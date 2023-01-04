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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Непроходимость кишечника

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено янв. 2023
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Что представляет собой кишечная непроходимость (закупорка кишечника)?

В организме есть тонкий кишечник и толстый кишечник. Тонкий кишечник представляет собой длинную спиральную трубку, которая соединяет желудок с толстой кишкой. Толстый кишечник короче, но шире, и ведет от конца тонкого кишечника к прямой кишке. Пища и жидкость поступают в кишечник из желудка. Он переваривает и поглощает большую часть этого материала. То, что осталось, выходит из организма в виде кала (фекалий) через прямую кишку и задний проход.

Как тонкий, так и толстый кишечник могут закупориться.

  • Наиболее частой причиной закупорки кишечника у взрослых является рубцовая ткань, появившаяся из-за хирургического вмешательства, грыж и опухолей

  • Пища и жидкость не могут проходить через закупоренный кишечник

  • Кишечник набухает, когда наполняется едой, жидкостью и газом

  • Появляется судорожная боль в животе, тошнота и, возможно, рвота

  • Врачи обнаруживают закупорку при помощи рентгенографии

  • Может потребоваться хирургическое вмешательство по устранению закупорки.

  • При отсутствии лечения кишечник может разорваться, вызвать вздутие и инфицирование живота

  • Если происходит разрыв (перфорация) заблокированного кишечника с инфицированием брюшной полости, состояние человека чрезвычайно сильно ухудшается, возможно со смертельным исходом.

Пищеварительная система

Каковы причины закупорки кишечника?

У младенцев закупорку кишечника вызывают:

  • врожденные пороки;

  • твердый меконий (темно-зеленый стул, который находится в кишечнике ребенка до рождения);

  • закручивание петли кишечника;

  • узкий или отсутствующий сегмент кишечника;

  • проскальзывание одного сегмента кишечника в другой (так называемая инвагинация);

  • проглатывание какого-либо предмета ребенком.

У взрослых закупорку кишечника вызывают:

  • рубцовая ткань от предшествующего хирургического вмешательства на животе;

  • грыжа;

  • Онкологические заболевания

  • твердый кусок кала.

Каковы симптомы закупорки кишечника?

Симптомы закупорки кишечника обычно включают:

  • спастическую боль в животе;

  • вздутие живота;

  • отсутствие чувства голода;

  • рвота;

  • отсутствие дефекации и выхода газов.

Иногда кровоток в части заблокированного кишечника прерывается. Если это произойдет, часть кишечника отомрет, и может появиться:

  • тяжелая и постоянная боль;

  • повышение температуры из-за инфекции;

  • низкое артериальное давление и прекращение функционирования органов (сепсис).

Как врачи диагностируют закупорку кишечника?

Если врачи подозревают закупорку кишечника, они обычно выполняют:

Как врачи лечат закупорку кишечника?

Вас госпитализируют и:

  • запретят что-либо есть или пить;

  • введут трубку через нос в кишечник (НГ зонд), чтобы вывести все, что осталось за закупоркой;

  • будут вводить жидкости в/в (внутривенно).

Иногда закупорка проходит после применения аспирационного зонда. Если она не пройдет, может потребоваться хирургическое вмешательство для устранения закупорки.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.