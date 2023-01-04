Что собой представляет рак поджелудочной железы?

Что собой представляет рак поджелудочной железы?

Рак — это неконтролируемый рост клеток в организме. Клетки — это крошечные строительные блоки, из которых состоит тело. Клетки специализируются на отдельных задачах. Разные органы состоят из разных типов клеток. Почти любой тип клеток может стать злокачественным.

Рак поджелудочной железы — это рак, который начинается в поджелудочной железе.