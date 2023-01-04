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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Перфорация пищеварительного тракта

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено янв. 2023
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Перфорация — это отверстие.

Пищеварительный тракт — это группа полых органов, через которые пища проходит при глотании и переваривании. Эти органы являются частью пищеварительного тракта:

Пищеварительная система

Что собой представляет перфорация пищеварительного тракта?

Перфорация пищеварительного тракта — это отверстие в любом из органов пищеварительного тракта.

  • Травмы, определенные заболевания или проглатывание некоторых вещей могут привести к образованию отверстия в пищеварительном тракте

  • Продукты питания, пищеварительные соки или продукты жизнедеятельности просачиваются из отверстия в грудную клетку или брюшную полость, вызывая очень болезненные ощущения.

  • Возникает внезапная, сильная боль в груди или животе.

  • Врачи проводят рентгенологическое исследование и иногда КТ (компьютерную томографию).

  • Перфорация — это неотложная медицинская ситуация, при которой требуется срочное хирургическое вмешательство

  • Без лечения можно умереть.

Что вызывает перфорацию пищеварительного тракта?

Причины перфорации зависят от того, где именно находится отверстие в пищеварительном тракте. В число причин входят:

Каковы симптомы перфорации пищеварительного тракта?

Симптомы перфорации пищеварительного тракта включают следующее:

  • Внезапная, сильная боль в животе или груди

  • повышенное потоотделение;

  • Живот, болезненный и твердый при прикосновении

  • тошнота;

  • рвота;

Как врачи диагностируют перфорацию пищеварительного тракта?

Врач назначит:

Как врачи лечат перфорацию пищеварительного тракта?

Врачи лечат перфорацию пищеварительного тракта следующими методами:

  • Немедленное хирургическое вмешательство для закрытия отверстия и прекращения вытекания жидкости и содержимого кишечника.

  • Внутривенное введение жидкостей и антибиотиков.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.