Что собой представляет полип толстой кишки или прямой кишки?
Полип — это округлый нарост внутри полого пространства тела. Например, полипы могут быть в носу или на голосовых связках.
Ободочная кишка — это толстая кишка. Прямая кишка — это место в конце толстой кишки, где кал накапливается до тех пор, пока не будет выведен из организма. Полипы часто растут в толстой кишке (ободочной кишке) или прямой кишке.
Местоположение толстого кишечника
Может быть как один полип, так и большое их количество.
Полипы толстой кишки часто безвредны, но некоторые из них злокачественные или могут становиться злокачественными.
Некоторые наследственные заболевания могут вызвать полипы
Полипы могут расти на стеблях (тонкий стержень, который соединяет полип с стенкой кишечника).
Чем больше полип, тем выше вероятность того, что он злокачественный.
Полипы могут вызывать кровотечение из прямой кишки.
Врачи проверяют наличие полипов с помощью колоноскопии.
Врачи лечат полипы путем их удаления.
Полипы, которые изначально безвредны, могут развиться в рак толстой кишки, поэтому врачи удаляют их во время колоноскопии.
Что является причиной полипов толстой или прямой кишки?
В большинстве случаев врачи не знают, что вызывает рост полипов. Но некоторые наследственные заболевания могут вызвать полипы, такие как:
Семейный аденоматозный полипоз (наследственное заболевание, которое вызывает рак толстой кишки).
Синдром Пейтца-Егерса (заболевание, вызывающее полипы в желудке и кишечнике, а также синие и черные пятна на лице, руках и ногах).
Однако эти заболевания встречаются редко. Чаще всего полипы появляются без определенной причины.
Каковы симптомы полипов в толстой кишке или прямой кишке?
Большинство полипов не вызывает никаких симптомов. Наиболее распространенным симптомом является кровотечение из прямой кишки. Большой полип может вызвать следующие симптомы:
спазмы.
боль в животе.
Проблемы с кишечником, например, его закупорка
диарея;
Как врачи диагностируют полипы толстой кишки или прямой кишки?
Врачи обнаруживают полипы с помощью сигмоидоскопии или колоноскопии (см. Эндоскопия). При обоих этих обследованиях врач вводит тонкую трубку с подсветкой и небольшой камерой через задний проход, чтобы осмотреть внутреннюю часть прямой кишки и толстой кишки.
Как врачи проводят лечение полипов толстой кишки или прямой кишки?
Врачи обнаруживают полипы при помощи сигмоидоскопии или колоноскопии. Внутри смотрового зонда находится выдвижной инструмент, который может отрезать полип. Иногда необходимо хирургическое вмешательство. Если полип является злокачественным, врачи проведут другие анализы, чтобы определить, насколько вероятно распространение опухоли. Может потребоваться хирургическое вмешательство для удаления части кишечника.