Грыжи получают название по месту возникновения. Грыжи брюшной стенки могут произойти в различных местах:

Паховая грыжа: в складке паха или в мошонке (мешочке вокруг яичек)

Пупочная грыжа: вокруг пупка, что чаще встречается у младенцев

Эпигастральная грыжа: посередине живота, над пупком и ниже грудной клетки

Бедренная грыжа: чуть ниже складки паха в середине верхней части бедра

Послеоперационная грыжа: в месте, где брюшная стенка была разрезана для проведения хирургического вмешательства (это может произойти через много лет после хирургического вмешательства)

Все эти места являются слабыми местами в брюшной стенке. Отверстие может развиваться само по себе или при напряжении.

Распространенные места расположения грыж Изображение

Невправимая грыжа появляется, когда петля кишечника застревает в грыже. Это может привести к закупорке кишечника.

Ущемленная грыжа появляется, когда кишечник зажат настолько плотно, что его кровоснабжение прекращается. Та часть кишечника, которая не получает достаточного количества крови, может лопнуть и отмереть, что, при отсутствии лечения, может привести к летальному исходу.

«Спортивная грыжа» на самом деле не является грыжей. Это разорванная мышца в нижней части живота, которая может вызвать боль в том же месте, что и настоящая грыжа.