Что представляет собой кишечная непроходимость (закупорка кишечника)?

Что представляет собой кишечная непроходимость (закупорка кишечника)?

В организме есть тонкий кишечник и толстый кишечник. Тонкий кишечник представляет собой длинную спиральную трубку, которая соединяет желудок с толстой кишкой. Толстый кишечник короче, но шире, и ведет от конца тонкого кишечника к прямой кишке. Пища и жидкость поступают в кишечник из желудка. Он переваривает и поглощает большую часть этого материала. То, что осталось, выходит из организма в виде кала (фекалий) через прямую кишку и задний проход.

Как тонкий, так и толстый кишечник могут закупориться.

Наиболее частой причиной закупорки кишечника у взрослых является рубцовая ткань, появившаяся из-за хирургического вмешательства, грыж и опухолей

Пища и жидкость не могут проходить через закупоренный кишечник

Кишечник набухает, когда наполняется едой, жидкостью и газом

Появляется судорожная боль в животе, тошнота и, возможно, рвота

Врачи обнаруживают закупорку при помощи рентгенографии

Может потребоваться хирургическое вмешательство по устранению закупорки.

При отсутствии лечения кишечник может разорваться, вызвать вздутие и инфицирование живота

Если происходит разрыв (перфорация) заблокированного кишечника с инфицированием брюшной полости, состояние человека чрезвычайно сильно ухудшается, возможно со смертельным исходом.