в верхней части живота, которая иногда также отдает в середину спины: боль может уменьшаться при наклоне вперед или сгибании.
потеря веса;
Желтуха (желтая кожа и желтый цвет белков глаз).
Вздутие живота или диарея.
У многих людей с раком поджелудочной железы также развивается диабет, поскольку поджелудочная железа у них не может вырабатывать достаточное количество инсулина.
Как врачи диагностируют рак поджелудочной железы?
Врачи диагностируют рак поджелудочной железы следующими методами:
Компьютерная томография (КТ) брюшной полости (живота)
МРХПГ (магнитно-резонансная холангиопанкреатография — особый вид МРТ [магнитно-резонансной томографии], позволяющий осмотреть печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочную железу или проток поджелудочной железы)
Анализы крови
Биопсия (что предусматривает взятие образца ткани для изучения его под микроскопом).
Хирургическое вмешательство
Как врачи лечат рак поджелудочной железы?
Если врачи не считают, что рак распространился, они могут выполнить следующее:
Хирургическое вмешательство по удалению поджелудочной железы, а иногда и части тонкой кишки.
Если рак распространился, хирургическое вмешательство не поможет. Если он распространился только на близлежащие ткани, врачи могут назначить химиотерапию и лучевую терапию. Если рак сильно распространился, врачи будут купировать симптомы, чтобы облегчить состояние больного. Лечение симптомов включает следующее:
обезболивающие препараты или уколы;
ферменты для замещения пищеварительных соков;
инсулин, при наличии диабета.