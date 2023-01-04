Пищевод — это трубка, которая соединяет горло с желудком.
Пищевод
Что собой представляет рак пищевода?
Рак — это неконтролируемый рост клеток в организме. Клетки — это крошечные строительные блоки, из которых состоит тело. Клетки специализируются на отдельных задачах. Разные органы состоят из разных типов клеток. Почти любой тип клеток может стать злокачественным.
Рак пищевода — это рак, который начинается в слизистой оболочке пищевода.
Развитие рака пищевода более вероятно, если вы употребляете табак и алкоголь, имеете инфекцию ВПЧ или определенные расстройства пищевода.
Симптомы включают проблемы с глотанием, потерю веса и боль.
Если рак не диагностировать на ранней стадии, хирургическое вмешательство, химиотерапия и другие виды лечения могут не излечить рак, но могут облегчить симптомы.
Что является причиной рака пищевода?
Риск возникновения рака пищевода повышен в следующих случаях:
При употреблении табака или алкоголя.
При наличии инфекции ВПЧ.
При раке головы или шеи.
После лучевой терапии с облучением пищевода для лечения других опухолей в близлежащих органах.
Многолетний рефлюкс ЖКТ (именуемый ГЭРБ) без лечения.
Каковы симптомы рака пищевода?
Вы можете не сразу заметить симптомы. К ранним симптомам относятся следующие:
Затрудненное глотание пищи, поскольку пищевод становится более узким по мере разрастания опухоли.
потеря веса;
Боль в груди, которая может отдавать в спину.
В число поздних симптомов входят:
Затрудненное глотание жидкостей и слюны.
Охриплость голоса.
боль в позвоночнике;
Икота
Одышка
В конечном итоге опухоль блокирует пищевод, препятствуя глотанию и вызывая скопление слюны во рту.
Как врачи могут определить, есть ли у меня рак пищевода?
Врачи подозревают рак пищевода на основании имеющихся у человека симптомов. Для постановки точного диагноза проводят исследования, такие как:
Эндоскопия (процедура, использующая гибкий смотровой зонд, который вводят вниз по горлу для осмотра пищевода).
биопсии (взятие образца ткани для изучения его под микроскопом);
Рентгенологическое обследование с проглатыванием бариевой взвеси (рентгеновский снимок, полученный после проглатывания бариевой взвеси, которая помогает врачам подробнее увидеть пищеварительный тракт).
КТ (компьютерная томография) или ультразвуковое исследование шеи
Как врачи лечат рак пищевода?
Если опухоль небольшая, врачи могут выжечь ее или вырезать с помощью хирургического вмешательства, чтобы попытаться вылечить пациента.
В большинстве случаев рак неизлечим, поэтому лечение рака пищевода помогает купировать такие симптомы, как боль и проблемы с глотанием. Методы лечения:
Хирургическое вмешательство для удаления опухоли.
Использование стента (гибкой проволочной сетки в форме трубки) для удержания пищевода в открытом состоянии.
Прижигание злокачественной опухоли лазером для расширения отверстия.
Важно получать достаточное питание. Если пациент может глотать, ему дают специальные жидкие пищевые смеси. Если пациент не может глотать, ему могут вводить пищу через трубку в животе.
Наличие рака пищевода может пугать и расстраивать. Ваш врач может помочь справиться с симптомами и эмоциями, а также составить план на конец жизни, например, распоряжение о поддержании жизни.