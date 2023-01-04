Что такое грыжа?
Грыжа — это орган, выступающий через отверстие в мышце или ткани, которая удерживает его на месте.
Существует множество различных типов грыж. Наиболее распространенной грыжей является выступ в стенке живота (брюшной полости), называемый грыжей брюшной стенки. Орган, вызывающий грыжу, является тонкой кишкой.
Что такое паховая грыжа?
Паховая грыжа является частой разновидностью грыжи брюшной стенки. Она появляется в складке паха или у мужчин иногда в мошонке (мешочке, в котором находятся яички).
Паховая грыжа чаще встречается у мужчин.
Она представляет собой выпуклость в паховой области, которая может причинять или не причинять боль.
Подъем тяжелых предметов или напряжение могут сделать грыжу большей на вид, но не приводят к возникновению грыжи.
Если часть кишечника защемляется в паху или мошонке, это может блокировать приток крови к кишечнику и привести к отмиранию части кишечника.
Иногда врачи лечат паховую грыжу хирургическим вмешательством.
Каковы симптомы паховой грыжи?
Обычно единственным симптомом паховой грыжи является:
безболезненная выпуклость в паховой области или мошонке.
Выпуклость может увеличиваться при вставании и уменьшаться при лежании. Обычно вы или ваш врач можете втолкнуть выпуклость обратно в живот.
Невправимая грыжа появляется, когда петля кишечника застревает в грыже. Это может вызвать кишечную непроходимость.
Ущемленная грыжа появляется, когда кишечник зажат настолько плотно, что его кровоснабжение прекращается. Та часть кишечника, которая не получает достаточного количества крови, может отмереть, что, при отсутствии лечения, может привести к смерти. Ущемленная грыжа может вызывать следующие симптомы:
Постоянная боль, которая со временем ухудшается
тошноту и рвоту.
Болезненность выпуклости при касании
Иногда покраснение кожи вокруг выпуклости
Как врачи диагностируют паховую грыжу?
Врачи проводят обследование паховой грыжи следующими методами:
обследования;
Иногда визуализирующие исследования, например, ультразвуковое исследование или КТ (компьютерная томография).
Врач исследует пах больного, пока тот стоит, и просит его покашлять. Если имеется паховая грыжа, при кашле она еще больше выпирает. У мужчин врач помещает палец на складку в верхней части мошонки и надавливает вверх для обнаружения грыжи.
Как врачи лечат паховую грыжу?
Если вы мужчина, и паховая грыжа не вызывает симптомов, лечение не требуется.
Врачи проводят хирургическое вмешательство по восстановлению паховой грыжи, если вы:
Женщина с симптомами или без них.
Мужчина с симптомами.
Если у вас ущемленная грыжа, требуется экстренное хирургическое вмешательство.