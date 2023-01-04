Перфорация — это отверстие.
Пищеварительный тракт — это группа полых органов, через которые пища проходит при глотании и переваривании. Эти органы являются частью пищеварительного тракта:
Пищеварительная система
Что собой представляет перфорация пищеварительного тракта?
Перфорация пищеварительного тракта — это отверстие в любом из органов пищеварительного тракта.
Травмы, определенные заболевания или проглатывание некоторых вещей могут привести к образованию отверстия в пищеварительном тракте
Продукты питания, пищеварительные соки или продукты жизнедеятельности просачиваются из отверстия в грудную клетку или брюшную полость, вызывая очень болезненные ощущения.
Возникает внезапная, сильная боль в груди или животе.
Врачи проводят рентгенологическое исследование и иногда КТ (компьютерную томографию).
Перфорация — это неотложная медицинская ситуация, при которой требуется срочное хирургическое вмешательство
Без лечения можно умереть.
Что вызывает перфорацию пищеварительного тракта?
Причины перфорации зависят от того, где именно находится отверстие в пищеварительном тракте. В число причин входят:
Травма, например, от удара ножом, выстрела или в результате автокатастрофы.
Проглатывание предмета, который застрял (инородное тело).
Проглатывание химического вещества, например, кислоты, которое вызывает отверстие в пищеводе или желудке.
Сильная рвота
Некоторые заболевания, такие как дивертикулит, пептическая язвенная болезнь, кишечная непроходимость, болезнь Крона и язвенный колит.
Каковы симптомы перфорации пищеварительного тракта?
Симптомы перфорации пищеварительного тракта включают следующее:
Внезапная, сильная боль в животе или груди
повышенное потоотделение;
Живот, болезненный и твердый при прикосновении
тошнота;
рвота;
Как врачи диагностируют перфорацию пищеварительного тракта?
Врач назначит:
Рентгенографию грудной клетки и живота
Иногда КТ (компьютерную томографию)
Как врачи лечат перфорацию пищеварительного тракта?
Врачи лечат перфорацию пищеварительного тракта следующими методами:
Немедленное хирургическое вмешательство для закрытия отверстия и прекращения вытекания жидкости и содержимого кишечника.
Внутривенное введение жидкостей и антибиотиков.