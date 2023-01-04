Что собой представляет рак желудка?
Рак — это неконтролируемый рост клеток в организме. Клетки — это крошечные строительные блоки, из которых состоит тело. Клетки специализируются на отдельных задачах. Разные органы состоят из разных типов клеток. Почти любой тип клеток может стать злокачественным.
Рак желудка — это онкологическое заболевание, которое начинается в желудке.
Симптомы рака желудка включают неприятное ощущение в животе, потерю веса и слабость.
Рак желудка легко распространяется на другие части тела и часто приводит к смерти.
Врачи лечат его хирургическим путем.
Что является причиной рака желудка?
В число причин входят:
Инфекция желудка, вызываемая бактериями H. pylori.
Генетика (то, что вы наследуете от одного или обоих родителей).
Каковы симптомы рака желудка?
Ранние симптомы слабо выражены, и их можно не заметить. К ним относятся:
Жжение в животе.
Чувство сытости после приема небольшого количества пищи.
Поздние симптомы могут включать:
Потеря веса или слабость.
Анемия (низкое число эритроцитов).
Предобморочное состояние
Рвота с кровью или черный, дегтеобразный кал.
Распространение рака может вызвать такие симптомы, как:
Желтуха (желтая кожа и желтый цвет белков глаз).
Скопление жидкости и отечность живота.
Ослабление костей, приводящее к переломам костей.
Как врачи диагностируют рак желудка?
Врачи диагностируют рак желудка следующими методами:
Эндоскопия (гибкая смотровая трубка вводится через горло для осмотра желудка и взятия образцов для анализа).
Если результаты эндоскопии и биопсии свидетельствуют о раке желудка, врачи обычно выполняют следующее:
КТ (компьютерная томография) и ультразвуковое исследование брюшной полости, чтобы проверить, распространился ли он на другие органы
Анализы крови
Как врачи лечат рак желудка?
Врачи лечат рак желудка, который не распространяется, путем:
Хирургическое вмешательство
Удаление всей опухоли до ее распространения является единственным шансом излечения. При распространенном раке желудка лечение не способно привести к излечению болезни. Врачи лечат симптомы, чтобы улучшить самочувствие пациента, при помощи:
Хирургическое вмешательство