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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Аппендицит

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено янв. 2023 | Изменено мар. 2023
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Что такое аппендицит?

Аппендикс представляет собой небольшую пальцевидную полую трубку на конце толстой кишки. Аппендицит — это воспаление, из-за которого аппендикс набухает и инфицируется.

  • Аппендицит является частой проблемой

  • Обычными симптомами являются боль в животе, тошнота и повышенная температура

  • Врачи лечат аппендицит при помощи хирургического вмешательства и антибиотиков

Если аппендицит не лечится, аппендикс может разорваться (лопнуть). Это вызывает инфицирование живота, которое называется перитонит. Перитонит может быть опасным для жизни.

(См. также Аппендицит у детей).

Что является причиной аппендицита?

Аппендицит обычно появляется, когда что-либо, например кусочек твердого кала (фекалий) закупоривает аппендикс. Закупорка вызывает инфицирование и набухание.

Какими симптомами проявляется аппендицит?

Симптомы аппендицита включают:

  • Боль, которая начинается в середине верхней части живота и смещается в правую нижнюю часть живота

  • Боль, которая постепенно ухудшается в течение одного дня или двух дней

  • Боль усиливается при движении, кашле или нажатии на больное место

  • потеря аппетита;

  • тошноту и рвоту.

  • Иногда повышение температуры (до 37,7–38,3 °C)

У многих людей, а также у младенцев и детей:

  • Боль может быть во всем животе, а не только в нижней правой его части

У пожилых людей и беременных женщин:

  • Боль может быть не такой сильной, а область живота менее болезненной

При разрыве аппендикса:

  • В течение нескольких часов боль может уменьшиться

  • Затем боль усиливается

  • Инфекция может распространиться внутри живота (патология, называемая перитонитом)

  • Инфекция может распространиться на кровоток, в результате чего некоторые из органов перестанут нормально функционировать (сепсис), а артериальное давление станет опасно низким (септический шок)

Как врачи диагностируют аппендицит?

Иногда врачи диагностируют аппендицит, основываясь на симптомах и медицинском осмотре. Но обычно они также выполняют:

Ультразвуковое исследование чаще используется у детей, а компьютерная томография — у взрослых.

Как врачи лечат аппендицит?

Врачи лечат аппендицит с помощью следующих методов:

  • Хирургическое вмешательство для удаления аппендикса через открытый разрез или лапароскоп

  • Назначают в/в антибиотики (непосредственно в вену)

Если аппендикс был уже разорван на момент проведения хирургического вмешательства, необходимо пребывание в больнице и получение антибиотиков и жидкостей внутривенно в течение более длительного времени, чтобы избежать сепсиса.

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Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.