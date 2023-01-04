Что такое грыжа?
Грыжа — это орган, выступающий через мышцу или ткань, который удерживает ее на месте.
Существует множество различных типов грыж. Чаще всего грыжи находятся в стенке живота (брюшной стенке).
Что представляет собой грыжа брюшной стенки?
Грыжа брюшной стенки — это выступ на животе. Этот выступ формируется тонкой кишкой, когда она проходит через небольшое отверстие или слабое место в стенке живота.
Грыжа брюшной стенки иногда создает видимый выступ, и может вызывать боль или не вызывать боли
Грыжи брюшной стенки встречаются часто, особенно среди мужчин.
Подъем тяжелых предметов или напряжение могут сделать грыжу большей на вид, но не приводят к возникновению грыжи.
Врачи обычно лечат грыжи при помощи хирургического вмешательства
Какие бывают типы грыж брюшной стенки?
Грыжи получают название по месту возникновения. Грыжи брюшной стенки могут произойти в различных местах:
Паховая грыжа: в складке паха или в мошонке (мешочке вокруг яичек)
Пупочная грыжа: вокруг пупка, что чаще встречается у младенцев
Эпигастральная грыжа: посередине живота, над пупком и ниже грудной клетки
Бедренная грыжа: чуть ниже складки паха в середине верхней части бедра
Послеоперационная грыжа: в месте, где брюшная стенка была разрезана для проведения хирургического вмешательства (это может произойти через много лет после хирургического вмешательства)
Все эти места являются слабыми местами в брюшной стенке. Отверстие может развиваться само по себе или при напряжении.
Невправимая грыжа появляется, когда петля кишечника застревает в грыже. Это может привести к закупорке кишечника.
Ущемленная грыжа появляется, когда кишечник зажат настолько плотно, что его кровоснабжение прекращается. Та часть кишечника, которая не получает достаточного количества крови, может лопнуть и отмереть, что, при отсутствии лечения, может привести к летальному исходу.
«Спортивная грыжа» на самом деле не является грыжей. Это разорванная мышца в нижней части живота, которая может вызвать боль в том же месте, что и настоящая грыжа.
Каковы симптомы грыж брюшной стенки?
Обычно единственным симптомом грыжи является выпуклость в том месте, где находится грыжа. Иногда выпуклость видно только тогда, когда вы что-то поднимаете или напрягаетесь. Вы или ваш врач обычно можете втолкнуть выпуклость обратно на место.
Невправимые грыжи нельзя втолкнуть обратно на место, и они могут быть более болезненными.
Ущемленные грыжи нельзя втолкнуть обратно на место, и они вызывают следующие симптомы:
Постоянная боль, которая со временем ухудшается
тошноту и рвоту.
Болезненность выпуклости при касании
Иногда покраснение кожи вокруг выпуклости
Невправимые и ущемленные грыжи могут привести к закупорке кишечника таким образом, что еда и жидкость не сможет проходить через него. Эта закупорка называется непроходимость кишечника. Непроходимость кишечника вызывает тошноту и вздутие живота. Это состояние требует неотложной помощи.
Как врачи диагностируют грыжу брюшной стенки?
Врачи обычно диагностируют грыжу брюшной стенки путем осмотра. Они также могут провести ультразвуковое исследование или КТ (компьютерную томографию), если захотят убедиться, что симптомы не вызывает что-либо другое.
Как врачи лечат грыжу брюшной стенки?
Врачи лечат грыжу в зависимости от того, где она находится и какие имеются симптомы. В некоторых случаях грыжи не трогают. При других грыжах требуется хирургическое вмешательство, прежде чем они вызовут проблемы. Но врачи проводят хирургическое вмешательство сразу, если грыжа невправима или ущемлена.
У младенцев грыжи вокруг пупка обычно проходят без лечения.