Обычно единственным симптомом паховой грыжи является:

безболезненная выпуклость в паховой области или мошонке.

Выпуклость может увеличиваться при вставании и уменьшаться при лежании. Обычно вы или ваш врач можете втолкнуть выпуклость обратно в живот.

Невправимая грыжа появляется, когда петля кишечника застревает в грыже. Это может вызвать кишечную непроходимость.

Ущемленная грыжа появляется, когда кишечник зажат настолько плотно, что его кровоснабжение прекращается. Та часть кишечника, которая не получает достаточного количества крови, может отмереть, что, при отсутствии лечения, может привести к смерти. Ущемленная грыжа может вызывать следующие симптомы: