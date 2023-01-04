Что собой представляет полип толстой кишки или прямой кишки?

Что собой представляет полип толстой кишки или прямой кишки?

Полип — это округлый нарост внутри полого пространства тела. Например, полипы могут быть в носу или на голосовых связках.

Ободочная кишка — это толстая кишка. Прямая кишка — это место в конце толстой кишки, где кал накапливается до тех пор, пока не будет выведен из организма. Полипы часто растут в толстой кишке (ободочной кишке) или прямой кишке.

Местоположение толстого кишечника

Может быть как один полип, так и большое их количество.

Полипы толстой кишки часто безвредны, но некоторые из них злокачественные или могут становиться злокачественными.

Некоторые наследственные заболевания могут вызвать полипы

Полипы могут расти на стеблях (тонкий стержень, который соединяет полип с стенкой кишечника).

Чем больше полип, тем выше вероятность того, что он злокачественный.

Полипы могут вызывать кровотечение из прямой кишки.

Врачи проверяют наличие полипов с помощью колоноскопии.

Врачи лечат полипы путем их удаления.

Полипы, которые изначально безвредны, могут развиться в рак толстой кишки, поэтому врачи удаляют их во время колоноскопии.