Что представляет собой кишечная непроходимость (закупорка кишечника)?
В организме есть тонкий кишечник и толстый кишечник. Тонкий кишечник представляет собой длинную спиральную трубку, которая соединяет желудок с толстой кишкой. Толстый кишечник короче, но шире, и ведет от конца тонкого кишечника к прямой кишке. Пища и жидкость поступают в кишечник из желудка. Он переваривает и поглощает большую часть этого материала. То, что осталось, выходит из организма в виде кала (фекалий) через прямую кишку и задний проход.
Как тонкий, так и толстый кишечник могут закупориться.
Наиболее частой причиной закупорки кишечника у взрослых является рубцовая ткань, появившаяся из-за хирургического вмешательства, грыж и опухолей
Пища и жидкость не могут проходить через закупоренный кишечник
Кишечник набухает, когда наполняется едой, жидкостью и газом
Появляется судорожная боль в животе, тошнота и, возможно, рвота
Врачи обнаруживают закупорку при помощи рентгенографии
Может потребоваться хирургическое вмешательство по устранению закупорки.
При отсутствии лечения кишечник может разорваться, вызвать вздутие и инфицирование живота
Если происходит разрыв (перфорация) заблокированного кишечника с инфицированием брюшной полости, состояние человека чрезвычайно сильно ухудшается, возможно со смертельным исходом.
Пищеварительная система
Каковы причины закупорки кишечника?
У младенцев закупорку кишечника вызывают:
врожденные пороки;
твердый меконий (темно-зеленый стул, который находится в кишечнике ребенка до рождения);
закручивание петли кишечника;
узкий или отсутствующий сегмент кишечника;
проскальзывание одного сегмента кишечника в другой (так называемая инвагинация);
проглатывание какого-либо предмета ребенком.
У взрослых закупорку кишечника вызывают:
рубцовая ткань от предшествующего хирургического вмешательства на животе;
Онкологические заболевания
твердый кусок кала.
Каковы симптомы закупорки кишечника?
Симптомы закупорки кишечника обычно включают:
спастическую боль в животе;
вздутие живота;
отсутствие чувства голода;
рвота;
отсутствие дефекации и выхода газов.
Иногда кровоток в части заблокированного кишечника прерывается. Если это произойдет, часть кишечника отомрет, и может появиться:
тяжелая и постоянная боль;
повышение температуры из-за инфекции;
низкое артериальное давление и прекращение функционирования органов (сепсис).
Как врачи диагностируют закупорку кишечника?
Если врачи подозревают закупорку кишечника, они обычно выполняют:
Как врачи лечат закупорку кишечника?
Вас госпитализируют и:
запретят что-либо есть или пить;
введут трубку через нос в кишечник (НГ зонд), чтобы вывести все, что осталось за закупоркой;
будут вводить жидкости в/в (внутривенно).
Иногда закупорка проходит после применения аспирационного зонда. Если она не пройдет, может потребоваться хирургическое вмешательство для устранения закупорки.