Что собой представляет рак пищевода?

Что собой представляет рак пищевода?

Рак — это неконтролируемый рост клеток в организме. Клетки — это крошечные строительные блоки, из которых состоит тело. Клетки специализируются на отдельных задачах. Разные органы состоят из разных типов клеток. Почти любой тип клеток может стать злокачественным.

Рак пищевода — это рак, который начинается в слизистой оболочке пищевода.