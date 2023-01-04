Перфорация — это отверстие.

Пищеварительный тракт — это группа полых органов, через которые пища проходит при глотании и переваривании. Эти органы являются частью пищеварительного тракта:

Пищеварительная система

Что собой представляет перфорация пищеварительного тракта? Перфорация пищеварительного тракта — это отверстие в любом из органов пищеварительного тракта. Травмы, определенные заболевания или проглатывание некоторых вещей могут привести к образованию отверстия в пищеварительном тракте

Продукты питания, пищеварительные соки или продукты жизнедеятельности просачиваются из отверстия в грудную клетку или брюшную полость, вызывая очень болезненные ощущения.

Возникает внезапная, сильная боль в груди или животе.

Врачи проводят рентгенологическое исследование и иногда КТ (компьютерную томографию).

Перфорация — это неотложная медицинская ситуация, при которой требуется срочное хирургическое вмешательство

Без лечения можно умереть.

Что вызывает перфорацию пищеварительного тракта? Причины перфорации зависят от того, где именно находится отверстие в пищеварительном тракте. В число причин входят: Травма, например, от удара ножом, выстрела или в результате автокатастрофы.

Проглатывание предмета, который застрял (инородное тело).

Проглатывание химического вещества, например, кислоты, которое вызывает отверстие в пищеводе или желудке.

Сильная рвота

Некоторые заболевания, такие как дивертикулит, пептическая язвенная болезнь, кишечная непроходимость, болезнь Крона и язвенный колит.

Каковы симптомы перфорации пищеварительного тракта? Симптомы перфорации пищеварительного тракта включают следующее: Внезапная, сильная боль в животе или груди

повышенное потоотделение;

Живот, болезненный и твердый при прикосновении

тошнота;

рвота;

Как врачи диагностируют перфорацию пищеварительного тракта? Врач назначит: Рентгенографию грудной клетки и живота

Иногда КТ (компьютерную томографию)