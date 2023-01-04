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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Рак желудка

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено янв. 2023
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Что собой представляет рак желудка?

Рак — это неконтролируемый рост клеток в организме. Клетки — это крошечные строительные блоки, из которых состоит тело. Клетки специализируются на отдельных задачах. Разные органы состоят из разных типов клеток. Почти любой тип клеток может стать злокачественным. 

Рак желудка — это онкологическое заболевание, которое начинается в желудке.

  • Симптомы рака желудка включают неприятное ощущение в животе, потерю веса и слабость.

  • Рак желудка легко распространяется на другие части тела и часто приводит к смерти.

  • Врачи лечат его хирургическим путем.

Что является причиной рака желудка?

В число причин входят:

  • Инфекция желудка, вызываемая бактериями H. pylori.

  • Генетика (то, что вы наследуете от одного или обоих родителей).

Каковы симптомы рака желудка?

Ранние симптомы слабо выражены, и их можно не заметить. К ним относятся:

  • Жжение в животе.

  • Чувство сытости после приема небольшого количества пищи.

Поздние симптомы могут включать:

  • Потеря веса или слабость.

  • Анемия (низкое число эритроцитов).

  • Предобморочное состояние

  • Рвота с кровью или черный, дегтеобразный кал.

Распространение рака может вызвать такие симптомы, как:

Как врачи диагностируют рак желудка?

Врачи диагностируют рак желудка следующими методами:

  • Эндоскопия (гибкая смотровая трубка вводится через горло для осмотра желудка и взятия образцов для анализа).

Если результаты эндоскопии и биопсии свидетельствуют о раке желудка, врачи обычно выполняют следующее:

Как врачи лечат рак желудка?

Врачи лечат рак желудка, который не распространяется, путем:

  • Хирургическое вмешательство

Удаление всей опухоли до ее распространения является единственным шансом излечения. При распространенном раке желудка лечение не способно привести к излечению болезни. Врачи лечат симптомы, чтобы улучшить самочувствие пациента, при помощи:

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.