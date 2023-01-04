Что такое аппендицит?
Аппендикс представляет собой небольшую пальцевидную полую трубку на конце толстой кишки. Аппендицит — это воспаление, из-за которого аппендикс набухает и инфицируется.
Аппендицит является частой проблемой
Обычными симптомами являются боль в животе, тошнота и повышенная температура
Врачи лечат аппендицит при помощи хирургического вмешательства и антибиотиков
Если аппендицит не лечится, аппендикс может разорваться (лопнуть). Это вызывает инфицирование живота, которое называется перитонит. Перитонит может быть опасным для жизни.
(См. также Аппендицит у детей).
Что является причиной аппендицита?
Аппендицит обычно появляется, когда что-либо, например кусочек твердого кала (фекалий) закупоривает аппендикс. Закупорка вызывает инфицирование и набухание.
Какими симптомами проявляется аппендицит?
Симптомы аппендицита включают:
Боль, которая начинается в середине верхней части живота и смещается в правую нижнюю часть живота
Боль, которая постепенно ухудшается в течение одного дня или двух дней
Боль усиливается при движении, кашле или нажатии на больное место
потеря аппетита;
тошноту и рвоту.
Иногда повышение температуры (до 37,7–38,3 °C)
У многих людей, а также у младенцев и детей:
Боль может быть во всем животе, а не только в нижней правой его части
У пожилых людей и беременных женщин:
Боль может быть не такой сильной, а область живота менее болезненной
При разрыве аппендикса:
В течение нескольких часов боль может уменьшиться
Затем боль усиливается
Инфекция может распространиться внутри живота (патология, называемая перитонитом)
Инфекция может распространиться на кровоток, в результате чего некоторые из органов перестанут нормально функционировать (сепсис), а артериальное давление станет опасно низким (септический шок)
Как врачи диагностируют аппендицит?
Иногда врачи диагностируют аппендицит, основываясь на симптомах и медицинском осмотре. Но обычно они также выполняют:
Ультразвуковое исследование чаще используется у детей, а компьютерная томография — у взрослых.
Как врачи лечат аппендицит?
Врачи лечат аппендицит с помощью следующих методов:
Хирургическое вмешательство для удаления аппендикса через открытый разрез или лапароскоп
Назначают в/в антибиотики (непосредственно в вену)
Если аппендикс был уже разорван на момент проведения хирургического вмешательства, необходимо пребывание в больнице и получение антибиотиков и жидкостей внутривенно в течение более длительного времени, чтобы избежать сепсиса.